Дизайнер Артемий Лебедев разводится с женой, родившей ему шестерых детей

Артемий Лебедев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Популярный дизайнер и блогер Артемий Лебедев сообщил, что разводится с женой. О своем новом статусе холостяка он рассказал во время эфира своего YouTube-шоу.

- Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет, - заявил Лебедев.

Супруги воспитывают шестерых детей, однако это не остановило дизайнера от развода. Что стало причиной его расставания с женой, Артем не уточнил. Впрочем, об этом нетрудно догадаться. Несколько месяцев назад в интервью Ксении Собчак Лебедев обмолвился, что был бы рад, если бы в России разрешили официальное многоженство. Художник не раз заявлял, что у него растут 10 детей от разных женщин.

Жена Артемия Лебедева Алена Иванова. Фото: кадр видео.

Артемий Лебедев – сын писательницы и телеведущей Татьяны Толстой. 47-летний дизайнер руководит собственной компанией, создававшей дизайн для московского метро, РЖД и олимпийской сборной России. Его жена Алена Иванова (в замужестве Лебедева) является дизайнером, а также преподавателем по рисунку. Поговаривают, что именно благодаря жене, имеющей связи в верхах, Лебедеву удавалось получать выгодные контракты.

Ранее дизайнер заявлял, что даже во время западных санкций его компания останется на плаву. Артемий с гордостью говорит, что его студия пережила многие кризисы – и, несомненно, преодолеет и нынешний.

- Никто из наших дизайнеров не уехал за границу. Все сидят здесь, потому что у нас неплохо, - сообщил Лебедев в YouTube-шоу «Вписка».

По словам дизайнера, почти все из его близких и знакомых остались в России и не собираются уезжать.

- У меня, кстати, даже из ближнего круга не особо кто-то уехал. Есть из знакомых, а из родных – нет, - говорит Лебедев.

Артемий уверен, что для многих отъезд из России был эмоциональным поступком. Но что уехавшие знаменитости будут делать за границей – большой вопрос. Когда у них закончатся деньги, они, скорее всего, вернутся на родину, ведь им будет тяжело найти достойную работу за рубежом.

- Кому они там на фиг нужны? Просто вопрос номер один — где они возьмут столько денег, такой уровень жизни? Если у них, конечно, есть свой домик во Франции и доход от виноградника, ну да, наверное, им там будет классно. Но я сомневаюсь, что таких людей много, что сложилась критическая масса, - говорит Лебедев.