Наследник королевы Елизаветы II: новым королем Великобритании станет принц Чарльз

Первым в очереди на британский престол стоит принц Чарльз, вторым - принц Уильям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смерть Елизаветы II, несмотря на солидный возраст монарха, многих застала врасплох, но только не специалистов, занимающихся вопросами престолонаследия. У них уже есть отработанный механизм и выверенный ритуал, который позволяет без проблем обеспечить преемственность власти в Соединенном Королевстве.

Новым главой государства, по правилам престолонаследия, станет ее сын, принц Чарльз. Причем, когда он примет в свои руки полноту власти, то, скорее всего, будет уже именоваться Карлом III. Хотя он может выбрать и другое из августейших имен, например Георг VI. Чарльз, которому скоро исполнится 74 года, станет самым старым монархом в истории Великобритании на момент своего вступления на престол. Впрочем, он уже поставил рекорд, ожидая своей короны более 70 лет.

В прессе, однако, постоянно появляются слухи о том, что Елизавета II может передать свой трон «в обход» традиционной линии наследования и наградить королевской мантией своего внука — принца Уильяма, который пока на втором месте в списке претендентов. Возможно, королева как раз и собирала всех родных в замке Балморал, чтобы огласить свою последнюю волю. Загвоздка в том, что принцип передачи власти закреплен в Акте о престолонаследии, принятым парламентом в 2013 году, и только законодательный орган может изменить установленный порядок.

Впрочем, сам Чарльз может отречься от престола в пользу своего сына, правда для этого ему сначала придется все-таки стать королем. Возможно, что мы сейчас являемся свидетелями новой юридической коллизии, если, конечно, сын Елизаветы II не захочет занимать трон.

Принц Уэльсский Чарльз учился в Кембридже, а также проходил военную службу, научившись пилотировать боевые самолеты и вертолеты, и, кстати, имеет высшие военные звания королевства – фельдмаршал сухопутных войск, маршал ВВС и адмирал флота. Чарльз активно участвовал в общественно-политической жизни страны, правда наибольшую известность получил благодаря своей бурной личной жизни. В 1981 году он женился на Диане Спенсер. Но этот брак оказался неудачным. Оба супруга имели связи на стороне. В 1996 году они развелись, а еще через год Диана погибла в загадочной автокатастрофе. Второй брак Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз оказался более крепким. Они женаты уже 17 лет и, по сообщениям прессы, хорошо ладят друг с другом.

РЕКОРД

Кстати, в списке независимых монархов, правящих наибольшее число лет, Елизавета II находится на почетном втором месте, отпраздновав в этом году 70-летний юбилей пребывания у власти. «Золотая медаль» принадлежит королю Франции Людовику XIV, занимавший трон более 72 лет с 1643 по 1715 год.

Впрочем, если подходить к данному вопросу менее формально, то несомненным рекордсменом окажется Собуза II – верховный вождь и король Свазиленда (сейчас страна называется Эсватини) – маленького государства, окруженного со всех сторон территорией ЮАР. Собуза, юридически получив власть практически с рождения, царствовал 82 года. Правда из этого периода почти 70 лет реальные полномочии в стране были у англичан, так как Свазиленд был одним из протекторатов Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Операция «Лондонский мост»: в Великобритании создан план действий на случай смерти английской королевы Елизаветы II

На случай смерти королевы Елизаветы II в Великобритании разработан план «Лондонский мост» (подробнее)