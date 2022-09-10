Сбежавшая из России Чулпан Хаматова бросила троих дочерей в Москве

Актриса Чулпан Хаматова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова оскандалилась полгода назад, когда стало известно о ее побеге из России. Тогда не было никаких подробностей. Сообщалось лишь, что актриса обосновалась в Латвии, где у нее есть роскошный дом под Ригой. А на днях стало известно, что артистка бросила троих дочерей в Москве.

Чулпан Хаматова сбежала из России, даже не подумав о своих дочках. Она помчалась в Латвию из другой страны.

"Хаматова не просто уехала в Ригу, она даже домой не заехала. Она была в этот момент не в Москве, не в России. В чем была, в том и полетела в Латвию, а потом уже наши общие друзья привозили ей какие-то вещи", - рассказал телеведущий Кирилл Набутов.

По его словам, в чем причина такой спешки, не известно. "Ее дочери ехали в Латвию отдельно", - добавил Набутов.

Отметим, первым мужем Чулпан был актер Иван Волков - сын актрисы Ольги Волковой и актера Николая Волкова. Прожили вместе семь лет. В браке родилась дочь Арина.

От актера и режиссера Александра Шейна родила дочь Ию.

Асю актриса взяла из дома малютки. Долгое время скрывала, что не все девочки ее родные. Об удочерении, по ее словам, она вынуждена была молчать, чтобы ребенок рос в нормальной остановке. Кроху ей долго не отдавали. "Вдруг у нее стало появляться огромное количество болезней каких-то. Порок сердца, там еще что-то. Я спрашивала, можно ли пригласить врача стороннего, мне отвечали, что нельзя", - поведала звезда.

Хаматова также сообщала, что постоянно рассказывала в сказках Асе правду о ее жизни, поэтому девочка спокойно приняла факт удочерения. Хаматова говорила, что Ася - это ее счастье.