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В мире9 сентября 2022 16:30

От Мэрлин Монро и The Beatles до Леди Гаги и Бенедикта Камбербэтча: Фото Елизаветы II со звездами шоу-бизнеса

Девять запомнившихся миру встреч королевы Великобритании со звездами кино и музыки
Владимир РОМАНЕНКО
Элтон Джон на приеме у Елизаветы II в 2012 году

Элтон Джон на приеме у Елизаветы II в 2012 году

Фото: EAST NEWS

Совсем недавно наш мир покинула королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Она умело правила страной 70 лет и семь месяцев. Вместе с ней ушла целая эпоха пышных и запоминающихся празднеств в Букингемском дворце, на которых присутствовали знаменитости со всего мира.

Сайт KP.RU сделал подборку фотографий Елизаветы II со звездами мирового шоу-бизнеса.

Одной из самых запоминающихся встреч 50-х стало знакомство двух королев: Великобритании и кино. Речь идет о встрече Елизаветы II и Мэрилин Монро 29 октября 1956 года.

Они пересеклись в кинотеатре “Одеон”, расположенном в самом центре Лондона на Лестер Сквер. В тот день состоялась премьера фильма «Битва за Ривер Плейт».

29 октября 1956 года. Кинотеатр «Одеон» расположен в центре Лондона на Лестер Сквер. Единственная встреча королевы Елизаветы II с Мэрлин Монро на премьерном показе фильма «Битва за Ривер Плейт». Фото: FOTODOM

29 октября 1956 года. Кинотеатр «Одеон» расположен в центре Лондона на Лестер Сквер. Единственная встреча королевы Елизаветы II с Мэрлин Монро на премьерном показе фильма «Битва за Ривер Плейт». Фото: FOTODOM

Звезды британского рока группа The Beatles в 1965 году стали первыми представителями музыкального направления, удостоившимися носить Кавалерский орден Британской империи.

В те времена рок-н-ролл все еще осуждался в "культурном" обществе, однако, королева Елизавета II рассмотрела талант молодых людей и их вклад в мировую культуру.

11 июня 1965 года Елизавета II награждает The Beatles орденом Британской империи. Фото: GettyImages

11 июня 1965 года Елизавета II награждает The Beatles орденом Британской империи. Фото: GettyImages

Актриса Элизабет Тейлор была знакома и даже дружна со многими членами королевской семьи - сестрой Елизаветы принцессой Маргарет, опальным дядей Эдуардом VIII и его возлюбленной Уоллис Симпсон. А этот снимок с Елизаветой сделан во время приема, организованного британским послом в Вашингтоне. На прием Тейлор пришла в сопровождении сенатора Джона Уорнера - через несколько месяцев он станет ее шестым мужем.

Елизавета II приветствует Элизабет Тейлор и ее будущего супруга политика Джона Уорнера в США в 1976 году

Елизавета II приветствует Элизабет Тейлор и ее будущего супруга политика Джона Уорнера в США в 1976 году

Фото: EAST NEWS

Одной из самых обсуждаемых встреч Елизаветы II в 2009 году было знакомство с Леди Гагой. Зная приверженность королевы к традиционным английским нарядам, люди недоумевали, как певица могла появиться в красном латексном костюме с откровенными вырезами перед Британской королевой.

Если присмотреться к фото, можно увидеть, что Елизавета II ни капли не смущена, а, напротив, приветливо жмет руку американской поп-звезде.

Королева Елизавета II познакомилась с Леди Гагой после ее выступления на концерте. Лондон 17 января 2009. Фото: GettyImages

Королева Елизавета II познакомилась с Леди Гагой после ее выступления на концерте. Лондон 17 января 2009. Фото: GettyImages

Еще в 1998 году Елизавета посвятила Элтона Джона в рыцари. А этот снимок сделан в 2012 году на одном из королевских приемов.

В 2014 году Елизавета II встретилась с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Королева Великобритании удостоила ее титула кавалерственной дамы ордена Британской империи. Такой почетную награду актриса заслужила своей гуманитарной деятельностью в интересах внешней политики Великобритании и участием в глобальной кампании по борьбе против сексуального насилия в зоне военных конфликтов. Вручение состоялось в ходе частного приема в Букингемском дворце.

Букингемский дворец. Елизавета II присвоила титул дамы Анджелине Джоли за ее гуманитарную деятельность. 10 октября 2014

Букингемский дворец. Елизавета II присвоила титул дамы Анджелине Джоли за ее гуманитарную деятельность. 10 октября 2014

Фото: EAST NEWS

Миру запомнилась также встреча королевы Великобритании с известным футболистом Дэвидом Бекхэмом. Он был приглашен Елизаветой II на почетный прием в Букингемский дворец. Эта встреча состоялась в честь молодых и талантливых лидеров бизнеса.

Футболист Дэвид Бекхэм на почетном приеме в Букингемском дворце у королевы Елизавета ІІ в честь молодых и талантливых бизнес-лидеров. 23 июня 2015

Футболист Дэвид Бекхэм на почетном приеме в Букингемском дворце у королевы Елизавета ІІ в честь молодых и талантливых бизнес-лидеров. 23 июня 2015

Фото: EAST NEWS

Знакомилась с королевой и супруга Дэвида Виктория Бэкхем. Встреча Елизаветы с поп-группой «Spice Girls» в свое время стала настоящим скандалом. Девушки предстали перед королевой Великобритании в очень откровенных нарядах, что не на шутку возмутило общественность.

Королева Елизавета II пожимает руку Джери Холливелл из поп-группы «Spice Girls» после Королевского эстрадного представления в театре Виктория Палас, Лондон, 1997 год

Королева Елизавета II пожимает руку Джери Холливелл из поп-группы «Spice Girls» после Королевского эстрадного представления в театре Виктория Палас, Лондон, 1997 год

Фото: EAST NEWS

Королева Елизавета II известна своей любовью к кино. Она неоднократно встречалась с знаменитыми актерами и присуждала им различные награды.

В их число вошел и Бенедикт Камбербэтч - один из любимых актеров королевы Великобритании. Елизавета II присвоила ему титул кавалера ордена Британской империи в степени командора за заслуги в области драматического искусства.

"Все прошло замечательно, я встретился с ней (королевой) впервые, получить награду из ее рук - необыкновенно", - рассказывал актер о своих впечатлениях о встречи.

Награждение состоялось в Букингемском дворце 10 ноября 2015 года.

Букингемский дворец. Королева Елизавета II присвоила одному из своих любимых актеров Бенедикту Камбербэтчу титул Кавалера ордена Британской империи. 10 ноября 2015

Букингемский дворец. Королева Елизавета II присвоила одному из своих любимых актеров Бенедикту Камбербэтчу титул Кавалера ордена Британской империи. 10 ноября 2015

Фото: EAST NEWS

О РАЗНОМЕлизавета II: досье KP.RU