Группа «Тату» вернется со скандалом: Про них выйдет сериал, но хиты запретил исполнять композитор

Группа "Тату" собирается вернуться на сцену. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидно, интервью Ксении Собчак с участницами группы «Тату» Юлией Волковой и Еленой Катиной дало вокалисткам серьезны повод задуматься о будущем. В беседе одна призналась, что пытается не очень успешно заниматься сольным творчеством, другая заявила планы на политическую карьеру, но вскоре и с этим тоже все стало понятно.

Как быть дальше?

На что жить?

Подсказал, собственно, интерес к той самой ютуб-встрече с Собчак — 8 миллионов просмотров и более 32 тысяч комментариев.

Почему бы не заработать и самим девушкам?

Воссоединение теперь — довольно модная тема: собираются актеры старых сериалов («Друзья», «Секс в большом городе»), крупных франшиз («Матрица»), выпустила новый альбом ABBA, вернулась группа «Тутси» и даже «КИНО». Правда, к сожалению, без Виктора Цоя.

Чем хуже «татушки»?

- Официальный трибьют-альбом (это когда разные артисты перепевают и аранжируют хиты определенной группы или исполнителя) весной 2022 года, - объявила о камбэке Лена Катина в инстаграме. - Где примем участие мы с Юлей (Волковой), а также из крутых новостей — сериал о «Тату» с нашим участием на одно из самых крупных стриминговых площадок. Об этом скоро.

Ну, с сериалом все понятно — очередная документалка со свидетельствами очевидцев (или Окко, или IVI, или PREMIER, или Кинопоиск HD, или MoreTV): солистки «Тату», их родители, продюсер Иван Шаповалов и так далее.

А вот трибьют, «где мы примем участие», уже интереснее. Катина не объяснила, в каком качестве вокалистки примут участие — споют в тандеме, как раньше, или по отдельности в разных треках с артистами альбома. Первое, разумеется, было бы интереснее.

Еще более ожидаемым стал бы гастрольный тур. Не беда, что отношения девушек уже довольно холодные — делу и заработку этот никак не помешает. Выходили же участницы группы «Серебро» Елена Темникова и Ольга Серябкина на сцену вместе, а потом разъезжались на разных лифтах в разные номера отеля, даже не разговаривая. И ничего.

Но как только перед вокалистками «Тату» замаячил жирный контракт с онлайн-платформой, появились другие желающие присоединиться ко вкусной трапезе. Диджей и композитор Сергей Галоян, намекнувший, что придется договариваться и с ним — особенно после высказываний девушек в его адрес и «несоответствия образа артистов формату музыки». «Вот наглец!» — возмущаются фанаты «Тату». Не дает девушкам работать. Но так только кажется.

Диджей и композитор Сергей Галоян Фото: Instagram.com

На самом деле, Галоян не просто решил примазаться к реюниону, а еще в июле (то есть через месяц после интервью девушек Ксении Собчак, смекнув что к чему) сообщал об этой идее, которую решил осуществить с Еленой Кипер — некогда сопродюсером «Тату». В проекте был масштабный трибьют с участием суперзвезд: IOWA, Cream Soda, Вера Брежнева, Лариса Долина, «Нервы» и так далее. Кавер-шоу «200 по встречной» должно было пройти на площадке Music Media Dome на шоссе Энтузиастов. Тогда об участии солисток "Тату" речи не шло, ведь их песни исполняют другие артисты.

И даже билеты на концерт, который якобы должен состояться в ноябре этого года, до сих пор продаются.

Что и вывело из себя Лену Катину.

— Мы были готовы к переговорам, это интересная идея и новый виток жизни песен группы, — заявила она, намекая на Галояна. — Именно Иван (Шаповалов) настаивал на том, чтобы в мероприятии участвовали я и Юля, так как без нас сам трибьют «Тату» выглядит странно. Я не могла себе представить, что можно поставить артистов и «Неформат» (компания Шаповалова, обладатель смежных прав на бренд «Тату») перед фактом, выйти в рекламу и начать продажу билетов, запутать фанатов и других артистов. Это некрасиво и непрофессионально. Сначала урегулируйте все вопросы и договоренности, подпишите договора с участниками. Я считаю, что такого рода шоу требует договоренностей со всеми нами, участниками группы и создателями, если мы говорим о трибьюте. Постановка вопроса «шоу состоится с вами или без вас» — неэтична и не профессиональна.

Так «татушки» (явно не без подсказки продюсера Ивана Шаповалова) решили переиграть проект. И взять инициативу в свои руки. Подумаешь, что им такая мысль не приходила в голову последние 7 лет? Ведь после совместного выступления на закрытии Олимпиады в Сочи в 2014 году вокалистки пообещали больше никогда не сотрудничать друг с другом.

Ну и что.

Решив провести рейдерский захват трибьют-проекта, Катина, Волкова и Шаповалов заявили, что не давали никакого разрешения на такой концерт (что не помешало провести его промо-вечеринку в августе). И вот уже 2 октября Катина заявила о возвращении «Тату» на сцену. Тогда справедливо обиженный Гаолян и решил наложить вето на хиты коллектива — он писал музыку к первым четырем синглам дуэта: «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Полчаса», «Я твоя не первая». Концерт без шлягеров с этих пластинок будет звучать странно. И ответил он буквально словами Катиной — и только ей, при этом не запретив петь свои песни Юле Волковой, к примеру.

2 октября Катина заявила о возвращении "Тату" на сцену. Фото: Instagram.com

— Я готов подавать в суд, если Катина нарушит мой запрет на исполнение моих песен, — подчеркнул композитор. — «Трибьют», а в их случае это не трибьют, а камбэк, они могут проводить без моих песен.

Так или иначе, фанаты группы (и не только) восприняли эту новость как второе пришествие/ Фото: Instagram.com

— Сергей Галоян разозлился, и я его понимаю, — поддержала коллегу Елена Кипер. — На использование наших песен и Лене Катиной, и организаторам камбека придется получать разрешение у нас. Без нас ни «Нас не догонят», никаких других треков не исполнит.

Так или иначе, фанаты группы (и не только) восприняли эту новость как второе пришествие: «Я умер, воскресите меня в 2022 году!», «Боже! Ты услышал мои молитвы! Я приеду в любую точку Земли на этот трибьют», «У меня истерика!», «Появился стимул жит дальше». Такие сообщения оставляют не девочки неопределенного пола, а вполне взрослые и семейные мужчины, что удивительно.

Кроме того, до сих пор продаются пластинки «Тату» и ростовые картинки с изображением девушек.

Ростовые куклы "Тату" Фото: СОЦСЕТИ

В качестве затравки к выходу трибьюта «Тату» вышло выступление Анатолия Цоя в проекте «Шоумаскгоон» (НТВ), где он спел хит «30 минут». Даже сейчас звучит довольно свежо.

Смотреть видеосюжет Анатолий Цой - 30 минут (Шоумаскгоон 2021)

А еще в сентябре вышел ремастеринг клипа «Не верь, не бойся, не проси», снятого в 2003 году — в формате 4K. На всех площадках он довольно быстро набрал более 1 миллиона просмотров.

Смотреть видеосюжет Тату - Я сошла с ума (4K)

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