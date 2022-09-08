9-11 сентября в России пройдут выборы 15 губернаторов
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Единый день голосования будут выбирать глав 15 российских регионов. Люди определятся с персонами губернаторов в:
Владимирской,
Тамбовской,
Ярославской,
Томской,
Кировской,
Саратовской,
Рязанской,
Калининградской,
Новгородской,
Свердловской областях,
в республиках Марий Эл,
Бурятии,
Удмуртии,
Карелии.
Также пройдут выборы депутатов в 6 законодательных органов госвласти в субъектах РФ — в Северной Осетии, Удмуртии, Сахалинской, Саратовской, Пензенской областях и в Краснодарском каре.
В 12 регионах проголосуют за депутатов представительных органов административных центров субъектов РФ.
В 4 городских округах пройдут выборы их глав — в хакасских Саяногорске и Абазе, в иркутском Усолье-Сибирском и костромской Шарье.
Из 29 партий 24 выдвинули своих кандидатов, представители 22 политических структур были зарегистрированы. Во всех выборах в местные заксобрания участвуют представители «Единой России», коммунистов, либерал-демократов и эсеров. В 12 регионах поборются за голоса избирателей представители парии «Яблоко» (они идут на выборы под лозунгом «За мир»). На муниципальных выборах больше всего кандидатов выдвинула ЕР - 1261(зарегистрированных), меньше всего — Яблоко — 179 зарегистрированных кандидатов. На выборы в советы депутатов муниципальных образований Москвы зарегистрированы около полутора тысяч кандидатов.
Всего было зарегистрировано более 70.5 тысяч кандидатов. В 81 регионе пройдут около 4.7 тысяч компаний, На выборах глав регионов представлено до 5 кандидатов на место губернатора( всего кандидатов 67) и в среднем 6 кандидатов на место депутата законодательного собрания (одномандатников 841 человек).
Регионов, где избиратели смогут проголосовать удаленно на федеральном портале vybory.gov.ru или на московском elec.mos.ru— всего восемь. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская, Ярославская и Московская области.
12 регионов решили, что голосование у них будет идти три дня. Это Владимирская, Калининградская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская и Ярославская области, Краснодарский край и республики Удмуртия и Карелия. Два дня будут определяться с выбором избиратели Кировской и Томской областей, а также республики Северная Осетия-Алания.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Выбор в онлайн-формате можно будет сделать с 8.00 9 сентября до 20.00 11 сентября(для регионов, выбравших три дня). Регистрироваться заранее на онлайн-голосование не нужно. Зашедшие в личный кабинет на mos.ru проголосовать смогут с любого устройства с доступом в интернет из любого региона России.