Дочь Анастасии Заворотнюк бросила тяжелобольную бабушку и улетела на курорт

Старенькую маму актрисы Валентину Борисовну увезли в больницу. При этом старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна Заворотнюк бросила больную бабушку и укатила на курорт. Фото: СОЦСЕТИ

В семье Анастасии Заворотнюк случилось несчастье. Старенькую маму актрисы Валентину Борисовну увезли в больницу. При этом старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна Заворотнюк бросила больную бабушку и укатила на курорт.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о семейной драме. Несколько месяцев назад ее бабушку Валентину Борисовну срочно госпитализировали из-за ухудшения состояния. Все случилось перед поездкой Анны в Таиланд.

Впрочем, красавица не стала нарушать свои планы на отдых. Она оставила тяжелобольную бабушку и укатила на курорт.

Заботу о родственнице девушка переложила на плечи лучшей подруги. Анна подчеркнула, что была до слез растрогана поступком приятельницы, которая вызвалась присматривать за нуждающейся в помощи старушкой.

"Моя бабушка заболела, а мне улетать вечером. Мне звонит Катя, я рассказала ей ситуацию и говорю, что, наверное, не улечу. Надо, чтобы кто-то следил за бабушкой. И она просто говорит: «Лети, я все сделаю!» Она отвезла мою бабушку в больницу и навещала ее все время, пока меня не было. Меня это так тронуло... до слез", - поделилась Заворотнюк.

В конце лета Валентина Борисовна отметила 79-летие. Этот день она встретила в кругу семьи. Внуки преподнесли пенсионерке торт.

Что касается состояния больной раком Анастасии, то актриса не появляется на публике вот уже три года. Родные трепетно оберегают измученную недугом женщину. Как признавалась старшая дочь звезды, они даже боятся дышать, когда речь заходит о состоянии знаменитости. Называют Настю настоящим бойцом и делают все, чтобы облегчить ее страдания, вызванные опухолью мозга. Сейчас Заворотнюк не может обходиться без посторонней помощи. Поэтому мама звезды вынуждена постоянно находиться рядом. Подле тяжелобольной супруги сидит и Петр Чернышев. Фигурист сейчас делает все для того, чтобы заработать денег на дорогостоящее лечение любимой.