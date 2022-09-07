Визовое соглашение между Россией и ЕС приостановлено: что реально изменится для туристов

Фото: Shutterstock

События с заморозкой соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС развиваются стремительно.

31 августа министры иностранных дел стран ЕС собрались на неформальную встречу в Праге - и договорились приостановить соглашение.

А 6 сентября в Брюсселе Еврокомиссия рассмотрела и поддержала это решение уже официально.

В среду, 7 сентября, вопрос рассмотрит Совет ЕС - и наверняка тоже примет. Решение вступит в силу на второй день после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Таким образом, точной даты пока нет. Но это вопрос нескольких дней.

KP.RU разобралась, о чем это соглашение и как коснётся российских туристов его приостановка со стороны Европы.

И да, конечно, не только в документе дело. Поэтому ответы на многие вопросы с формальной точки зрения одни. А на практике - слегка другие. Или даже совсем другие.

Перестанут ли выдавать визы

Официально - нет. Заморожено соглашение об упрощённой выдаче виз - а не о выдаче виз в принципе.

С большинством стран мира у ЕС соглашений об «упрощенке» нет и не было. И ничего, люди получают визы и путешествуют в Европу.

Основной документ, регулирующий весь процесс оформления шенгенских виз, - Визовый кодекс ЕС. Когда соглашение будет приостановлено, консульства, по идее, должны будут руководствоваться именно им.

«Граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы», - говорится в решении Еврокомиссии.

В реальности, как показывает практика. все будет зависеть от позиции каждой страны. Шенген хоть и единое пространство, но российский визовый вопрос разделил его на два лагеря.

Несколько стран уже давно перестали выдавать визы гражданам РФ (или делают это лишь в исключительных случаях). А именно: Латвия, Литва, Эстония, Польша. Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды, Мальта, Дания.

Финляндия на столь радикальные шаги не пошла. Но включила хитрый административный ресурс: с 1 сентября принимает заявления на туристические визы только по понедельникам (в остальные дни недели будут принимать документы для путешествующих по другим причинам - к родственникам, учиться и так далее). Понятно, что очередь на подачу документов станет нереально длинной. На что, видимо, и расчёт.

Остальные страны Шенгенского соглашения, в том числе традиционно любимые нашими туристами Греция, Испания, Италия, Франция, продолжают выдавать туристические визы.

Что это за соглашение

Соглашение об упрощении выдачи виз между РФ и ЕС действует с 2007 года. Цель его в том, чтобы «способствовать контактам между людьми, являющимся важным условием устойчивого развития экономических, гуманитарных, культурных, научных и иных связей».

Частично соглашение уже приостановлено - с конца февраля ЕС отменил визовые привилегии для российских чиновников и бизнесменов. Россия ответила тем же.

В соглашении прописан более простой (в первую очередь с точки зрения необходимых документов) порядок выдачи виз для членов официальных делегаций, предпринимателей (которые едут в Европу на деловые мероприятия, а не в отпуск), журналистов, участников научных, культурных, спортивных и творческих международных мероприятий, близких родственников граждан ЕС, водителей, занимающихся международными пассажирскими и грузовыми перевозками, бригад поездов, курсирующих между Россией и Европой.

Туристов, заметьте, в списке нет. Но и их соглашение касается. Благодаря ему россияне платили за рассмотрение документов 35 евро - а не 80 евро, как, например, жители Турции и других стран, с которыми подобных соглашений нет.

Визы станут дороже

Теперь же для нас вместо 35 евро консульский сбор составит 80 евро. Это стандартная сумма во всем мире, прописанная в Визовом кодексе. Если путешественник подаёт документы через визовый центр, к консульскому сбору добавляется еще и сервисный - порядка 2 тысяч рублей.

Документы будут рассматривать дольше

В соглашении об упрощении выдачи виз сказано, что срок рассмотрения заявлений - 10 календарных дней, в исключительных случаях до 30 дней.

В свежем решении Еврокомиссии стандартный срок увеличен до 15 дней. И он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях.

Собственно, все как в Визовом кодексе, там тоже прописан стандартный срок в 15 дней.

Конечно, есть некая вероятность, что особо придирчивые консульства будут каждого россиянина считать «исключительным случаем» и мариновать документы по полтора месяца. Но все - же вряд ли, скорее будет зависеть от страны.

А были же времена, когда европейские посольства соревновалось, кто быстрее штампует визы! Победили греки - успевали за 48 часов.

Сейчас страны, продолжающие выдавить шенген в России, обычно управляются за 10 - 15 дней.

Понадобится ли больше документов

Туристам - нет, они и так предоставляют полный список.

Тем, кого касается соглашение об упрощении выдачи виз (см. выше), - да.

Что будет с длинными и многократными визами

Скорее всего, их станет меньше, чаще будут давать однократные визы на конкретные даты.

Граждане РФ больше не будут иметь свободного доступа к визам, действительным для многократного въезда в Шенгенскую зону, говорится в решении Еврокомиссии.

Что будет с визами в страны Европы, не входящими в Шенген

Страны Евросоюза и страны Шенгенского соглашения - не одно и то же.

В Шенгенскую зону входят несколько государств, не являющихся членами ЕС (Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн).

И наоборот - есть страны ЕС, не состоящие в Шенгене (Кипр, Ирландия. Болгария, Хорватия, Румыния).

Еврокомиссия надеется, что не входящие в Шенгенскую зону Болгария, Румыния и другие страны ЕС также сократят выдачу виз россиянам, сказано в принятом решении..

«Другие» страны - это в первую очередь Кипр. Для поездки на средиземноморский остров россиянам нужна лишь про-виза, которую выдают онлайн, бесплатно и практически моментально. Пока изменений нет.

ЦИФРА

963 000 россиян имеют сейчас действующие шенгенские визы.

ВАЖНО

- Принятые решения не касаются въезда в Европу для россиян. Границы не закрывают, въезд не запрещают, уже выданные визы продолжают действовать. Во всяком случае, на общеевропейском уровне. Позиция стран Балтии - отдельная тема.

- Не меняется порядок выдачи долгосрочных виз - студенческих, рабочих, а также вида на жительство. Соглашение (а значит, и его приостановка) касается только краткосрочных виз. То есть тех, по которым можно провести в Европе не более 90 дней в течение полугодия (именно поэтому даже 5-летний многократный шенген относится к краткосрочным визам).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пойдем на серьезные ответные меры": Что будет, если Европа откажет в визах россиянам

Песков обещал, что Россия ответит в случае ограничения Европой выдачи шенгенских виз (подробнее)

Был Минск, а стал МиLAнск: Москвичи внезапно кинулись в Беларусь на шоп-туры

Корреспондент KP.RU начитался соцсетей и отправился за 700 с лишним км за одеждой Zara и картой Visa (подробнее)