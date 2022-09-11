«Театр погряз в судах из-за незаконных действий худрука и директора» - артисты снова жалуются на администрацию Олега Меньшикова

Болдин, занятый в репертуаре артист, в последнее время играл в успешных спектаклях «Ревизор» и «Демон» Фото: кадр из фильма

44-летний артист Всеволод Болдин, известный зрителям по сериалам «Таксистка», «Люба, дети и завод», «Маргоша», «Воронины» 25 лет проработал в Театре Ермоловой. В конце сезона перед отпуском он получил сообщение в WhatsApp от отдела кадров: когда приедете за трудовой книжкой? Вопрос неожиданный: Болдин, занятый в репертуаре артист, в последнее время играл в успешных спектаклях «Ревизор» и «Демон». Однако перед отпуском ему дали понять, что он уволен. И никаких объяснений, ни разговора с худруком Олегом Меньшиковым.

«Причины такого решения руководства и уж тем более такого отношения ко мне, мне не известны, - написал актер в одной запрещенной соцсети. - Поступок руководства театра настолько ярок и показателен, что рвется нить человечности…

Итоги: «Демон» и «Ревизор» - оба спектакля одни из самых аншлаговых в театре. «Ревизор» снят с репертуара. «Демон» тоже на волоске… После моего ухода возникли проблемы с составами исполнителей.

Я потерял ежемесячны оклад в 24 тыс. рублей и моя трудовая книжка теперь лежит дома. Театр погряз в судах из-за незаконных действий худрука и директора в отношении артистов труппы. А тут еще и спектакли улетать стали».

Всеволод Болдин не единственный актер, которого уволила администрация Олега Меньшикова за последний год. Прошлой осенью руководство театра им.Ермоловой сократило труппу на восемнадцать артистов, большинство из которых уже восстановились через суд. Им выплатили компенсацию за вынужденный простой и моральный вред. Правда работать, играть на сцене, все равно не дали. А месяц назад перестали платить зарплату. Актеры снова решили идти в суд за правдой. О чем «КП» написала недавно. Наша публикация возымела действие.

- Ночью всем уволенным/восстановленным артистам на почту пришло уведомление: нам выплатят зарплату и даже крошечную компенсацию за её задержку, - рассказала нам актриса Елена Бурханова-Калинина. – Это случилось после того, как мы выступили в СМИ. И собирались идти на телевидение. Из-за общественного резонанса, администрация театра все же решила нам заплатить. А может, кто-то умный подсказал, что задержка зарплаты в течение двух месяцев – это не административное нарушение, а уже уголовное дело. Испугались. Во всяком случае, раньше по ночам бухгалтер платежки не рассылала. Это было экстренное решение. С одной стороны, мы рады, что ситуация изменилась в нашу пользу. Не придется готовить новые иски. С другой, мы не хотим конфликтовать, мы хотим работать и играть спектакли, а не судиться за крошечную зарплату.