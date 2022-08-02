Мария Максакова снова предала Россию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Людмила Максакова несколько лет не общается со своей дочерью Марией Максаковой. Людмила Васильевна не смогла простить наследнице отъезд на Украину и восприняла это как личное предательство. Оперная прима в начале 2021 года вернулась в Москву. А недавно стало известно, что артистка вновь покинула Родину, предав ее второй раз.

Мария Максакова решила поддержать Максима Галкина, сбежавшего из России в феврале 2022 года. "Я, скорее, сочувствую Галкину, который, хоть и поздно, но нашел в себе силы сделать выводы", - поделилась 45-летняя исполнительница.

Сейчас она живет за границей. Мария продолжает лить грязь на Россию, в которой живут ее близкие.

К слову, недавно Максакова снова проиграла суд по делу о передаче квартиры своим детям Люсе и Илье, передает 5-tv.ru. В 2021 году старшие наследники артистки обратились в суд с требованием передать им московскую квартиру на Краснопресненской набережной стоимостью 260 миллионов рублей.

По словам отпрысков, мама сначала хотела подарить им недвижимость, подписала даже договор. Но не выполнила свои обязательства. После разбирательств суд вынес решение в пользу детей. Однако Максакова была не согласна и подала встречный иск. Она утверждала, что подписывала договор дарения в нетрезвом состоянии, поэтому требовала его признать не действительным.