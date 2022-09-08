9-11 сентября в России пройдут выборы 15 губернаторов Фото: Евгения ГУСЕВА

ЗА КОГО ГОЛОСУЕМ НА ВЫБОРАХ В РОССИИ 9-11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В Единый день голосования будут выбирать глав 15 российских регионов. Люди определятся с персонами губернаторов в:

Владимирской,

Тамбовской,

Ярославской,

Томской,

Кировской,

Саратовской,

Рязанской,

Калининградской,

Новгородской,

Свердловской областях,

в республиках Марий Эл,

Бурятии,

Удмуртии,

Карелии.

Также пройдут выборы депутатов в 6 законодательных органов госвласти в субъектах РФ — в Северной Осетии, Удмуртии, Сахалинской, Саратовской, Пензенской областях и в Краснодарском каре.

В 12 регионах проголосуют за депутатов представительных органов административных центров субъектов РФ.

В 4 городских округах пройдут выборы их глав — в хакасских Саяногорске и Абазе, в иркутском Усолье-Сибирском и костромской Шарье.

КТО ИДЕТ НА ВЫБОРЫ

Из 29 партий 24 выдвинули своих кандидатов, представители 22 политических структур были зарегистрированы. Во всех выборах в местные заксобрания участвуют представители «Единой России», коммунистов, либерал-демократов и эсеров. В 12 регионах поборются за голоса избирателей представители парии «Яблоко» (они идут на выборы под лозунгом «За мир»). На муниципальных выборах больше всего кандидатов выдвинула ЕР - 1261(зарегистрированных), меньше всего — Яблоко — 179 зарегистрированных кандидатов. На выборы в советы депутатов муниципальных образований Москвы зарегистрированы около полутора тысяч кандидатов.

КАКОВА КОНКУРЕНЦИЯ

Всего было зарегистрировано более 70.5 тысяч кандидатов. В 81 регионе пройдут около 4.7 тысяч компаний, На выборах глав регионов представлено до 5 кандидатов на место губернатора( всего кандидатов 67) и в среднем 6 кандидатов на место депутата законодательного собрания (одномандатников 841 человек).

ГДЕ ПРОГОЛОСУЮТ ДИСТАНЦИОННО НА ВЫБОРАХ 9-11 СЕНТЯБРЯ 2022

Регионов, где избиратели смогут проголосовать удаленно на федеральном портале vybory.gov.ru или на московском elec.mos.ru— всего восемь. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская, Ярославская и Московская области.

ГДЕ ГОЛОСУЮТ ТРИ ДНЯ

12 регионов решили, что голосование у них будет идти три дня. Это Владимирская, Калининградская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская и Ярославская области, Краснодарский край и республики Удмуртия и Карелия. Два дня будут определяться с выбором избиратели Кировской и Томской областей, а также республики Северная Осетия-Алания.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Выбор в онлайн-формате можно будет сделать с 8.00 9 сентября до 20.00 11 сентября(для регионов, выбравших три дня). Регистрироваться заранее на онлайн-голосование не нужно. Зашедшие в личный кабинет на mos.ru проголосовать смогут с любого устройства с доступом в интернет из любого региона России.