Очень хотелось узнать, какие именно резервы брошены на выручку нашему балаклейскому гарнизону, откуда, в каком количестве? Фото: REUTERS

Ранее известное лишь немногим россиянам слово "Балаклея" теперь звучит из всех телевизоров, репортажей и блогов. Этот небольшой (30 тысяч человек) город в Харьковской области — оказался в самом горячем кратере боев. Сражение вокруг него идет с размахом, которого не было со времени освобождения Мариуполя и Северодонецка с Лисичанском.

Информация поступает разная. Балаклея взята украинцами. Балаклея частично взята украинцами. Балаклею удерживают российские войска. Балаклея под контролем частей российских войск и Росгвардии.

От таких противоречивых сведений мозги "идут враскаряку". Тем временем украинские СМИ и соцсети захлебываются от "перемоги".

Что говорит Минобороны РФ о ситуации в Балаклее на 9 сентября 2022

Смотрю в "ящик". Минобороны России после нескольких дней молчания о происходящем под Балаклеей и под соседними городами Купянске с Изюмом, начало показывать переброску войск на это направление. Мелькает слово "резервы".

На кадрах - длинной стальной "кишкой" идет бронетехника (узнаю БТР-82А), ползут гаубицы "Мста-Б", инженерная и прочая техника.

Чтобы прояснить ситуацию, звоню в Минобороны. Знакомый офицер отзывается с десятого раза. Голос - как из блиндажа на передовой:

- Все, что нужно, мы уже показали! Да, в подконтрольную нашим войскам часть Харьковской области входят резервные соединения! Мы их не только по земле, но и по воздуху перебрасываем! Балаклею и Шевченково держим! Все!!! Больше пока никаких комментариев!

Конечно, очень хотелось узнать, какие именно резервы брошены на выручку нашему балаклейскому гарнизону, откуда, в каком количестве? И как так вышло, что украинская пресса пестрит кадрами поднятия их военными желто-синего флага на поселками вокруг Балаклеи, да и в самом городе?

Ответов на эти вопросы пока нет.

Резервы идут! Балаклею держим! Фото: REUTERS

Почему ВСУ пытается наступать именно в районе Балаклеи

Но я пытаюсь хотя бы по крохам найти "неофициальные" объяснения тому, что происходит в Балаклее и вокруг нее.

У меня есть "многознающие" источники (отставные генералы и полковники), которые в курсе событий, - у них сохранились старые связи с теми, кто служит в высоких штабах, кто наезжает в Москву с фронта.

В разговоре с ними чаще других мелькает: «проморгали» формирование под Харьковом "резервной" украинской армии, в которую минобороны Украины в последние месяцы сгоняло самых опытных, обстрелянных офицеров с донецких позиций. Туда же были направлены офицеры, которых несколько месяцев готовили за рубежом. Туда же были направлены и батальоны иностранных наемников.

Спрашиваю:

- А почему украинцы главным направлением удара выбрали именно Балаклею?

Отвечают:

- Потому, что они разведали, что Балаклею контролировали главным образом "свежие мобилизанты". И ударили по самому слабому месту. Только, пожалуйста, не разгоняйте панику. Это такая штука - сегодня ударят тебя, завтра ударишь ты... А, судя по всему, ответить мы собираемся основательно... Будем ждать результата.

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