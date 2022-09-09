От Мэрлин Монро и The Beatles до Леди Гаги и Бенедикта Камбербэтча: Фото Елизаветы II со звездами шоу-бизнеса

Элтон Джон на приеме у Елизаветы II в 2012 году Фото: EAST NEWS

Совсем недавно наш мир покинула королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Она умело правила страной 70 лет и семь месяцев. Вместе с ней ушла целая эпоха пышных и запоминающихся празднеств в Букингемском дворце, на которых присутствовали знаменитости со всего мира.

Сайт KP.RU сделал подборку фотографий Елизаветы II со звездами мирового шоу-бизнеса.

Одной из самых запоминающихся встреч 50-х стало знакомство двух королев: Великобритании и кино. Речь идет о встрече Елизаветы II и Мэрилин Монро 29 октября 1956 года.

Они пересеклись в кинотеатре “Одеон”, расположенном в самом центре Лондона на Лестер Сквер. В тот день состоялась премьера фильма «Битва за Ривер Плейт».

29 октября 1956 года. Кинотеатр «Одеон» расположен в центре Лондона на Лестер Сквер. Единственная встреча королевы Елизаветы II с Мэрлин Монро на премьерном показе фильма «Битва за Ривер Плейт». Фото: FOTODOM

Звезды британского рока группа The Beatles в 1965 году стали первыми представителями музыкального направления, удостоившимися носить Кавалерский орден Британской империи.

В те времена рок-н-ролл все еще осуждался в "культурном" обществе, однако, королева Елизавета II рассмотрела талант молодых людей и их вклад в мировую культуру.

11 июня 1965 года Елизавета II награждает The Beatles орденом Британской империи. Фото: GettyImages

Актриса Элизабет Тейлор была знакома и даже дружна со многими членами королевской семьи - сестрой Елизаветы принцессой Маргарет, опальным дядей Эдуардом VIII и его возлюбленной Уоллис Симпсон. А этот снимок с Елизаветой сделан во время приема, организованного британским послом в Вашингтоне. На прием Тейлор пришла в сопровождении сенатора Джона Уорнера - через несколько месяцев он станет ее шестым мужем.

Елизавета II приветствует Элизабет Тейлор и ее будущего супруга политика Джона Уорнера в США в 1976 году Фото: EAST NEWS

Одной из самых обсуждаемых встреч Елизаветы II в 2009 году было знакомство с Леди Гагой. Зная приверженность королевы к традиционным английским нарядам, люди недоумевали, как певица могла появиться в красном латексном костюме с откровенными вырезами перед Британской королевой.

Если присмотреться к фото, можно увидеть, что Елизавета II ни капли не смущена, а, напротив, приветливо жмет руку американской поп-звезде.

Королева Елизавета II познакомилась с Леди Гагой после ее выступления на концерте. Лондон 17 января 2009. Фото: GettyImages

Еще в 1998 году Елизавета посвятила Элтона Джона в рыцари. А этот снимок сделан в 2012 году на одном из королевских приемов.

В 2014 году Елизавета II встретилась с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Королева Великобритании удостоила ее титула кавалерственной дамы ордена Британской империи. Такой почетную награду актриса заслужила своей гуманитарной деятельностью в интересах внешней политики Великобритании и участием в глобальной кампании по борьбе против сексуального насилия в зоне военных конфликтов. Вручение состоялось в ходе частного приема в Букингемском дворце.

Букингемский дворец. Елизавета II присвоила титул дамы Анджелине Джоли за ее гуманитарную деятельность. 10 октября 2014 Фото: EAST NEWS

Миру запомнилась также встреча королевы Великобритании с известным футболистом Дэвидом Бекхэмом. Он был приглашен Елизаветой II на почетный прием в Букингемский дворец. Эта встреча состоялась в честь молодых и талантливых лидеров бизнеса.

Футболист Дэвид Бекхэм на почетном приеме в Букингемском дворце у королевы Елизавета ІІ в честь молодых и талантливых бизнес-лидеров. 23 июня 2015 Фото: EAST NEWS

Знакомилась с королевой и супруга Дэвида Виктория Бэкхем. Встреча Елизаветы с поп-группой «Spice Girls» в свое время стала настоящим скандалом. Девушки предстали перед королевой Великобритании в очень откровенных нарядах, что не на шутку возмутило общественность.

Королева Елизавета II пожимает руку Джери Холливелл из поп-группы «Spice Girls» после Королевского эстрадного представления в театре Виктория Палас, Лондон, 1997 год Фото: EAST NEWS

Королева Елизавета II известна своей любовью к кино. Она неоднократно встречалась с знаменитыми актерами и присуждала им различные награды.

В их число вошел и Бенедикт Камбербэтч - один из любимых актеров королевы Великобритании. Елизавета II присвоила ему титул кавалера ордена Британской империи в степени командора за заслуги в области драматического искусства.

"Все прошло замечательно, я встретился с ней (королевой) впервые, получить награду из ее рук - необыкновенно", - рассказывал актер о своих впечатлениях о встречи.

Награждение состоялось в Букингемском дворце 10 ноября 2015 года.