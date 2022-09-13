Певица МакSим не пришла на похороны своего бывшего продюсера Фото: Иван МАКЕЕВ

В посклке Рябово Ленинградской области близкие и друзья простились с известным питерским музыкальным продюсером Юрием Алексеевым, работавшим с группой «Ласковый май» и певицей МакSим. Ему было всего 53 года: инсульт... Проводить продюсера в последний путь пришли коллеги и близкие.

Организацию похорон взяли на себя музыканты из группы «Онлайн», раскруткой которой Алексеев занимался до последних дней, им помогали друзья и родственники. Точнее родственница. Ни жены, ни детей у Алексеева не было. А из всей родни осталась только одна племянница. Женщина до последнего надеялась: певица МакSим найдет время и приедет простить со своим первым продюсером. Не нашла.

- Мы все ее ждали, потому что в жизни дяди она была человеком важным, иначе и не скажешь, - стараясь сдерживать слезы рассказала «КП» племянница продюсера, Виктория Алексеева. - Он гордился ее успехами, ведь это он первым заметил ее талант и перетащил ее из Казани в Питер. А еще он ее любил…

Впервые о романе продюсера и певицы стало известно в 2011 году. Тогда Алексеев дал одно откровенное интервью… На тот момент мужчина был обижен на свою воспитанницу - МакSим, рассказывая о своем творческом пути, никогда не упоминала Алексеева. А тот утверждал, что именно он в 2004-м вытащил молодую певицу из Казани в Питер и целый год занимался ее карьерой: организовывал концерты, создал первый сайт певицы. Только потом артистку пригласили в Москву. Лет пять после переезда Алексеев и МакSим дружили. Но потом связь оборвалась.

- Я об их романе знала с детства, - продолжает Виктория. - Дядя говорил, что это были настоящие чувства, показывал их совместные фото. Надо сказать, что в молодости он был просто красавцем.

В том самом интервью Юрий Алексеев и рассказал журналистам впервые об их романе с певицей. МакSим была в бешенстве.

- Им двигала обида, - объясняет поведение дяди племянница. - Он тогда певице даже фильм посвятил, «Неблагодарная» называется. Несмотря ни на что, дядя до последних дней сохранил теплые чувства к своей МакSим. Но, похоже, взаимными они не были.

Напомним, в 2011 году продюсерский центр Gala Records, работавших тогда с МакSим, подал на Алексеева в суд, но проиграл. А в 2014-м Алексеев стал жертвой нападения. Продюсер заявил в полиции: преступники требовали, чтобы он прекратил давать интервью о певице.