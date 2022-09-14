Дмитрий Петров: «Современный бизнес – это оркестр»

Запрос на лидеров становится все популярнее в российском обществе. Причем, разыскивают их везде: как в отдельных компаниях, так и в целых отраслях: от науки и искусства, до бизнеса. Новые имена обозначились и в ecommerce-бизнесе, который стал популярен в России в последние годы. Мы встретились с одним из ярких представителей этого направления, Дмитрием Петровым – предпринимателем, который смог развить четыре разных бизнеса, в четырех разных нишах, и вывести каждое из них в лидеры интернет-продаж. Дмитрий охотно делится своими наработками с другими бизнесменами в Московской ассоциации предпринимателей, а сегодня, готов поделиться секретами ecommerce-успеха и с нашими читателями.

От перепродажи к собственной марке

Свой первый коммерческий опыт Дмитрий Петров вспоминает, как рисковое мероприятие: для того, чтобы открыть онлайн-магазин мобильной техники, ему пришлось влезть в долги и работать одному за целую команду: от ecommerce-менеджера до курьера. Но даже в самые тяжелые времена, от идеи «раскрутить» свой бизнес не отказался: видимо, опыт работы в системе коммунального хозяйства Москвы, где Дмитрий работал несколько лет, сделал свое дело: стрессоустойчивость и целеустремленность там «прокачивается» очень быстро.

«Чтобы сэкономить, первое время сам был и за продавца, и за кладовщика, и за уборщицу, – вспоминает Дмитрий. – После закрытия офиса сам развозил товар по клиентам, желающим получить товар с доставкой. Очень быстро понял, что в таком ритме долго работать не получится, так как домой возвращался к 12, магазин открывал в 9 утра, а к нему еще нужно было доехать. Нанял первого человека, и чтобы отбивать его зарплату и аренду, решил дополнительно по адресу моего магазина открыть пункт выдачи товаров Озон и еще нескольких, на тот момент крупных магазинов одежды. В общем, крутился, как мог».

Надо отметить, что все действие происходило в 2015 году, когда эра ecommerce только зарождалась. Многие магазины имели сайты-визитки, но не более того. Дмитрий же сделал ставку на полноценный интернет-магазин, будучи уверенным, что оффлайн-торговые центры с торговыми рядами и продавцами-консультантами в будущем просто уйдут в прошлое. Также, понимая, что и информацию скоро люди будут получать на 99% из интернета, он решил создать YouTube-канал GadgetPage, где начал рассказывать о продукции китайских и не только китайских компаний.

«За последние 10 лет электроника прошла огромный путь от толстых телевизоров и кнопочных телефонов до тонких панелей огромных диагоналей, до смартфонов, фото сделанные на камеры которых не хуже, чем фото, сделанные на фотоаппарат. Я хотел разбираться в этом, и помочь разобраться другим людям – и сам не заметил, как на канале появились тысячи подписчиков. Затем, вся эта идея переросла в самостоятельный сайт, который теперь имеет статус СМИ и входит в каталог Яндекс.Новости», - рассказывает Дмитрий Петров.

Позже, подобных каналов появились десятки и сотни: коммерсанты начали понимать, что это «золотая жила» для рекламы. Впрочем, за неимением своих идей они нередко обращались к каналу GadgetPage, который всегда подавал информацию нетривиально, устраивая гонки роботов-пылесосов или соревнования мобильных фото.

Тем временем, интернет-магазин Cheap-Mobile, с которого все начиналось, вырос, и Дмитрий всерьез задумался о том, чтобы исполнить свою давнюю мечту, и продавать не чьи-то популярные или малоизвестные бренды, а выпускать продукцию под собственной торговой маркой. Так появился BlackMix – бренд мелкой электроники, а также, поворотных столов для предметной фотосъемки.

От китайской продукции к собственному производству

Работа с BlackMix пошла быстро: у Дмитрия к тому времени уже были налажены связи в Китае: он знал, где и что лучше заказывать, чтобы продукция, выпускаемая под его брендом, была лучшей в своей нише. Куда сложнее дело обстояло с реализацией: свой рынок явно нужно было расширять.

