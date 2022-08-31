ПВО из маринованных огурцов

Нынешнюю украинскую власть невозможно представить себе без целого легиона фейков, которые распространяются по всем каналам, как официальным, так и частным.

И это объяснимо - нынешний украинский режим боится смотреть на настоящую реальность и уходит от нее в выдуманный мир, где все козаки и герои, москали - кацапская орда варваров и неумех, которые миллионами гибнут под огнем несгибаемых защитников-«захыстников», а «перемога» Украины - это почти свершившийся факт, которому всегда не хватает до реальности всего ничего. Но так и не хватает. В мире фейков она чувствует себя комфортно, какими бы дикими они ни были. Логика такая - чем более несуразен фейк, тем больше простые люди в него поверят. Но среди этих фантазий есть такие, что даже больные в психиатрических лечебницах поставили бы под сомнение. Вот вам топ самых дурных и нелепых придумок киевского режима, которые трудно выдумать даже под наркотиками.

1.«ПРИЗРАК КИЕВА»

Первое место друг у друга среди всего множества фейков украинской пропаганды оспаривают две нелепицы. Как только началась российская спецоперация на Украине, в ВВС незалежной тут же появился чудо-летчик, по сравнению с которым даже легендарный истребитель Иван Кожедуб смотрится жалким подмастерьем.

Это был тщательно законспирированный и сохранявший анонимность летчик, названный «призрак Киева». С первого дня СВО он якобы начал валить русские самолеты пачками, звеньями и эскадрильями. В итоге за 6 дней он на своем стареньком и зачуханном МиГ-29 «сбил» 21 самолет ВКС России. Его подвиги иллюстрировались видеороликами из компьютерных игр, которые доверчивая публика принимала за чистую монету, не требуя никаких объективных доказательств. В России над этим фейком откровенно ржали, запуская десятки мемов и карикатур. Западные СМИ проглатывали «лапшу» про «подвиги» легендарного украинского летчика на раз, даже самые респектабельные.

Но в конце концов украинским спецпропагандистам все-таки пришлось сначала «убить» героического летуна, а потом и вовсе признаться, что никакого «призрака Киева» нет и не было, и это, мол, собирательный образ всех летчиков ВВС Украины.

2. БАНКА СОЛЕНИЙ

Но место «призрака Киева» тут же заняла героическая домохозяйка из Киева, которая сбила ударный русский беспилотник (наверное, летел бомбить Зеленского) банкой маринованных огурцов, удачно метнув ее с собственного балкона, на который она вышла покурить. Многочисленные свидетели «подвига захыстницы» незалежной не могут договориться только лишь по одному пункту - была это банка с солеными огурцами или же все-таки с помидорами.

Зато все сходятся в другом: банка была 3-литровой, то есть крупнокалиберной. Остальные обстоятельства сомнений ни у кого не вызывают.

3. МОЛОКО ЗАМИНИРОВАЛИ

Этот фейк явно был рожден в ЦИПСО (Центр информа-ционно-психологических спецопераций) минобороны Украины. По этой легенде, жительница Херсона, одна из тех, кто получал гуманитарную помощь от России после освобождения города, придя домой, заметила негерметичность упаковки пакета молока. Дальнейшие исследования пакета показали, что он заминирован и при открытии должен был взорваться. Но! Героические украинские обыватели сумели обезвредить СВУ, сделав «аккуратный надрез» и вытащив через него «самодельное взрывное устройство». Недоработали при изобретении этого фейка - надо было этим СВУ потом еще подорвать какой-нибудь танк.

4. БОМБЫ-ИГРУШКИ

Зачастую на Украине запускают фейки, которые потом оказываются страшной реальностью, но только такой, которую устраивают сами украинцы. Как это было, например, с сообщениями, будто бы русские разбрасывают в Мариуполе бомбы, замаскированные под детские игрушки. Если на фото таких «бомб» в этих сообщениях эксперты распознали детали одноразовой электронной сигареты, то в реальности ВСУ накрыли Донецк буквально массированным забрасыванием мин-«лепестков», которые выглядят совсем не так, как в сознании обычных жителей должны выглядеть взрывные устройства. На данный момент этими минами уже искалечены более 40 мирных жителей Донбасса.

5. ПУЛЯ В СЕРДЦЕ - НОРМА ЖИЗНИ

Героическое преодоление украинскими солдатами трудностей, даже несовместимых с жизнью, - еще одна тема таких фейков. Солдат Владимир вместе с братом попал в плен, но сумели освободиться. Российские солдаты якобы стреляли и попали во Владимира, но он два дня пробирался тайными тропами к своим и смог выйти. В госпитале, куда отправили Владимира, хирурги сделали ему операцию, и оказалось, что русская пуля попала ему в сердце, в котором и находилась. Пулю вынули, сердце зашили, а уже на следующий день Владимир выписался из госпиталя и вернулся к боевым побратимам в окопы. «Железный человек» тихо рыдает в уголке от такой истории.

Все эти и другие фейки появляются каждый день. Стоит вспомнить, как в 2014-м они поддерживали украинцев рассказами об оторванной ноге, которую боец «засунул в рюкзак и продолжил отстреливаться», а через 3 суток ему ее пришили, и он начал танцевать. Или легенды о киборгах в Донецком аэропорту, ударами прикладов разбивавших «картонные «Арматы». Или бесчисленное количество «болезней» Путина и Шойгу, которые вот-вот, еще немного… И расстрелы в Кремле провинившихся военачальников, и изумление российских солдат, впервые в жизни увидевших на Украине унитазы - это чудо цивилизованного мира. И многое другое, во что свято верят укронацисты. Причем чем нелепее, тем больше верят. Сейчас вот придумали, что Крым кренится на бок и скоро перевернется и утонет, как пароход.

Иначе весь их мир, который «с ними», просто обрушится. Иначе ни они, ни их модель страны и мира попросту нежизнеспособны и обречены уйти в небытие. А им туда не хочется.