Чулпан Хаматова рассказала, как взяла ребенка из детдома

Чулпан Хаматова впервые откровенно поделилась историей о том, как забрала из детдома свою вторую дочь Асю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Чулпан Хаматова воспитывает троих дочерей - Арину, Асю и Ию. До недавнего времени общественность была уверена, что старших девочек звезда театра и кино родила от первого мужа Ивана Волков. Однако это оказалось не так.

Чулпан Хаматова впервые откровенно поделилась историей о том, как забрала из детдома свою вторую дочь Асю. "Вся эта тема усыновления, о ней еще никто не говорил так спокойно и открыто. Когда я забирала дочку из Морозовской больницы, мне директриса кричала в след: «Конечно, вам только попиариться!»", - поделилась актриса в новом выпуске "Осторожно, Собчак" на YouTube.

Актриса отметила, что ей очень долго не отдавали девочку. "Вдруг у нее стало появляться огромное количество болезней каких-то. Порок сердца, там еще что-то. Я спрашивала, можно ли пригласить врача стороннего, мне отвечали, что нельзя", - поведала звезда.

Однажды она пришла навестить малышку. Когда она стояла в коридоре, то уборщица, мывшая полы, на ухо ей шепнула: "Скажи, что ты с милицией придешь, она просто взятку ждет".

"Я в каком-то тумане захожу кабинет и говорю, что сейчас приду с милицией, у меня документы. И в это же мгновение я получаю ребенка. Идут проклятья, что она у меня умрет. Когда я повезла Асю в Вену, и врачи сказали: «Да какой порок сердца, она абсолютно здоровый ребенок», я не поверила. Я поехала в Берлин. В Германии ей делала обследование, это абсолютно здоровый ребенок", - поделилась Чулпан.

Актриса также сообщила, что постоянно рассказывала в сказках Асе правду о ее жизни, поэтому девочка спокойно приняла факт удочерения. Хаматова говорит, что Ася - это ее счастье.

Артистка никогда не хотела ничего запрещать девочкам. Однако в итоге, по ее словам, оказалась "скучной, среднестатистической и стандартной мамой". Артистка рассказала, что очень переживает за своих детей и всегда видит только чудовищные сценарии вместо того, чтобы расслабиться. "У них будет своя жизнь. Я все время себя одергиваю и говорю: «Стоп, стоп, стоп. Давай-ка ты сейчас помучаешься, покусаешь локти, но отпустишь». Это вот оказалось самым тяжелым - взять и отпустить", - резюмировала она