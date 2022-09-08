Четыре вопроса, делающие нас несчастными: как стать счастливее за 30 минут в день

Ученые из Рурского университета решили посмотреть, насколько социальные сети влияют на нашу психику. Фото: Shutterstock

Ученые из Рурского университета решили посмотреть, насколько социальные сети влияют на нашу психику. На них давно зуб точат. Мировые СМИ хотят объявить словом года термин «думскроллинг» - бездумное прокручивание ленты в соцсетях. Помимо того, что это нагружает глаза и забивает мозг чепухой, у привычки есть и другие побочные действия:

- ой, какие страшные новости, как мне дальше жить;

- как хорошо живут все мои друзья, а моя жизнь не удалась;

- зачем я ввязался в спор, который меня не касается и где меня оскорбили;

- у моего бывшего новая подруга – это повод погоревать.

И вот теперь все эти эффекты решили исследовать. Специалисты посмотрели жизнь 642 человек в течение месяца. Одна группа жила, как хотела, и сидела в соцсетях те самые страшные 7-8 часов в день (да, эта цифра уже никого не шокирует, так и есть, столько и сидим). Другая группа на полчаса меньше. А третья эти полчаса еще и спортом занималась.

Не надо быть профессором Рурского университета, чтобы предсказать результат. О, спорт, ты жизнь – люди, которые вместо ТикТока занимались спортом, чувствовали себя лучше всех. Но и просто сокращение думскролинга даже на полчаса уже дал результат. А какой? Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи. Тревогу как рукой сняло.

А и диво ли: врачи в Европе уже практикуют такой метод лечения грустящих, как цифровой детокс на неделю. У многих хандру как рукой снимает.

Тут, конечно, надо понимать, с чем мы имеем дело. Настоящая депрессия – серьезная болезнь и ее надо лечить серьезно. Но она встречается сравнительно редко. Чаще всего то, что люди в быту называют «депрессией» - те или другие виды нестрашных нервных расстройств. И людям просто нужна своевременная помощь. А в реальности, к сожалению, как с алкоголем: худо тебе, давай выпьем. Невесело – а пошли в смартфон, развеемся. И «лекарство» только усугубляет. Люди просто должны понимать, где выход.

И, конечно, спорт. Несмотря на то, что повсюду фитнес-центры, с движением что-то совсем беда, и простой подсчет (сколько мест в этих центрах и сколько жителей вокруг) говорит о том, что ходят туда единицы. А это прям надо-надо, и, если вы даже не сократите сидение в Сети, но займетесь спортом, эффект будет прямо колоссальным.