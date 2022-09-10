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Политика9 сентября 2022 21:01

Единый день голосования в России 10 сентября 2022: Прямая онлайн-трансляция выборов

В России 10 сентября 2022 продолжатся выборы в единый день голосования
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
Как проходит второй день выборов — читайте и смотрите в нашей трансляции

Как проходит второй день выборов — читайте и смотрите в нашей трансляции

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сколько дней голосовать — на этот раз каждый регион выбирал для себя сам. Поскольку выборы в 2022 году не федеральные: сроки полномочий президента и Госдумы еще не истекли. Но в 82 российских регионах из 85 избирают либо губернаторов, либо заксобрания, либо муниципальные советы.

Поэтому в 12 регионах, в том числе в Москве, решили голосовать начиная с пятницы. Сегодня, в субботу, к выборам присоединяются еще 3 региона — Кировская, Томская области и Северная Осетия. А в воскресенье, 11 сентября, проголосуют уже все.

Пока выборы идут без больших нарушений и скандалов. О чем заявляют следящие за ними общественники и правозащитники. Беспокоят лишь кибератаки на системы избиркомов. Их только в первые часы голосования было отражено более полутора тысяч. Но системы в целом справились.

Как проходит второй день выборов — читайте и смотрите в нашей трансляции.

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