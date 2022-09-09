В британской монархии смерть королевы это не просто трагический случай, а событие, дающее старт целому «протокольному марафону», который включает в себя многодневные церемонии по всей стране, в которых нельзя допустить ошибку. Фото: REUTERS

В британской монархии смерть королевы это не просто трагический случай, а событие, дающее старт целому «протокольному марафону», который включает в себя многодневные церемонии по всей стране, в которых нельзя допустить ошибку. «Комсомолка» расскажет о том, как будут прощаться с Елизаветой II.

Как пройдут похороны Елизаветы II

Как пишет «Таймс», сам план траурных церемоний от момента смерти до погребения рассчитан на 10 дней. Уже сегодня гроб королевы перенесен в большой зал замка Балморал. Он покрыт королевским штандартом Шотландии и украшен венком из цветов.

Книги с соболезнованиями будут установлены в Сент-Джеймсском дворце, Галерее королевы (часть Букингемского дворца), Виндзорском замке, Холирудский дворце в Шотландии, замке Балморал и резиденции Сандригем-Хаус в Норфолке. Главы государств, послы и прочие высокопоставленные гости смогут оставить свои записи в Ланкастер-Хаусе.

Но основные приготовления проходят в столице Соединенного королевства. В знак траура будут звучать главные колокола Вестминстерского собора и собора Святого Павла, включая знаменитого «Большого Тома». Кроме того, в Гайд-Парке в Лондоне и в Эдинбургском замке в Шотландии каждые 10 секунд будут раздаваться оружейные салюты – по одному выстрелу за каждый год жизни Елизаветы II.

Дата и место похорон Елизаветы II

В Виндзорском замке по королеве будет звонить «Севастопольский колокол». Согласно сайту Британской королевской коллекции, этот колокол был захвачен англичанами во время Крымской войны в Церкви 12 апостолов (видимо, в Балаклаве) и установлен в монаршей резиденции. Звонит он только в случае смерти суверена.

В субботу тело Елизаветы II будет перевезено в Холирудский дворец в Эдинбурге и размещено в тронном зале, чтобы жители Шотландии могли попрощаться с усопшим монархом.

В воскресенье в столицу Шотландии прибудет принц Чарльз, вернее уже король Карл III. Правда это не связано с место смерти королевы, ведь его визит в Эдинбург запланирован по протоколу в любом случае на третий день после восшествия на престол. Тем не менее ожидается, что новый монарх возглавит траурную траурную процессию в Эдинбургском соборе.

А в понедельник после завершения церемонии прощания тело Елизаветы II перевезут на поезде в Лондон, чтобы во вторник оно уже находилось в тронном зале Букингемского дворца. Тогда же его доставят в Вестминстерский дворец, чтобы позволить всем желающим отдать последние почести монарху.

Церемония выноса и установки гроба прописана до мелочей. Сам гроб, накрытый королевским штандартом, сначала перевезут из тронного зала Букингемского дворца в аудиенц-зал, где на крышку установят венок цветов и Корону Британской империи – королевскую регалию, которая используется только по самым важным случаям – вступление на престол, открытие ежегодной сессии парламента.

После прочтения молитв в 14:30 под звон колокола Биг Бена отряд Его Величества королевской конной артиллерии перевезет гроб в Вестминстерский дворец по специальному маршруту через улицы, используемые обычно для парадов и торжественных церемоний – Мэлл и Уайтхолл. Сопровождать гроб будут члены королевской семьи.

После прибытия процессии в Вестминстерский дворец гроб установят на постамент и откроют для посещения. Рядом с телом будет находится караул гвардейцев и телохранителей британского монарха - его Величества телохранителей из корпуса офицеров почетного эскорта, Йоменская стража телохранителей Короля и Королевская рота лучников из Шотландии.

В четверг вечером, скорее всего, в карауле у гроба Елизаветы II будут находиться ее дети. Правда остается загадкой, будет ли присутствовать на церемонии второй сын королевы принц Эндрю, который после связанных с ним скандалов временно отказался от исполнения своих публичных обязанностей как члена королевской семьи.

Сами похороны пройдут в следующее воскресенье 18 сентября. Вестминстерский дворец закроют для посещения в полдевятого утра, а уже через час гроб с телом королевы погрузят на катафалк, запряженный лошадьми, чтобы доставить в Вестминстерское аббатство, где декан (настоятель) отслужить панихиду.

После этого гроб будет перевезен в Виндзорский замок, где в 16:00 начнется погребение тела, возглавляемое декан часовни Святого Георгия. Под благословения архиепископа Кентерберийского и гимн «Боже, храни королеву» тело опустят в склеп. Перед этим с гроба королевский ювелир снимет с гроба монаршие регалии – корону, скипетр и державу.

Вечеров в то же воскресенье члены монаршей семьи смогут проститься с усопшей во время частной церемонии. Королева будет покоится вместе со своими родителями и сестрой.

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