«Как и в случае с первым бизнесом, мне пришлось обучаться всему на собственном опыте, - говорит Дмитрий Петров. – В принципе, выйти на сами площадки, маркетплейсы, не сложно. Сложно выйти в топ продаж, и тем более – там удержаться. Нужно постоянно держать руку на пульсе в части цен конкурентов, в части обновления товарных остатков (нельзя допускать обнуления остатков, так как позиция теряет в выдаче), учитывать множество подводных камней, о которые легко споткнуться. Могу сказать, что у нас это получилось – поскольку, по многим позициям мы являемся лидерами продаж, в частности, на Wb, которая является самой раскрученной площадкой».

После первых успехов Дмитрий решил пойти дальше и продавать не просто качественную продукцию, а действительно уникальную, которую не выпускают нигде в мире. Так, в «Роспатенте» уже лежит заявка на регистрацию новой полезной модели – поворотного стола для предметной съемки, с возможностью регулировать пультом ДУ его высоту. Это настоящая находка для всех, кто занимается съемкой - как профессионально, так и в качестве любителя, но особенно востребованы эти столы оказались у предпринимателей - тех, кому жизненно необходимо снимать свои товары “вкусно” и качественно, для продаж в сети Интернет.

«Наши столы помогают продавцу максимально раскрыть все детали своего товара, позволяя делать фото и видео 360° - делится Дмитрий Петров. Можно считать это моим вкладом в развитие ecommerce, я действительно болею душой за свое дело, и хочу видеть интернет-торговлю яркой, качественной и конкурентной – это ведь стимул и нам, не расслабляться. Мир меняется, и мне приятно быть частью этих изменений».

И Дмитрию это удалось: предприниматели, сделавшие первые заказы, отметили, что фотостолы BlackMix помогли им сэкономить большие деньги (вместо целого списка оборудования, они обошлись покупкой одного-единственного стола), и ускорили выход своих новинок на рынок. Появление уникальных столов оказалось очень своевременным: в мире как раз бушевала пандемия Covid-19, люди начали заказывать в Интернете абсолютно все, и те компании, которые смогли заинтересовать покупателя красивым и качественным фото-и видеоконтентом о своем товаре, оказались в “дамках”.

Уникальные поворотные столы, как и другие товары BlackMix в короткие сроки вышли в ТОП и на других маркетплейсах - Озон, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет. Несколько товаров BlackMix продается через международный маркетплейс Aliexpress, сейчас стоит вопрос о выходе на рынок Европы и США, через Amazon. Но Дмитрию Петрову и этого показалось мало. Ведь его товар, хоть и выходил под собственным брендом, строго после его доработок и одобрения, все же производился в Китае. Дмитрию же хотелось организовать полноценное производство. И оно появилось – со дня на день столярная мастерская по производству предметов интерьера и посуды «Артель Petroff&Co» получит свидетельство о регистрации торговой марки в Роспатент.

Бизнесмен или дирижер?

Закономерным итогом такой эффективной деятельности стало приглашение Дмитрий Петрова в Московскую ассоциацию предпринимателей - авторитетнейшую общественную организацию российских бизнесменов, которая начала свою работу еще в Советском Союзе, в 1989 году. Дмитрий надеется, что общественная деятельность даст ему еще большие возможности в части развития ниши Ecommerce. А пока, главный вопрос, который беспокоит молодых бизнесменов, которые обращаются в МАП - как Дмитрию Петрову удается совмещать работу в четырех разных направлениях (продажа мобильных устройств, работа с собственным брендом электроники, столярное производство и СМИ), не «просаживая» ни одно из них? И тем более – оставаться в лидерах продаж долгие месяцы, параллельно получая «Серебряную кнопку» YouTube, за которой обычно охотятся профессиональные блогеры?

«Никакого секрета нет, - говорит Дмитрий. - Я не один, со мной работают люди. За каждым из сотрудников закреплена конкретная задача. А еще, так или иначе, в деле задействована почти вся моя семья.то все единый организм. Моя задача сродни задаче дирижера – настроить весь этот оркестр.»

Ключевые задачи Дмитрий Петров, не смотря на наличие профессиональной команды, оставил за собой. Например, это управление ассортиментом – одна из основных задач в Ecommerce. Невостребованный продукт даже при максимальном рекламном сопровождении продаваться не будет – это аксиома. Идеи, по наблюдению Дмитрия, на самом деле окружают нас. Главное – научиться их видеть.

Среди новых идей Петрова – очередной бизнес, магазин «The Diy World», который занимается продажей товаров для ремесленников, наборов для творчества, инструмента для небольших домашних мастерских; а также, создание новой линейки в «Артель Petroff&Co», где помимо товаров из дерева, в скором времени появятся изделия из металла.