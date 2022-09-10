Прошла первая неделя школы: как понять, что ребенок перенапрягается

Переутомление связано с тем, что организму нужно движение и воздух, а мы заставляем его много сидеть и не бегать на переменах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые семь дней в школе уже начинают выявлять проблемы: флер интересной, «взрослой» жизни спадает, тетради, форма и новые рисовальные принадлежности приедаются. И начинают вылезать проблемы, иногда очень серьезные .

РЫДАНИЯ ПЕРВОКЛАШКИ

Малыши-первоклашки в первую очередь подвержены стрессу первых недель, говорит психотерапевт, практический психолог Ольга Анищенкова:

- Все дело в том, что с первым классом у ребенка внезапно заканчивается детство — он больше не играет, как в садике, взрослые, которые души в нем не чаяли, вдруг становятся строгими и требовательными, слово «надо» все чаще звучит от родителей и учителей. А самое главное — ему совершенно непонятно, почему надо? И кому надо. Все настолько непонятно, непривычно, иногда неинтересно и трудно, что ребенок просто не справляется психологически с переменами, новыми требованиями. Это часто выражается слезами. К сожалению и аргументы родителей в пользу школы не всегда успокаивают.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО РЕБЕНКУ СОВСЕМ ПЛОХО

Эти признаки могут быть у школьников любого возраста, но чаще все же у детишек начальной школы:

1. Невозможно усадить за выполнение уроков. Ребенок бунтует.

2. Вечером не может успокоиться и нормально уснуть (слишком перевозбужден).

3. Отказывается идти в школу. Причем отказ абсолютный и категорический вплоть до истерик и болезней

Что делать:

Если это происходит с первоклассником, то нужно объяснить что происходит. Почему вместо того, чтобы играть, он должен сидеть неподвижно и слушать чужого человека, почему нужно делать то, что трудно (прописи, например), вставать рано утром. Важно найти нужные слова и разговаривать на языке ребенка.

Если это случится с ребенком постарше, то задача родителей найти способы влюбить ребенка в учебу, не надеясь на учителей, ведь у них это уже не получилось...

Кроме того, очень важно соблюдать режим дня и, главное — сна, чтобы ребенок хорошо отдыхал и восстанавливался — это нужно не только для психического, но и хорошего физического здоровья.

Детский практический психолог Ольга Анищенкова

АПАТИЯ ТРЕТЬЕКЛАССНИКА

У детей от 8 до 12 лет идет очень активное развитие нервной системы, а также иммунитета. В этот период ребенку нужно много воздуха, подвижных игр, хорошая, сбалансированная еда. В этом возрасте ребенок должен проводить на воздухе от 3 до 5-7 часов в день.

И переутомление связано именно с тем, что организму нужно движение и воздух, а мы заставляем его много сидеть и «не бегать на переменах, а то родителям расскажу!». По сути школа ломает природный механизм, который сейчас заточен на другую деятельность.

Признаки усталости у ребенка в этом возрасте уже другие:

1. Сонливость (может проспать после школы три часа).

2. Апатия, нежелание что-либо делать, часто плохое настроение.

3. Вялость и равнодушие ко всем делам.

Что делать: организовать неделю так, чтобы ребенок много гулял, много бегал, а не сидел с телефоном на скамейке. Можно записать в секцию, которая часто занимается на улице.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЕНОК ПЕРЕНАПРЯГАЕТСЯ В ШКОЛЕ

- Любому человеку нужен психологический комфорт, - говорит Ольга Анищенкова. - Это важно в любом возрасте. Если ему не будет комфортно, то наступит эмоциональное выгорание, когда в буквальном смысле тошнит от того, что не нравится. Очень важно обращать внимание на маленькие, но знаковые моменты:

1. Слишком долго сидит за домашкой.

Наблюдайте, сколько времени ребенок делает уроки. Если уходит не слишком много времени, и при этом ребенок остается с хорошим настроением, то значит, все нормально.

Если же он вынужден мучительно долго сидеть за решением примера или переводом с английского, значит, есть пробелы в знаниях, или какой-то внутренний конфликт. В любом случае, ребенку нужна помощь.

2. Если все получается, но при этом ребенок вдруг начинает рыдать над учебником.

Это признак эмоционального, психологического перенапряжения, например, когда учитель излишне строг, требователен, давит на детей, оскорбляет. Слезами у ребенка выражается психологическая реакция.

Что делать:

Всегда старайтесь решить проблему, если она есть, помочь, поговорить с учителем. Сам ребенок еще не может это сделать самостоятельно, просто потому что еще не имеет опыта и психологически не окреп.

3. Ребенка невозможно успокоить.

Он бесится, кричит, швыряет ручки, книги, носится. И невозможно его успокоить — так он сбрасывает напряжение. Это чаще случается перед сном, но может и сразу после школы.

Что делать:

найти способы расслабления именно для ваших детей. Может быть, это будет ванная, может быть, приглушенный свет или длительная прогулка. Иногда полезно снизить нагрузку, например, отменить дополнительные занятия.

Еще важен вечерний ритуал перед сном: обсудить события дня, пошептаться о самом наболевшем. Главное, сделать его постоянным, рекомендуют психологи.

ВАЖНО

Всегда опасно, если ребенок слишком резко меняется

Любого внимательного родителя должны насторожить изменения не только настроения, но и состояния ребенка. Например, был добрым и ласковым, а стал неуправляемым бунтарем (речь не о всплесках подросткового возраста). Или был буйным непоседой, и внезапно превратился в апатичного уставшего старичка. Или просто замкнулся в себе и сидит днями на кровати, ни с кем не разговаривая и ничего не делая.

- Любые резкие перемены в состоянии ребенка говорят об эмоциональном переутомлении, или, возможно, буллинге со стороны одноклассников. Все это ведет к резким изменениям в характере и поведении, - поясняет Ольга Анищенкова. - Помогайте детям, школа это место, которое может стать настоящим испытанием. И только вы, родители, можете помочь ребенку выйти победителем из него.