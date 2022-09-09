Елизавета II любила Россию, но не посещала СССР из принципа

Ее Величество и президент России Владимир Путин в королевской карете. Глава российского государства побывал с официальным визитом в Лондоне в 2003 году. Фото: REUTERS

На без малого век жизни Елизаветы II пришлось много событий: она наблюдала процесс распада Британской империи, пережила Вторую мировую войну и пандемию COVID-19, наблюдала за полетом первого человека в космос, помнила жизнь без ТВ, Интернета и мобильной связи.

Королева всегда с приязнью говорила о России, гордилась тем, что у ее супруга, принца Филиппа есть русские корни (его бабушка по отцу — Ольга Константиновна Романова, внучка императора Николая I).

За время своего правления встречалась со многими советскими и российскими политиками и деятелями культуры. Так, в 1956 году Ее Величество приняла в своем дворце первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, а через пять лет она устроила прием в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

В России она была один раз: в 1994 году Елизавета II побывала в Москве и Санкт-Петербурге. В Советский Союз же она не приезжала из принципа — в память об убитом императоре Николае II.

Королева Елизавета II и первый президент России Борис Ельцин на Красной площади. Визит Ее Величества в Россию состоялся в 1994 году.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин на обеде, который дала королева в его честь.

Почетный караул королевских гвардейцев встречает Юрия Гагарина. Фото: РИА Новости

Борис Ельцин и Елизавета II в центральной ложе московского Большого театра. Фото: EAST NEWS

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II проводит для британской Елизаветы экскурсию по московскому Кремлю. Владыка преподнес в подарок главе англиканской церкви православную икону. Фото: Сенцов Александр, Чумичев Александр/ТАСС

Первая встреча Михаила Горбачева с британской королевой состоялась в 1989 году, в Виндзорском замке. Ее Величество не ограничилась формальной беседой, а провела для советского лидера экскурсию по замку. Фото: Юрий Лизунов/ТАСС