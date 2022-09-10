Принцип "домино" от Урсулы фон дер Ляйен

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Европейская математика очень отличается от обычной, которую преподают в школе одаренным и не очень детям. Вот, например, глава Еврокомиссии, бывшая врач-гинеколог Урсула фон дер Ляйен тут решила обрадовать европейцев своими подсчетами, согласно которым Евросоюз сможет полностью избавиться от зависимости от российских энергоносителей уже через 6-7 месяцев.

- Я глубоко убеждена, что мы победим, и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский Союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40 процентов приходилось на российский газ, - заявила мадам на встрече с европейскими журналистами. - Это продолжалось много лет. Сегодня только 9 процентов – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев – мы уже этого достигаем – мы полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов.

То есть логика настолько примитивна, насколько и понятна. Если было 40, а стало 9, и всего за полгода, то за остальные полгода нет проблем свести эти 9 к нулю. Оптимизм бушует и выплескивает через край, как гормоны в пубертатном переходном возрасте.

При этом мадам не стала углубляться в ситуацию до сколько-нибудь конкретных цифр. По всей видимости, она со своей гинекологической логикой посчитала, исходя из наверняка проходившегося в школе закона Ломоносова-Лавуазье, что если где-то у кого-то убыло, то от другого там же прибыло. Вот только экономика подчиняется своим законам, а не законам природы. И не нашлось никого, кто бы ей объяснил, что снижение доли поставок из России вовсе не означает наращивание физических объемов экспорта Норвегией своего газа в ЕС. То есть доля в европейских поставках у Осло выросла, а объем – как-то не очень.

Раскрою большую (для Урсулы) военную тайну: Россия может и вовсе прекратить поставки своего газа, и тогда доля Норвегии вырастет неимоверно. Но потребителям в ЕС и предприятиям в странах Евросоюза от этого легче не станет.

Примерно с такой же близорукостью сейчас немецкие политики отчитываются, что заполнение европейских газовых хранилищ идет с опережением графика. И они заполнены уже на 70%, на 80%, на 85%. И рапортуют, что к зиме их страна готова. Вот только забывают почему-то досказать эту правду до конца. ПХГ, откуда в отопительный сезон обираются накопленные запасы газа – это не всеобъемлющая панацея. Это вспомогательный ресурс, который лишь дополняет перекачиваемый в Европу российский газ круглогодично. Как электромотор в дополнение к дизелю на подводной лодке. Это дополнительный ресурс и страховка на случай ЧС. Потому-то к концу отопительного сезона хранилища пустеют, но там практически всегда остается газ сверх того, что технологически необходим для перекачки по газопроводу.

Вернее, газ оставался там до сих пор. Как будет этой зимой. Никто сейчас не знает. Не исключено, что газа действительно может хватить и в условиях отсутствия поставок из России, но лишь по той причине, что перестанут существовать самые масштабные и потребители.

Урсула фон дер Ляйен почему-то не упомянула, что за несколько дней до этого ее эпохального выступления об остановке своих производств заявили 14 крупнейших в странах Евросоюза сталелитейных завода. Испания, Франция, Германия, Чехия, Италия, Польша, Словакия остались без таких заводов. Из-за дороговизны энергоресурсов производство становится нерентабельным. Но ведь свято место не бывает пусто. И кто придет им на смену? Преимущественно, Китай и Индия. Которые и снимут пенки в виде дополнительных прибылей, потому что не только нарастят свои объемы, но и продадут их по выросшим ценам. И купят еще больше российских энергоресрурсов.

Аналогичная картина и в пищевой промышленности, и в сельском хозяйстве, и в производстве удобрений, где фактор газа еще более важен.

А в Европе в это время работники этих заводов станут получать не зарплаты, а пособия по безработице. Нагрузка на социальные институты вырастет, а налогооблагаемая база сократится. Снизится покупательский спрос, магазины вслед за заводами станут перечислять меньше налогов. И так пойдет по цепочке, по цепочке дальше - в полном соответствии с принципом "домино".

В конечном счете, основную доле потребителей будут составлять коммунальные службы городских хозяйств и частные лица. Вот только откуда они возьмут деньги для оплаты этого газа, потребленной электроэнергии и прочих счетов, которые уже сейчас составляют неподъемную для многих сумму. Зима, конечно, близко, но тут уже не только она важна.

Зато никакой зависимости от российских энергоресурсов. И тут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, так и не ставшая звездой мировой гинекологии, совершенно права.

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