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13 сентября 2022 14:16

Певица МакSим не пришла на похороны своего бывшего продюсера

Черная кошка в отношениях артистки с Юрием Алексеевым пробежала, когда он публично рассказал об их романе
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Певица МакSим не пришла на похороны своего бывшего продюсера

Певица МакSим не пришла на похороны своего бывшего продюсера

Фото: Иван МАКЕЕВ

В посклке Рябово Ленинградской области близкие и друзья простились с известным питерским музыкальным продюсером Юрием Алексеевым, работавшим с группой «Ласковый май» и певицей МакSим. Ему было всего 53 года: инсульт... Проводить продюсера в последний путь пришли коллеги и близкие.

Организацию похорон взяли на себя музыканты из группы «Онлайн», раскруткой которой Алексеев занимался до последних дней, им помогали друзья и родственники. Точнее родственница. Ни жены, ни детей у Алексеева не было. А из всей родни осталась только одна племянница. Женщина до последнего надеялась: певица МакSим найдет время и приедет простить со своим первым продюсером. Не нашла.

- Мы все ее ждали, потому что в жизни дяди она была человеком важным, иначе и не скажешь, - стараясь сдерживать слезы рассказала «КП» племянница продюсера, Виктория Алексеева. - Он гордился ее успехами, ведь это он первым заметил ее талант и перетащил ее из Казани в Питер. А еще он ее любил…

Впервые о романе продюсера и певицы стало известно в 2011 году. Тогда Алексеев дал одно откровенное интервью… На тот момент мужчина был обижен на свою воспитанницу - МакSим, рассказывая о своем творческом пути, никогда не упоминала Алексеева. А тот утверждал, что именно он в 2004-м вытащил молодую певицу из Казани в Питер и целый год занимался ее карьерой: организовывал концерты, создал первый сайт певицы. Только потом артистку пригласили в Москву. Лет пять после переезда Алексеев и МакSим дружили. Но потом связь оборвалась.

- Я об их романе знала с детства, - продолжает Виктория. - Дядя говорил, что это были настоящие чувства, показывал их совместные фото. Надо сказать, что в молодости он был просто красавцем.

В том самом интервью Юрий Алексеев и рассказал журналистам впервые об их романе с певицей. МакSим была в бешенстве.

- Им двигала обида, - объясняет поведение дяди племянница. - Он тогда певице даже фильм посвятил, «Неблагодарная» называется. Несмотря ни на что, дядя до последних дней сохранил теплые чувства к своей МакSим. Но, похоже, взаимными они не были.

Напомним, в 2011 году продюсерский центр Gala Records, работавших тогда с МакSим, подал на Алексеева в суд, но проиграл. А в 2014-м Алексеев стал жертвой нападения. Продюсер заявил в полиции: преступники требовали, чтобы он прекратил давать интервью о певице.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИПевица МакSим: досье KP.RU