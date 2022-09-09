Тайны гардероба Елизаветы II: Сумочка для подачи сигналов, жемчуг дедушки и разношенные туфли

Наряды королевы всегда отличались яркостью, но при этом монохромностью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛАКИРОВАННАЯ «ТРАВИАТА»

Главным аксессуаром, с которым никогда не расставалась Елизавета II, всегда была сумочка. Более полувека королева отдавала предпочтение конкретному бренду сумок - Launer. За это время в гардеробе монарха побывало более 200 лакированных моделей Traviata. Считается, что первую модель подарила Елизавета еще в юности королева-мать.

Многие гадали, что же носит с собой Ее Величество. Секрет раскрыл королевский эксперт Фил Дампир, написав целую книгу под названием «Что в сумочке королевы и другие королевские тайны».

Оказалось, что у Елизаветы II скрывался в сумочке далеко не дамский набор. Разумеется, там нашлось место очкам, мятным леденцам, ручке и металлической косметичке, подаренной принцем Филиппом, яркой помаде. Помимо этого, в королевском ридикюле прятался перочинный нож и кроссворды. Нож напоминал Елизавете II о детстве, когда она была скаутом, а кроссворды - на случай, если мероприятие окажется уж больно скучным. Также монарх держала при себе лакомства для любимых корги, а иногда могла взять с собой семейный снимок или талисман на удачу - крохотную фигурку лошади или собаки.

Главным аксессуаром, с которым никогда не расставалась Елизавета II, всегда была сумочка. Более полувека королева отдавала предпочтение конкретному бренду сумок - Launer. Фото: EAST NEWS

Королевские эксперты утверждают, что Елизавета II использовала сумочку для подачи тайных сигналов придворным. Поставила сумку на стол во время обеда или ужина - пора скорее завершать трапезу. Поставила сумку на пол во время беседы с кем-нибудь - разговор королеве не по нраву, пора помощникам вмешаться, а если на стул - королеве хочется еще поговорить с визави. Перекинула сумочку на левую руку - королеве скучно.

36 РАЗМЕР

Королева, как охранитель английских традиций, почти 50 лет не изменяла стилю в обуви. Она отдавала предпочтение лондонской фирме Anello&Davide, которая вручную изготовляла для нее туфли из телячьей кожи. Преимущественно все они черного цвета, на низком и удобном каблуке, высотой около 5,5 см, и на один размер больше. Это делалось специально, чтобы оставалось место для стельки.

Королева, как охранитель английских традиций, почти 50 лет не изменяла стилю в обуви. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лакеи Букингемского дворца признавались, что за полвека королеве поставили более сотни пар туфель, но при этом в гардеробе у нее хранится не более 10 пар - Елизавета II очень аккуратная и экономная в носке вещей.

К слову, в Букингемском дворце имеется специальная сотрудница, обладательница точно такого же размера ноги, как и у королевы (36 размер), которая разнашивала для Елизаветы II новые туфли.

ЗА ШИРОКИМИ ПОЛЯМИ

Еще один фирменный элемент королевского стиля - шляпка. Елизавета II в редких случаях появлялась на публике с непокрытой головой. Ее головные уборы всегда аккуратны и не слишком громоздкие, главное требование королевы - они не должны мешать ей садиться в автомобиль и выходить из него. Также важна ширина полей шляпки, поскольку они не должны скрывать лицо монарха. За головные уборы Елизаветы II отвечала модистка Рейчел Тревор-Морган.

- Для королевы шляпа — своего рода заменитель короны, — заметил королевский эксперт Роберт Лейси.

Иногда королева появлялась в платке, но в каком! - шелковый платок от бренда Hermes.

ДВЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПЕРЧАТОК

Неотъемлемым аксессуаром королевы всегда были перчатки. Они должны плотно облегать ладонь, скрывать запястье монарха и скрываться под рукавом в три четверти. Их длина - не менее 15 см, а для перчаток для вечерних мероприятий — и более, до локтя.

С 1947 года единственным поставщиком перчаток является дизайнерский бренд Cornelia James Ltd. Ежегодно они отшивают для Виндзоров около дюжины пар.

Неотъемлемым аксессуаром королевы всегда были перчатки. Они должны плотно облегать ладонь, скрывать запястье монарха и скрываться под рукавом в три четверти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Королева носит перчатки, потому что они стали частью ее стиля, — это во-первых, — рассказала креативный директор бренда Женевьева Джеймс. — А во-вторых, это практичность. Перчатки необходимы, потому что, если вы королева, то вы пожимаете множество рук, а перчатки защищают ваши руки.

ПОДАРОК ДЕДА

Многие могли не замечать, что практически всегда Елизавета II дополняла свои наряды тремя жемчужными нитками. В своей книге «Королевские драгоценности: личная коллекция Елизаветы II» Лесли Филд отмечает, что первое ожерелье с одинаковыми по размеру жемчужинами досталось королеве от ее деда, короля Георга V, по случаю его 25-летнего юбилея царствования в 1935 году. Тогда Елизавета получила в подарок жемчужные бусы из трех ниток, а ее младшая сестра Маргарет - из двух.

В 1952 году в честь восшествия на престол английская королевы заказала себе аналогичное украшение. Ожерелье выполнено из кремового жемчуга, а бусины собраны по увеличению.

Наконец третье жемчужное ожерелье, где нити длиннее, чем у предыдущих двух моделей, Елизавета II получила в подарок от эмира Катара в 1953 году. Его королева надевала на вечерние приемы.

Многие могли не замечать, что практически всегда Елизавета II дополняла свои наряды тремя жемчужными нитками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЫТЬ ЗАМЕТНОЙ

Наряды королевы всегда отличались яркостью (чтобы подданные могли видеть Ее Величество издалека), но при этом монохромностью. Частенько каждый цвет костюма имел символическое значение: зеленый или бирюзовый — спокойствие, желтый — счастье, черный — скорбь. Во время зарубежных поездок Елизавета II в своей одежде старалась соблюдать местные традиции, а также всегда возила в чемодане наряд для траура - на всякий случай.

За внешний вид королевы отвечала дизайнер и модельер Анджела Келли, которая с 2002 года формировала ее стиль. Например, творением Келли является желтый костюм, в котором Ее Величество появилась на свадьбе принца Уильяма.

В одежде у королевы за долгие годы сложились собственные правила: никаких мини-юбок, подол всегда должен закрывать колени, а также в нем должна быть вшита специальная лента-«утяжелитель», дабы исключить конфуз в стиле Мэрилин Монро. Никаких брюк, по крайней мере на публичных мероприятиях.

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