Навка раскрыла правду о том, что на самом деле происходит с пропавшим мужем Заворотнюк

Навка озвучила свою версию исчезновения спортсмена Фото: Артем КИЛЬКИН

Муж больной раком мозга Анастасии Заворотнюк больше полугода не появляется на публике. И если раньше Петра Чернышева можно было увидеть в шоу Татьяны Навки, где ему доставались сольные партии, то теперь о фигуристе нет никакой информации. Поклонники не раз спрашивали Навку о том, что происходит с Петром. На днях Олимпийская чемпионка раскрыла правду.

Петр Чернышев впервые за много лет пропустил летние гастроли шоу Татьяны Навки в Сочи. В ледовых шоу "Аленький цветочек" и "Лебединое озеро" фигурист исполнял главные партии. Поклонники Анастасии Заворотнюк, не найдя в списках звезд - участников спектаклей фамилию спортсмена, увидели в этом дурной знак.

Внезапная пропажа фигуриста породила много слухов об ухудшении состояния его тяжелобольной жены. Говорили, что борющейся с онкологией актрисе могло стать хуже. Это якобы стало основной причиной, по которой Чернышев не приехал в Сочи.

Однако Навка озвучила свою версию исчезновения спортсмена. Она сообщила, что фигурист всего лишь занят работой над другими проектами. По ее словам, муж Заворотнюк взялся за создание собственного шоу, премьера которого состоится уже совсем скоро.

На лед Петр, как обещает Татьяна, вернется ближе к Новому году. "Петр занимается проектами в Москве. У него там работа", - цитирует Blitz.centr фигуристку.

Напомним, исполнительнице главной роли сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга в 2018 году. Заворотнюк заболела вскоре после рождения второй дочки Милы. Знаменитость перенесла несколько операций, прошла курсы лучевой и химиотерапии. Ее лечат экспериментальным лекарством. Чернышев тратит миллионы на спасение жизни жены.