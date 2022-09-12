Фактически мы ушли из Харьковской области – у нас там остается небольшая полоса к востоку от города Купянска, который теперь разделен на две части — по реке Оскол. Фото: REUTERS

ГДЕ ВСТАЛА ОБРОНА

Наступление украинских сил изменило конфигурацию фронта. Фактически мы ушли из Харьковской области – у нас там остается небольшая полоса к востоку от города Купянска, который теперь разделен на две части — по реке Оскол. Западная часть под контролем Украины. Левая — под нашим. Сама линия фронта теперь тоже проходит по Осколу. На сегодня ее тут удалось стабилизировать, продвижение противника остановлено.

А вот на севере Харьковской области линия соприкосновения теперь - фактически по границе с Россией. Чтобы не потерять людей, которые могли угодить в очередной котел, наши подразделения в Волчанске и Казачьей Лопани были выведены за «ленточку».

В ближайшее время на этом направлении войска Украины вряд ли будут слишком активны. Сейчас им надо восполнить колоссальные потери, которые Киев понес за неделю своего наступления, распределить силы, наладить логистику. И, на случай российского контрнаступления, организовать эшелонированную оборону.

Нам тоже надо воспользоваться этой паузой, чтобы как следует окопаться на новых рубежах и грамотно расположить выведенные из Изюма с Балаклеей гарнизоны, приготовиться к отражению новых атак.

ГОРЯЧО ПОД ЛИМАНОМ

Сейчас основные усилия Украина бросила на штурм Красного Лимана, а это уже территория Донецкой народной республики. Совсем недавно украинские атаки здесь отбивал группировка Центрального военного округа, которую за тактический знак «О» назвали «Отважными». Сегодня здесь держат оборону добровольцы и резервисты при поддержке артиллерии ЛНР.

Расчет Киева понятен. Перед тем, как пойти в атаку на наши новые позиции вдоль Оскола, украинцы хотят отрезать российскую группировку от снабжения. А для этого им надо взять Красный Лиман и выйти на трассу, ведущую в Купянск из ЛНР.

Только за последние двое суток наши подразделения в Лимане смогли отразить сразу несколько танковых атак и продолжают держать позиции.

Зашевелилась и украинская группировка в районе Северска, пытаясь атаковать Белогоровку, за которой — уже Лисичанск.

ИНОСТРАННЫЙ СБРОД

Между тем, в соцсетях все новые и новые видео, доказывающие, что в украинском наступлении на Харьковщине участвовали иностранцы. Американцы записывают ролики у стелы Изюма, британец в лесопосадке демонстрирует приклад своего автомата, который прошила пуля. Негр «селфится» на фоне стреляющей гаубицы.

Камера, установленная на шлеме одного из штурмовиков военном внедорожнике «Хамви» фиксирует новую для Украины тактику наступления, которую мы уже видели в операции США в Ираке «Буря в пустыне». Бронированные машины быстро мчатся к поселку. Оператор поливает первую линию домов из пулемета. «Подай патроны, подай патроны!» - кричит он по-английски напарнику. Затем достает гранатомет и жахает по ближайшей хате.

Перед тем, как пойти в атаку на наши новые позиции вдоль Оскола, украинцы хотят отрезать российскую группировку от снабжения. Фото: REUTERS

В принципе, участие иностранцев в боях на стороне Киева – давно не секрет. Известно, что у каждого расчета американской реактивной системы «Хаймарс» на Украине есть обязательный куратор из США. И каждый удар этой системы согласовывается с Вашингтоном.

Но здесь чувствуется качественно новый уровень. По неподтвержденным, но вызывающим доверие данным, в наступлении на Харьковскую область участвовали наемники самой известной в мире ЧВК «Academi», в прошлом – «Black Water». Помимо множества скандалов, связанных с убийствами мирных жителей на Ближнем Востоке, эта частная военная компания известна тем, что основная ее деятельность – это подряды от Пентагона и правительства США.

А американская The New York Times написала, что летом высокопоставленные военные и чиновники с Украины активизировали обмен разведданными с США, когда начали планировать наступление. Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени и позволила украинцам спланировать место, время и тактику наступления.

Если учесть, что в киевских войсках еще и оружие, присланное Западом, получается, с нами воюет уже не сама Украина, а сборная НАТО.

Впрочем, как известно, рвется там, где тонко. Важно без истерик и эмоций сделать выводы из произошедшего. Причем оперативно.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Очевидно, окрыленные успехом на Харьковщине украинские войска попытаются предпринять новую дерзкую атаку. Но где она будет?

Приходят сигналы о том, что украинцы снимают свои минные поля в районе Угледара (это к юго-западу от Донецка). Что может говорить о подготовке тут наступления. В случае его стремительности по Харьковскому сценарию, юг ДНР может оказаться отрезанным от севера.

Поступают сигналы и о прибытии в этот район украинской боевой техники. Об этом пишут местные жители в соцсетях. Активизировались беспилотники противника над Донецком. Что может косвенно говорить о намерении Киева попытаться штурмовать столицу ДНР. Впрочем, с таким же успехом все эти «телодвижения» могут быть отвлекающим маневром. А главный удар Украина готовит где-нибудь в другом месте. Например, в Запорожье.

В любом случае, в российских штабах и разведках к этим сигналам наверняка отнесутся со всей серьезностью.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зачем мы устроили им «темную»

В воскресенье вечером по энергетическим станциям Украины были нанесены удары. Среди пораженных объектов – Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭС, Павлоградская ТЭЦ-3 и Кременчугская ТЭЦ. В итоге в многих областях Украины на время вырубило свет, встала железная дорога, метро.

Киев заявил, что этим вечером Россия выпустила по территории Украины 11 ракет, из которых 9 были сбиты ПВО. Если этому верить, то как минимум 2 из 4 электростанций Украина обстреляла сама? Именно так Киев говорит про обстрелы Запорожской АЭС, мол, это Россия бомбит атомную станцию, которая находится под ее же контролем. И про обстрелы городов Донбасса в Киеве уже 8 лет так говорят — мол, сепаратисты бьют сами по себе...

В случае, если подобные «самообстрелы» инфраструктуры Украины станут систематическими, это серьезно скажется на ее военной логистике. На подвозы эшелонов с боеприпасами и техникой с Запада.

И это вовсе не месть за украинские обстрелы городов и мостов на освобожденных территориях. Просто холодный военный расчет, предупреждение, что мы можем отойти «рыцарских» методов спецоперации, которыми до сих пор следовали, если Киев не оставит свои террористические приемы.

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