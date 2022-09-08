Главные события, произошедшие за время правления Елизаветы II: от развала империи до Меган Маркл

Скончавшаяся 8 сентября королева Великобритании Елизавета II находилась на британском престоле 70 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скончавшаяся 8 сентября королева Великобритании Елизавета II находилась на британском престоле 70 лет, побив рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории, царствовавшей 63 года и семь месяцев. Ее правление началось в 1952 году. За это время британская монархия все больше превращалась в неотъемлемую культурную «скрепу» для английского общества, добрую традицию, как чай в five-o’clock, практически полностью утратив реальные механизмы влияния на политический курс королевства.

За годы своего правления Елизаветы II «пережила» 14 премьер-министров. В своем последнем публичном появлении 6 сентября королева дала аудиенцию 15-му премьеру — Лиз Трасс.

70 лет «Елизаветинской эпохи» были отмечены первым полетом человека в космос, убийством Джона Кеннеди, ирландским террором, мировой популярностью The Beatles, скандалами, которые окружили английскую корону на долгие годы и не оставляющие ее до сих пор. «Комсомолка» вспомнила основные исторические вехи, которые прошла Англия за годы правления Елизаветы II.

Коронация Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РАЗВАЛ ИМПЕРИИ

Великая некогда Британская империя во второй половине ХХ века продолжала терять свои колонии. При Елизавете II независимость получил Бахрейн, Кувейт, Катар, Мальта, Нигерия, ОАЭ, Оман, ЮАР, Ямайка и многие другие. На место империи пришло Содружество наций, куда вошли 15 государств. Главой объединения была избрана английская королева.

Общая численность населения стран, входящих в состав Содружества, насчитывает 2,245 млрд человек - почти 30% населения Земли.

Принцесса Елизавета во время Второй мировой войны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАТЬ ВСЕХ БОМБ

В феврале 1952 года (почти одновременно с восшествием королевы на престол) премьер-министр Уинстон Черчилль объявил о создании Англией атомной бомбы. Уже осенью 1952-го состоялись испытания оружия массового поражения в Австралии и Тихом океане, после которых Британия стала третьей ядерной державой в мире.

ОТНОШЕНИЯ С МОСКВОЙ

В 1956 году состоялся первый официальный визит советских руководителей в Англию. Тогда же прошла и встреча Никиты Хрущева с Елизаветой II. Советская делегация преподнесла королеве поистине царские подарки: коня ахалтекинской породы, бриллиантовую брошь с сапфиром, соболиную пелерину, картину Айвазовского, шкатулку с изображениями членов королевской семьи. Подарки также получил и принц Филипп с детьми. К слову, принцу Чарльзу и принцессе Анне вручили коня арабской породы и живого медвежонка.

Елизавета II и Борис Ельцин. Фото: REUTERS

Что же до ответных визитов, то Букингемский дворец отказывался долгое время от официальных поездок в СССР, аргументируя тем, что королевская фамилия не может встречаться с теми, кто стоял за убийством царя Николая II (последний русский император приходился двоюродным братом английскому королю Георгу V). К тому же усугубляла отношения между двумя странами и холодная война. Однако в 1973 году первой в СССР приехала принцесса Анна. Елизавета II и принц Филипп побывали в России лишь однажды, в 1994 году, по приглашению Бориса Ельцина.

Елизаветы II и Владимир Путин. Фото: REUTERS

СУЭЦКИЙ КРИЗИС

29 октября 1956 года разгорелся Суэцкий кризис, когда Израиль, следуя договоренности с Лондоном и Парижем, напал на Египет. Британцы и французы опасались, что после национализации Суэцкого канала властями Египта они утратят контроль не только над каналом, как важной транспортной артерией, но и своими дальними колониями. Довольно скоро после начала боевых действий, Англия и Франция в открытую присоединились к конфликту, объясняя свои действия необходимостью обеспечить безопасное судоходство по Суэцкому каналу.

Война закончилась в ноябре после того, как СССР пообещал вмешаться в конфликт, а США дали понять, что дистанцируются от этого кризиса.

Участники антиегипетской коалиции не добились желаемых результатов, понеся при этом серьезные финансовые потери. Принято считать, что именно Суэцкий кризис поставил окончательный крест на Британской империи.

Билл Клинтон и королева Елизавета Фото: REUTERS

ЕВРОСОЮЗ И БРЕКЗИТ

В 1961 году Лондон обратился с просьбой о приеме в Европейское экономическое сообщество. Объединение появилось в 1957 году с целью создания общеевропейского рынка и развития европейской экономической интеграции. На первых порах в ее составе было шесть государств и Британию никто не спешил принимать. В 1963-м президент Франции Шарль де Голль выступил с рядом возражений против вступления Великобритании в ЕЭС. Войти в состав ЕЭС Лондон смог только через 10 лет - в 1973 году.

