Ковид может вызвать боль в глазах: Врачи перечислили симптомы, которые сейчас называют больные

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Коронавирус продолжает плавно наращивать волну — за сутки в России выявляют более 50 тысяч заболевших. Конечно, февральские рекорды, когда число больных перевалилось за 200 тысяч, эта волна вряд ли побьет, но тем не менее, расслабляться не стоит. Врачи по-прежнему говорят о высокой заразности последних подштаммов омикрона и их умении ловко уходить от иммунитета. То есть вирус спровоцировал уникальную эпидемию повторных заражения.

Все инфекционисты, перечисляя основные симптомы коронавируса, делают упор на то, что они очень похожи на симптомы любого другого ОРВИ. И в первую очередь называют боль в горле. Итак, симптомы по частоте, которые называют болеющие:

1. Боли в горле, осиплость.

2. Небольшая температура (редко поднимающаяся до 38,5)

3. Насморк.

4. Кашель.

5. Мышечные боли.

- Некоторые пациенты к перечисленным симптома добавляют не самый привычный для простуды признак — боль, резь в глазах, - рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. - Обычно к боли в глазах прибавляется и головная боль.

- Стоит добавить к довольно частым симптомам ночную потливость, а также расстройство стула и боли в животе, - продолжает к.м.н, врач-инфекционист Евгений Тимаков

А ЕЩЕ ВИРУС СПОСОБЕН РАЗМНОЖАТЬ В СЕТЧАТКЕ

Биологи и вирусологи из Института молекулярной биомедицины Общества Макса Планка и Вестфальского университета в Германии еще в прошлом году изучали способность коронавируса поражать сетчатку глаза. Тогда ученые считали, что вирус, попадая на сетчатку, влияет на ее клетки. Но в ходе экспериментов с органоидами (это такая «живая» модель сетчатки из перепрограммированных стволовых клеток) выяснилось, что вирус не просто живет в сетчатке, но и способен активно в ней размножаться! А значит еще серьезнее влияет на зрение, поскольку способен спровоцировать серьезные воспаления сетчатки.

Еще коронавирус провоцирует тромбозы вен и артерий сетчатки, из-за чего зрение может серьезно пострадать (после перенесенного ковида у некоторых фиксировалось падение зрения на 1-2 единицы).

Поэтому офтальмологи настоятельно рекомендуют пройти осмотр после перенесенного ковида, чтобы вовремя заметить возможные патологии.

ЧЕМ «НАКОРМИТЬ» ГЛАЗА ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ

Ощущения жжения и сухости в глазах, из-за которых хочется плакать, наверняка хоть раз испытывали все. Синдром сухого глаза (или сухой кератоконъюнктивит) появляется из-за разных причин, обычно в этом обвиняют гаджеты и компьютер-ноутбуки, в которые мы часто пялимся, почти не моргая. Но сухость слизистой оболочки возникает и из-за других причин, например, вирусных заболеваний — того же ковида и некоторых аденовирусов.

Еще может быть виноват возраст, а также менопауза у женщин. После 60 лет выработка слезной жидкости, которая увлажняют слизистую глаза, серьезно уменьшается. Ранняя менопауза (раньше 50 лет) также провоцирует сухость слизистых.

Кстати, «песок» в глазах появляется из-за нехватка витамина А и Омега-3. Для сетчатки, роговицы и всех мелких сосудов, пронизывающих поверхность глаза важно правильное питание. Например, нехватка витамина А серьезно влияет на состав «здоровой» слезной пленки глаза (нарушается муциновый слой), из-за чего может возникнуть синдром сухого глаза. А Омега-3 поддерживает активность желез, отвечающих за выработку слезной пленки.

Так что ешьте больше рыбы, печени и яиц. А также желтых и красных фруктов-ягод, овощей (абрикосов, болгарского перца, и морковки, да-да). Еще много витамина А содержит шпинат.

КСТАТИ

Нейросеть спрогнозировала окончание волны

Как пишет РБК, сервис прогнозирования ETNA рассчитал ориентировочные сроки окончания этой волны коронавируса. Сейчас мы находимся на пике, но по предварительному сценарию спад близок — уже к 3–9 октября можно ожидать начала спада волны. «Опыт предыдущих волн заболеваемости позволяет делать выводы, что до начала ноября число ежедневно фиксируемых случаев заражения должно оказаться на уровне примерно 19 тысяч человек в день». Но просчитали специалисты и пессимистичный прогноз: согласно ему пик придется на 29 сентября -2 октября, а окончания волны можно ждать только в конце ноября.