Уставший от ремейков песни «Третье сентября» Игорь Николаев регистрирует хит в Роспатенте. Вскоре он сможет давать сеансы музыкотерапии

Певец и композитор Игорь Николаев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Каждое начало сентября ознаменовано одним и тем же аттракционом — в интернете начинают гулять мемы про календарь и костры рябин, отсылающие к хиту «Третье сентября» Игоря Николаева на музыку Игоря Крутого, который исполняет Михаил Шуфутинский.

Фото: Социальные сети

Удивительным образом довольно слезливый и романтический трек стал популярен и у циничной молодежи. Перепела песню блогер Nila Mania, снимающая ролики о правильном питании, здоровье и отношениях, а еще дуэт Nansi & Sidorov, ска-панк группа ClockWork Times и Paul Baldhill в стиле мрачной готики. Даже мексиканцы Mariachi Los Panchos сделали собственную версию лирической композиции.

А еще резидент ОАЭ Егор Крид добрался до хита шансонье, перепел шлягер и снял клип на него.

Видимо, композитор Игорь Николаев устал от подобных перфомансов и решил, что если повлиять на этот вал ремейков невозможно, надо хотя бы попытаться заработать с этого. И поэтому подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «3 сентября».

Фото: Социальные сети

Товарный знак «Третье сентября», согласно заявке, регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №35, 38, 41, 43 и 44. Это значит, что после регистрации бренда Игорь Николаев сможет оказывать услуги онлайн-сервисов для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию, предоставлять услуги по музыкальному образованию и «заниматься музыкотерапией».