Еще через 20 лет Англия стала членом Европейского союза, сохранив за собой право не участвовать в общей политике ЕС и оставив свою национальную валюту - фунты.

В 2016 году в Британии состоялся референдум о выходе из состава Евросоюза. Чуть более половины проголосовавших поддержали «брекзит». Переходный период растянулся почти на четыре года и завершился в 2020 году.

Борис Джонсон на приеме у королевы Фото: REUTERS

ИРЛАНДСКИЙ ТЕРРОР

1970-е в Великобритании прошли прошли в противостоянии с ирландскими повстанцами, боровшимися за независимость Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Накал страстей в Северной Ирландии пришелся на 1969 году, когда некоторые радикальные боевые ячейки перешли к откровенно террористическим методам - взрывам, убийствам и погромам.

В 1970-м анархисты из «Красных бригад» бросили бомбу в дом британского министра по вопросам занятости Роберта Карра. В 1972 году английские солдаты, отправленные на разгон демонстрантов, застрелили 13 протестующих против интернирования. Ответом становится подрыв бомбы, заложенной боевиками ИРА в междугородном автобусе Манчестер-Кеттерик. Жертвами теракта стали 12 человек.

Апогеем разгула Ирландской республиканской армии стало убийство лорда Луи Маунтбеттена, дяди принца Филиппа. Взрывное устройство было установлено на яхте, на которой лорд отправился на рыбалку вместе с семьей.

Дональд Трамп встречается с Елизаветой II Фото: REUTERS

БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

В годы правления Елизаветы II все чаще стали звучать заявления о независимости тех или иных частей королевства. В 1979-м Шотландия и Уэльс провели референдум о предоставлении частичной автономии этим областям Великобритании. В Шотландии эту идею поддержали около 33% избирателей, а против выступили - 31%. В Уэльсе процент сторонников автономии оказался ниже - всего 12%, а вот противников - 41%.

В 2014 году в Шотландии заговорили о полной независимости региона. Тогда против независимости Шотландии выступило 55,3%. Однако с годами настроения в стране меняются и местные власти поговаривают о проведении повторного референдума.

Новый премьер Британии Лиз Трасс на приеме у королевы. Фото: REUTERS

ФОЛКЛЕНДСКАЯ ВОЙНА И «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»

Первой женщиной на посту премьер-министра Британии стала Маргарет Тэтчер, став хозяйкой Даунинг-стрит, 10 в 1979 году. Премьерство «железной леди» растянулось на 11 лет и стало самым продолжительным в ХХ веке. Ее высокая популярность в начале карьеры премьера только выросла за время Фолклендской войны.

Конфликт между Англией и Аргентиной разгорелся в 1982 году из-за островов Фолклендского архипелага, расположенного в 500 км от Аргентины. И Лондон, и Буэнос-Айрес считали эти территории своими. И если прежде до серьезного конфликта дело не доходило, то в этот раз все было иначе. К тому моменту к власти в Аргентине пришел генерал Леопольдо Гальтиери, которому была необходима «маленькая победоносная война». 2 апреля британские войска, базировавшиеся на острове Восточный Фолкленд, атаковали 600 аргентинских коммандос. Гарнизон был вынужден сдаться.

Ответ Тэтчер ответила жестко, отправив в Атлантику флотскую оперативную группу численностью в сотню кораблей. Боевые действия длились около двух месяцев и завершились победой Британии.

Елизавета II принимает военный парад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕПОКОРНЫЕ ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ

«Елизаветинская эпоха» прошла под эгидой скандалов, которые преследуют корону. Первым заподозрили в изменах супруга Елизаветы II, принца Филиппа. Поговаривали, что он увлекся балериной, но никаких доказательств тому репортеры так и не смогли предоставить. Немало хлопот принесла королеве ее младшая сестра Маргарет. Ее любовные похождения и пьяные вечеринки, несчастливый брак и развод.

Ситуацию усугубила несчастливая семейная жизнь старшего сына принца Чарльза. Его брак с Дианой Спенсер стал темой №1 у всех английских таблоидов. Откровения леди Ди о неверности наследника престола и романе с первой любовью Камиллой Паркер Боулз привели к разводу.

Помимо Чарльза отличился и любимый сын королевы - принц Эндрю. Его обвинили в сексуальных связях с несовершеннолетними во время вечеринок у миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.

Подлили масла в огонь и внуки. Если принц Уильям заслужил звание благонадежного, то младший Гарри прослыл оторвой. Как-то раз он попал в объективы камер в нацистской форме, после чего Букингемский дворец долго оправдывался, рассказывая о костюмированной вечеринке. Затем Гарри изъявил желание жениться на американской актрисе Меган Маркл, из-за которой отказался от всех королевских титулов и переехал в США, что, как говорят, вызвало сильное недовольство Ее Величества.