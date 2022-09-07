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Звезды7 сентября 2022 15:10

Оскандалившаяся Мария Максакова опять сбежала на Украину

Оперная певица жалуется на свою тяжкую долю
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Оперная певица жалуется на свою тяжкую долю

Оперная певица жалуется на свою тяжкую долю

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Максакова призналась, что в настоящее время находится на Украине. Вместе с ней находится и младший сын Ванечка. А вот со своей знаменитой мамой Людмилой Максаковой она так и не помирилась. Как известно, артистка с жутким скандалом разругались в 2016 году. Тогда оперная прима первый раз всех бросила и сбежала в Киев.

Мария Максакова славится своими скандальными заявлениями. Вот и на днях певица оскорбила старших детей Илью и Людмилу, которые проживают в Москве с отцом-миллионером. Она также жалуется, что мама Людмила Максакова вычеркнула ее из своей жизни.

"Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?" - посетовала 45-летняя Максакова.

Артистка ранее сообщала, что родительница не желала ее видеть на пороге собственной квартиры. Когда Максакова заявилась в гости к легендарной актрисе, та попросту не открыла ей дверь.

Что касается старших детей, то их Мария простила. И наказала заботиться о брате.

"Я за все вас прощаю. Чтобы вы ни сделали в будущем. Если нам выпадет возможность быть близкими людьми, я обещаю стать для вас лучшим другом. Но если вы все осознаете уже после того, как меня не станет, то помните о Ване. Он ваш брат, он ни в чем не виноват и нуждается в любви", - плакалась оперная певица.

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