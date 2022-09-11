Иностранные авиакомпании возвращаются в Россию: Куда теперь можно будет летать

Фото: Иван ВИСЛОВ

Хорошие новости для для любителей зарубежных путешествий (и особенно на контрасте с заморозкой визового соглашения с ЕС и запретом на въезд в страны Балтии). Сразу несколько иностранных авиакомпаний возобновили полёты в Россию или сделают. Да, маршруты в основном экзотические и неожиданные. Рассказываем, чем полезны для туристов новые рейсы.

ТУНИС

Тунисская авиакомпания Nouvelair впервые после пандемии возобновила полёты из Туниса в Россию. Она теперь летает из курортного города Монастир в Москву (аэропорт «Внуково») и Санкт-Петербург.

Время в пути - 4 часа.

В открытой продаже билетов нет. Перелёт входит в состав пакетных туров. В случае с вылетом из Москвы их формирует туроператор «Гранд Экспресс», из Санкт-Петербурга – «Экспресс Тур».

В расписании аэропорта «Внуково» рейсы в Тунис запланированы до конца октября, дважды в неделю.

С ноября «Гранд Экспресс» обещает прямые рейсы также на тунисский остров Джерба.

Безвизовый Тунис - популярный пляжный курорт на Средиземном море, там много отелей «Все включено». Также страна ставится талассотерапией. И вполне может быть альтернативой отдыху в Турции.

Цена вопроса: тур на неделю во второй половине сентября в отель 3* All inclusive с прямым перелётом из Москвы стоит от 60 тысяч рублей на человека, в отель 5* - от 70 тысяч рублей.

Тур на остров Джерба в середине ноября на 10 дней в отель 4* «Все включено» - от 50 тысяч рублей на человека.

ЭФИОПИЯ

И если Тунис хорошо знаком российским туристам, то ещё два новых маршрута более экзотичны.

«Эфиопские авиалинии» начали летать между Москвой и Аддис-Абебо. Время в пути из аэропорта «Шереметьево» - 8 часов. Рейсы выполняются три раза в неделю.

Вы не собирались в Эфиопию? Понимаем, африканская страна, прямо скажем, не относится к массовым курортам. Да, в принципе она может быть интересна любителям африканской экзотики, дикой природы и истории - в музее Аддис-Абебы можно увидеть древнейшего предка современного человека, Люси, а старинные православные церкви вырублены в скалах. Однако в стране неспокойно из-за затяжного вооруженного внутреннего конфликта на севере Эфиопии.

Более востребованными будут стыковочные рейсы с пересадкой в Аддис-Абебе. В маршрутной сети «Эфиопских авиалиний» - множество пунктов на всех континентах. В том числе Бангкок и Дели, Гонконг и Сеул, Сингапур и Токио, Тель-Авив, Сейшелы и Занзибар, Афины и Рим, Мадрид и Париж, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро…

У «Эфиопских авиалиний» современный флот, большие дальнемагистральные лайнеры Boeing 777 и 787 Dreamliner, Airbus 350. Перевозчик входит в крупнейший авиационный альянс Star Alliance.

Авиакомпания запустила русскоязычную версию сайта, постоянно выпускает спецпредложения на стыковочные рейсы из Москвы - то на Сейшелы, то на Занзибар. В общем, настроена на российский рынок вполне серьезно.

Цена вопроса: билет из Москвы в Аддис-Абебу туда и обратно - от 50 тысяч рублей, в Бангкок (со стыковкой) от 67 тысяч рублей, а на Сейшелы в октябре можно улететь за 41 тысячу рублей (туда - обратно).

АЛЖИР

И ещё одна африканская авиакомпания начала летать в Россию - Air Algerie, из Москвы (аэропорт «Шереметьево») в столицу Алжира, которые тоже называется Алжир.

Время в пути около 5 часов. Рейсы выполняются дважды в неделю, по средам и субботам.

Алжир опять же не относится к массовым туристическим направлениям, хотя в стране множество античных памятников, богатые музейные коллекции, побережье Средиземного моря, популярны также экскурсии в Сахару.

А вот с точки зрения стыковочных рейсов вариант интересный: Air Algerie летает во многие страны Европы, Африки, Ближнего Востока.

Цена вопроса: билет из Москвы в Алжир стоит от 37 тысяч рублей (туда-обратно).

МОЛДОВА - ПОД ВОПРОСОМ

Авиакомпания Air Moldova планировала возобновить полёты между Москвой и Кишиневом с 1 октября 2022 года. Новость путешественники встретили с энтузиазмом.

В Росавиации подтвердили, что к Air Moldova есть все необходимые разрешения. И добавили, что «начало полетов молдавской авиакомпании в Россию создаст дополнительные возможности для жителей двух стран и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества».

Молдавия не входит в ЕС - а значит, на неё не распространяются авиационные санкции.

Однако управление гражданской авиации Молдавии 10 сентября запретило Air Moldova возобновлять полёты в Москву.

Возможно, ещё будут идти переговоры, и решение пересмотрят. Но пока покупать билеты слишком рискованно - хотя в продаже в авиационных агрегаторах они есть.

КСТАТИ

Напомним, что кроме новинок есть рейсы зарубежных авиакомпаний, который давно летают в Россию:

- Несколько авиакомпаний Турции, в том числе национальный перевозчик Turkish Airline;

- Авиакомпании ОАЭ, в том числе Emirates и Etihad;

- Египетский национальный перевозчик Egypt Air;

- Сербская Air Serbia;

- Перевозчики из Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии.

- Авиакомпании Ирана, Катара, Бахрейна;

- Венесуэльская Conviasa.

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