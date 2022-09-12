У Виктории Бони отек мозга

Воспитанница "Дома-2" готовилась к восхождению на одну из крупнейших гор в Гималаях Фото: СОЦСЕТИ

Виктория Боня на днях объявила о том, что уходит в горы. Воспитанница "Дома-2" готовилась к восхождению на 8000 метров. Однако ее планам не суждено было исполниться.

Виктория Боня готовилась к восхождению на одну из крупнейших гор в Гималаях - Манаслу. Блогерша сообщила, что пять лет мечтала об этой экспедиции.

42-летняя воспитанница "Дома-2" подробно рассказывала поклонникам о том, что она тщательно изучила место, в которое ей предстоит отправиться. "Для меня это мечта, которую я взращивала много лет. Мне не просто что-то стукнуло в голову и вдруг захотела пойти. Я смотрела очень много документальных фильмов, читала очень много. Это мой челлендж. Иду, чтобы понять, кто я, что я, как я справляюсь со своими страхами", - делилась Боня.

Боня предстала сидящей в палатке, без косметики. Выглядит красавица очень болезненно. Фото: СОЦСЕТИ

Она несколько недель активно готовилась к предстоящим приключениям. Чтобы при восхождении не случилось проблем с дыханием, звезда бегала в кислородной маске, проводила специальные тренировки для ног и сдавала анализы.

Однако на гору женщина так и не попала. Вика вышла на связь с народом и сообщила страшное. Вика пять дней была без душа. Сейчас ее мучают страшные головные боли и жуткая бессонница. "Отек всего тела включая мозг", - шокировала она публику.

Она разместила в блоге фотографию, показав, как сейчас выглядит. Боня предстала сидящей в палатке, без косметики. Выглядит красавица очень болезненно.