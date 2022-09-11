Анатолий Адамишин: Елизавета II была настолько деликатной, что, когда Ельцин за обедом грохнул кулаком по столу, она сделала вид, что очень испугалась

Елизавета II и Борис Ельцин Фото: ТАСС

… - Анатолий Леонидович, это Александр Гамов из газеты «Комсомольская правда» вас побеспокоил.

- Нет, вы меня не беспокоите, вы меня радуете.

- Мы с вами когда-то встречались в Лондоне. И я просто помню, было такое хорошее интервью доброе, вот. На меня, видите, произвело впечатление, до сих пор это все вспоминаю.

- Спасибо,

- Ну, видите, сейчас повод такой печальный. Сегодня (в воскресенье, 11 сентября) в Лондоне началось прощание с Елизаветой II. Вот вы же много раз с ней встречались, да? Чем вас удивила королева? Какой-то случай, может, вспомните?

- Нельзя сказать, что много встречался.

Я вручал ей верительные грамоты и вручал отзывные грамоты. Вот это были настоящие беседа. И та, и другая.

- Это временной промежуток какой?

- Это 1994-й - 1997-й годы.

- И подолгу вы беседовали?

- Ну, я так думаю, что каждая беседа длилась минут пятнадцать-двадцать, вот так. Как и полагается, в общем-то. Но поскольку они шли без перевода, я приходил к ней всегда один, - то и время было использовано полностью, что называется.

- Ну, вы конспектировали потом, о чем говорили, что вас удивило, почему так долго?

- Конечно, я конспектировал, я отправлял в Москву телеграммы на этот счет.

А она ко мне явно благоволила, королева.

Но я подчеркиваю, благоволила не потому, что я такой хороший малый, хотя я хороший малый (это шутка).

(смеётся)

- Да. Я тоже смеюсь вслед за вами.

- Но, главным образом, потому, что у нас (у России. - А.Г.) тогда были на редкость хорошие отношения с Великобританией.

Таких не было никогда. И никогда, видимо, уже больше не будет. Вернее, не то, что видимо, а точно не будет.

Это был период послеперестроечный сразу, а перестройка там (на западе и, в частности, в Великобритании. - А.Г.) была встречена на ура. Ну, и первые годы Ельцина, они мало чем отличались от перестройки - с точки зрения внешней политики.

Единственное, что Ельцин перебирал слишком в своих… «теплых чувствах» - по отношению к Америке, к Западу вообще и так далее.

Поэтому у нас тогда были отличнейшие совершенно отношения с Великобританией.

Королева их поддерживала. На меня производило впечатление, прежде всего, ясность ее ума, она очень хорошо разбиралась в политике. Это ее обязанность, но ведь можно выполнять свои обязанности по-разному. Меня поражала мудрость ее суждений. И, кроме всего прочего, такая чувствовалась твердость в ней.

Твердость, да… Хотя она была женщина, наверняка, мягкая в отношениях с мужем, которого боготворила, кстати. А в отношениях с политиками, с друзьями, с недругами чувствовалась ее такая крепкая закалка, решительность в суждениях и в отстаивании своей точки зрения.

Но, и вместе с тем, мне очень нравилось – это ее находчивость. Она находила выход, скажем, когда встречалась с Ельциным из таких положений неординарных…

- Например?

- Ну, вы знаете, прежде чем взять слово, англичане - традиция - так, тихонько - стукают деревянным молоточком по столу или по доске. А когда был, я уж не помню, какой обед - то ли от имени Ельцина в честь королевы, то ли от королевы - Ельцину… Так он грохнул что есть силы по столу рукой. Вот.

- Ну, молоточка не было же в Кремле. Это вы имеете в виду визит королевы в Россию в октябре 1994-го?

- Я не знаю, но, во всяком случае, это был, так сказать, шокирующий жест для многих окружающих, но не для королевы. Она моментально вышла из положения, сделав вид, что… очень испугалась. Крикнула: ай. (А на самом деле на лице у неё в этот момент не было никакого испуга.)

Так что королева – это всегда феномен. Думаю, у англичан никогда не было…

- Королева – это всегда что?

- Феномен. У англичан не было никогда такой, по крайней мере, так пишут историки. Ну, и не скоро, наверное, будет. Если еще сохранится монархия.

- Скажите, пожалуйста, некоторые политики, политологи, наблюдатели говорят, что с уходом королевы может постепенно начать угасать и монархия в Великобритании. А вы очень хорошо знали Великобританию. И до того, как послом работали, и когда замминистра, зам главы МИДа были. Вы на этот счет что скажете?

- Ну, нужно начать с того, что Англию-то я не очень хорошо знал до этого, потому что морей специализацией как бы была Европа в целом.

И конкретно к Англии я тогда не имел, что называется, отношения, ну, кроме как был зам главы МИДа.

Но я довольно серьезно подучил и английскую историю, и ту ситуацию, которая складывалась тогда там, в Великобритании.

Я вам скажу так. На мой взгляд, монархия у них сохранится. Она, все-таки слишком много дает плюсов правящему классу. И - много финансовой выручки, поскольку на эти мероприятия, которые освящены там монархией и так далее, народ собирается. И одна из заслуг королевы в том, что она здорово ее упростила, преобразовала. Она ее сделала более доступной, более близкой, более понятной людям. Конечно, многие считают, что это атавизм, что за дела, понимаешь ли, с королями, королевами. Но мое впечатление, что шум: нужна ли монархия поднимется и, все-таки, утихнет.

- А вот еще хотел спросить. Я помню, вы мне тогда фотографию подарили, где вы перед поездкой, по-моему, как раз в Букингемский дворец. На вас там и котелок какой-то, и фрак, и, в общем, такая одежда особая. Вы именно в таком виде встречались во дворце с королевой?

- Да нет. Это только на вручение верительных грамот. На вручение верительных грамот полагается такая форма, но она выглядит очень помпезно, а на самом деле, это обычный не то фрак, не то смокинг. Ну, шляпа и так далее. Но настолько это красочная церемония, настолько она хорошо сделана и так далее, я, по-моему, рассказывал, что репетиция перед этим бывает там: шаг влево, шаг вправо…

- А когда отзывные грамоты, тоже в такой одежде?

- Нет, отзывные – это уже просто все в костюме.

- А вы форму с собой привезли эту? Посольскую.

- Там,, по-моему, это смокинг был, точно, не фрак.

- Смокинг, да. Но вы его с собой привезли тогда в Россию?

- Ну, конечно, а кому я мог там его оставить-то? Там уже были другие формы, что называется…

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