Сергей Станкевич: Зерновую программу ООН срывают саботажники западных стран

Историк и политолог Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

-… Сергей Борисович! Я вот расстроился, когда узнал о том, что, как сказал Владимир Путин, нас «надули, кинули» и так далее. Я же помню, когда Эрдоган был в Сочи и встречался с Владимиром Владимировичем, а вы были в Стамбуле и наблюдали, как разгружают, вернее, как переправляют…

- …Инспектируют суда, работающие по зерновой программе.

- И была такая уверенность, Сергей Борисович, что все пойдет бедным странам Африки. А все это уплыло на Запад. Кто недоработал – Эрдоган, Станкевич?.. Почему так все произошло?

- Кто виноват? Это вечный российский вопрос. Кто виноват?

Во-первых, я проверил, зашел в документы Объединенного координационного центра, который в Стамбуле и который инспектирует все суда, работающие по зерновой программе ООН.

- И где вы тогда были, и там все наблюдали.

- И вынужден признать, да, абсолютно прав президент Путин.

Вот он говорил, что 87 судов вышло по этой программе. И только два из них направились в бедные страны.

На сегодняшний день, я смотрю, - 90 судов пошли уже с грузом. И из них те же два судна… (В бедные страны.- А.Г.) Ничего не прибавилось.

Вот смотрю сегодня, идут через Босфор шесть судов. И куда же они направляются? Два из них - в Турцию идут из Одессы. Везут кукурузу и пшеницу. Еще в Италию – подсолнечное масло. В Грецию – опять же кукурузу. В Израиль – подсолнечный шрот.

Только одно судно в Египет направилось с кукурузой, но Египет, хоть он и в Африке, все равно к бедным странам не относится.

- Куда смотрит координационный совет, который под эгидой ООН работает? Почему нарушаются договоренности России, Турции, Украины и ООН? Кто этим руководит? Не эта четверка, а откуда – из Вашингтона, что ли, маршруты прокладывают?

- Вот здесь следующая ситуация сложная.

Совместный координационный центр, где работают представители России, Украины, Турции и ООН, - они не определяют, куда этим кораблям идти. Они проверяют их на входе, чтобы не везли оружие, и - на выходе, все ли там в порядке с тем грузом, который они вывозят. Вот и все.

И дают разрешение - сначала войти и погрузиться, а затем выйти. Больше у них никаких полномочий нет.

А дальше работают коммерческие отношения. Есть покупатели, которые покупают груз и фрахтуют суда.

Вот среди них имеется близкая моему сердцу организация – Всемирная продовольственная программа. Именно она должна вроде бы была в приоритете быть, покупать эту самую продукцию украинскую и направлять в бедные страны.

Ну, они эти два судна и купили. И эти суда ушли – одно в Эфиопию, другое - в Йемен.

Почему им не достается больше?

Во-первых, у них денет нет, к сожалению. Вот они попросили своих спонсоров срочно дать им 8 миллиардов долларов. Потому что само продовольствие подорожало невероятно. Мы же знаем, что на рынке творится.

А, во-вторых, подорожал фрахт судов. И просто у ооновцев, которые бедными занимаются, деньги закончились, у них дефицит в бюджете.

Они и просят: дайте 8 миллиардов долларов, иначе мы не накормим бедные страны Африки.

- Тогда - как нас кинули и кто нас надул?

- Нет, кинули нас по другому направлению.

Вот здесь, конечно, должна быть нормальная реакция богатейших стран мира. Почему находится 40 миллиардов на войну, а на хлеб для бедных стран денег нет?

(Вот и сегодня как раз коалиция Рамштайн собирается в Германии на одноименной военной базе, и там снова будут рассматривать продолжение поставок оружия.)

Вот это серьезный вопрос.

Теперь – где же нас и кто обманул.

- Извините, насколько я понимаю, должны были - в ответ на этот шаг доброй воли с нашей стороны - покупать российские удобрения и пшеницу.

- Да, сделка имела две стороны.

Одна – это вывоз продовольствия из трех украинских черноморских портов, а вторая сторона - вывоз из России, из ее портов – и черноморских, и балтийских – удобрений и продовольствия, пшеницы.

По пшенице нам тут особо не нужна помощь, мы справляемся.

А по удобрениям, без которых не будет нормального урожая в мире и продовольствие станет глобальной проблемой, - вот здесь сплошь и рядом нам ставят палки…

Ну, не в колеса, а как там у кораблей, что там – в трубы корабельные вставляют палки. Или - в винты, точнее, корабельные.

Почему? Формально запретов нет – вывозите. Но на судовладельцев, которые эти минераловозы, огромные суда гоняют по океанам, - на них давят, чтобы на Россию не реагировали. И - на российские заказы.

Кроме того, более 80 % рынка страхования судовых перевозок – это доблестная Британия. Плюс еще - в ряду основных - Штаты и Канада присутствуют.

И вот таким хитрым способом, формально не вводя юридических препятствий, запад закулисно препятствует вывозу удобрений из России. Собственно, об этом и идет речь.

- Насколько я понимаю, Путин собирается с Эрдоганом снова обсудить эту зерновую сделку и все эти проблемы. И - опять вернуться к этому вопросу. Вспомним, ведь у нас министр обороны Шойгу вроде как ездил в Стамбул скреплять своей подписью все эти соглашения. Да, правильно?

- Там, да, он присутствовал.

- То есть, будем ожидать, что Путин с Эрдоганом снова это все обсудят и, может быть, встретятся, как это было в Сочи, и как-то наладят этот конвейер?

- Тут даже и ожидать не надо. Сегодня наш представитель в ООН Небензя уже вошел в контакт с Гутерришем, Генсеком ООН, а Генсек ООН был инициатором всей этой программы. И они там уже договорились, что лично Генсек займется решением этой задачи и даст команду своим людям, чтобы всеми силами способствовать вывозу удобрений из России.

Чтобы вот этот саботаж тихий - в виде страховок и судового фрахта - преодолеть. И ООН будет этим заниматься непосредственно.

Кроме того, тот же Гутерриш сменил ооновского представителя в этом самом комитете, связанным с зерном. Снял американца, который там был, Фредерика Кенни, и поставил представителя Судана, Амира Абдулу, теперь он и будет там заниматься как раз этими вещами.

А Судан – одна из тех самых нуждающихся в продовольствии стран. То есть, он отдал дело кормления нуждающихся в руки самих нуждающихся. Это правильное решение.

- Значит, если так в целом выражаться, нас надули и кинули саботажники с Запада…

- Западные саботажники, да.

Им явно не нравится чрезмерная активность ООН, и вот они их придерживают по линии денег для Всемирной продовольственной программы.

К сожалению, вот такая картина.

- Больше надувательство не пройдет.

- Надеюсь.

- Спасибо.