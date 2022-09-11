Юля Волкова и Лена Катина получили за 15-минутное возрождение «Тату» более, чем по 10 миллионов рублей. В нулевые они зарабатывали в 55 раз меньше

Афиша дуэта девушек из "Тату"

Летом прошлого года Ксения Собчак взяла интервью у бывших участниц группы t.A.T.u. («Тату») Юлии Волковой и Елены Катиной в честь 20-летия со дня создания коллектива. Тогда девушки говорили, что о воссоединении на сцене речи не идет. Каждая из них пробовала себя в сольном творчестве, хотя и не очень успешно, но настойчиво. И возвращаться к проекту не собирались. Во-первых, обеим уже под 40, и изображать на сцене влюбленных друг в друга нимфеток было бы странным. Во-вторых, отношения между артистками, очевидно, напряженные — они разговаривали с Собчак по отдельности и подчеркнули, что давно не общаются.

Однако резонанс после беседы, видимо, заставил девушек задуматься: а вдруг временное перемирие поможет круто заработать? К тому же начались съемки (довольно странного) сериала про «Тату», что только подогревало интерес к к коллективу.

Вопрос оставался в другом: какие именно хиты собираются исполнять Лена и Юля, если вдруг вернутся, ведь автор лучших песен группы Сергей Галоян запретил им их петь? Солистки умудрились поругаться с композитором, который намеревался организовать кавер-шоу (и выпустил трибьют «200 по встречной») песен «Тату». Вместе с продюсером группы Иваном Шаповаловым девушки начали давить на автора песен, а он, в свою очередь, ответил им запретом.

Но несмотря ни на что в октябре прошлого года Лена Катина все же сообщила подписчикам, что воссоединение группы все же планируется. И оно свершилось. 3 сентября в Минске на стадионе «Динамо» солистки «Тату» вышли на сцену вместе. Смотрелось это немного странно: короткая юбочка Юли, кожаный берет Лены, неискренние обнимашки и хождение под ручки — как тогда. Только спустя 20 лет. Волковой после проблем с горлом и потерей голоса, очевидно, не хватало дыхания даже на один куплет — сказалось и отсутствие практики живых концертов. И все же они старались, гоняли на бензовозе и спели четыре песни (видимо, те, с которыми нет проблем по авторскому праву): «All The Things She Said» (английская версия «Я сошла с ума»), «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».

Это не был сольный концерт, Юля и Катя воссоединились, чтобы поучаствовать в сводном концерте вместе с Мотом, Люсей Чеботиной, DJ Smash и другими. Однако, как стало известно сейчас, сам факт выхода на сцену Катиной и Волковой стоил продюсерам несколько десятков миллионов рублей. Что вполне объяснимо — радости от совместного выступления, очевидно, девушки не получили. Сразу после концерта Катя и Лена поехали отмечать успех и воссоединение...в разные рестораны. Что никак не помешало чувствовать себя довольными, ведь, как уверяют инсайдеры программы «Ты не поверишь!» (НТВ), за выступление Юля и Катя получили более, чем по 10 миллионов рублей каждая.

Бывший продюсер группы Леонид Дзинюк назвал такие гонорары «копейками», мол, даже хорошую квартиру в Москве не купишь. Однако он, очевидно, запамятовал, что в нулевые, когда «Тату» были на пике, солистки получали за концерт по 300 долларов, то есть в 55 раз меньше, чем сейчас.

- Мы давали по 30 - 35 концертов в месяц, - рассказывала в интервью Катина. - Иногда за вечер по 2 - 3 концерта работали. Сначала нам платили $100 за концерт. Потом мы пришли и сказали, что этого мало, и нам стали платить по $300. За счет количества концертов набегали огромные суммы.