Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в четвертый раз и собирается разводиться

Валя и Хабиб с детьми. Их дочь Амина родилась в 2005 году, старший сын Амир - в 2013 году, средний Дамир - в 2019 году. Фото: Личный архив

Эта история наделала много шума в 2005 году, когда стало известно о том, что 11-летняя московская школьница Валя Исаева забеременела от 19-летнего гастарбайтера Хабиба Патахонова. Сирота жила с бабушкой Антониной Зенкиной (неродная - мать отчима Вали). Уроженец Таджикистана приехал на заработки в Москву, снял комнату в их квартире и совратил малолетку. В отношении него возбудили уголовное дело. Валя умоляла не сажать возлюбленного. Многие спорили: должен ли Хабиб сесть с тюрьму или дать молодым шанс стать семьей? В итоге парень получил условную судимость. «Джульетта из промзоны» родила дочку Амину. Ее свадьбу с Хабибом показывали по ТВ. В 2013-м она произвела на свет второго ребенка - сына Амира. Позже соседи пары пожаловались, что Хабиб бьет жену. Но в начале 2019-го Валентина сообщила, что с мужем они помирились, она родила ему третьего ребенка - сына Дамира. С тех пор семья больше не показывалась на ток-шоу.

11 сентября Вале Исаевой исполнилось 28 лет. Мы позвонили ей, чтобы узнать новости. Оказалось, страсти в жизни Вали не утихают…

«Контужен, лежит в госпитале»

- Давно никто не интересовался моей жизнью. А новости есть, - говорит Исаева в ответ на мои поздравления. - Хабиб же в июне уехал в Донбасс участвовать в спецоперации по контракту. Об этом никто не знает, только самый близкий круг. Я также не афишировала, что у нас четвертый ребенок родился, сын Юсуф. В октябре ему будет два годика. Я и сейчас бы не стала об этом рассказывать, если бы не поведение Хабиба.

- А что случилось?

- Он некрасиво себя повел. Бросил четверых детей без средств к существованию. Уходя на Украину, отдал мне банковские карты и пообещал: на них придут деньги за контракт. Но все это оказалось пустозвоном. Нам пришлось очень тяжело.

- Куда он уехал?

- Сказал, пошел сражаться за Россию. Насколько поняла, он поехал в Харьковскую область. Он же российское гражданство получил два года назад. Я ему сделала прописку московскую у себя в квартире. Он получил военный билет. Когда спецоперация началась, мы несколько месяцев жили на его родине в Таджикистане. Он еще там говорил, мол, у меня мечта пойти служить по контракту. Я всерьез не принимала его слова. А когда мы вернулись, он меня поставил перед фактом. Говорит: «Я сегодня иду в военкомат. Ухожу служить по контракту». Он же годен, в запасе стоял. Правда, никогда в армии не служил. Уже на следующий день ему позвонили, что ждут на сборы. Ну и все…

Уехал он 3 июня. Не оставил мне никаких денег, не подумал, на что мне жить с детьми. А я из-за него без работы осталась. Еще полтора месяца назад у меня была работа - поваром на заводе рядом с домом. Летом дочка на три недели устроилась в МФЦ подработать, я надеялась, что с детьми вместо нее Хабиб посидит. Но он мне сказал: уходи с работы, занимайся детьми. Дескать, буду тебя сам обеспечивать. И я уволилась. А человек просто взял, все бросил и ушел. У меня вообще никого из близких нет, я сирота. Бабушка умерла от рака два года назад. Некому помочь. Настоящий мужчина так не делает.

Так Валя выглядит сейчас. 11 сентября ей исполнилось 28 лет. Фото: Личный архив

- Контрактникам же деньги сразу вроде бы выдают?

- Нет. Сказали, через полтора месяца. Какие-то первые деньги, как я поняла, Хабибу выплатили только в июле. Но я их все равно не увидела. Когда он уезжал, не спросила у него пин-код карты, в таком шоке тогда была. Он мне с Украины позвонил, не сразу, но в итоге его сообщил. Я вставила карточку в банкомат, а там: «Карта временно заблокирована». Он через две недели позвонил: «Я это сделал специально, чтобы ты шла работать. Нечего жить на мои деньги». Я так и села. Сказала ему, что буду разводиться.

Сейчас он в госпитале лежит с контузией. Давит на жалость, умоляет простить. Но все, я развожусь! У нас есть общий чат с родными других контрактников. Оттуда пара девочек мне помогали, скидывали деньги. Вот как-то с детьми это время прожила. Когда я ему об этом по телефону говорю, он мимо ушей все пропускает.

«Завел вторую жену»

- С одной стороны, можете прогнать. С другой - муж, помог бы…

- Чем?! Сколько можно об меня ноги вытирать? Я его тянула все 19 лет. Везде защищала, помогла ему получить российское гражданство, как он просил. А он для своих детей даже ремонт в квартире не сделал! Ну ладно, не в этом дело. Нам по реновации дадут новое жилье. Но сколько можно меня унижать, бить. Пора повзрослеть. Мне через два года 30 лет будет. У меня дети растут!

- Но он же вам из Донбасса звонил, вспоминал…

- Он звонил спросить, как мама! «Все хорошо, не болеет? А, ну ладно, окей». А про детей наших и не расспрашивал. Мама его звонит, несколько слов выучила на русском: «Как дела?» Ни разу не расспросила про внуков: есть ли что им покушать, надеть?

Два года назад Валя родила четвертого ребенка - сына Юсуфа. Фото: Личный архив

У нас с ним были напряженные отношения последние пару лет. Я ему высказывала: «У меня нет к тебе никаких чувств. Ты ни к чему не стремишься, ничего не хочешь. Из-за тебя и у меня ничего не получается. Давай разойдемся и начнем жить отдельно друг от друга». Обида начала копиться после того, как у него несколько лет назад появилась вторая жена там, в Таджикистане. Они реально жили вместе. Женились не в загсе, а по мусульманским традициям. Потом Хабибу не понравилось что-то, он решил с ней разойтись. Умолял простить. Думала, после измены стерпится-слюбится, еще двоих деток после этого родили. А все же, как поссоримся, я ему припоминаю это. А было и так: допустим, мы поругались, он собрал вещи, ушел и мог пропасть на два месяца, на три. И постоянно у него стенания: мол, ты меня отсюда выгоняешь, это твоя квартира, а у меня даже конуры нет. Говорю: «А кто тебе мешает заработать?!»

Набрал кредитов

- У меня Дамиру, третьему ребенку, было полгодика, и я пошла на Первый канал работать редактором, - продолжает Валя. - Два месяца вообще без зарплаты там работала, как стажерка. Потом меня оформили на договор. Хабиб пропал и не объявлялся. А когда прознал, где я работаю, начал канючить, мол, пожалуйста, только про меня ничего не говори. Хотя продюсер не раз мне предлагала сделать передачу. Я говорила, что не хочу. С Хабибом мы помирились, снова стали вместе. А через полтора года я поняла, что беременна четвертым, и решила уходить с телевидения - там нервы нужны стальные, нормально не выносить ребенка. Мне эта редакторская работа тяжело поначалу давалась. Дома компьютера нет. Чтобы заявки героям ток-шоу оформлять на билеты, гостиницы, оставалась на работе допоздна и оттуда, из офиса, работала. Мне, конечно, не хотелось уходить. Меня взяли без образования специального, опыта, всему научили, и бац - уходишь…

Почему я Хабиба обратно приняла - из-за того, что человек давил на жалость, мол, пожалуйста, сделай мне документы на получение российского гражданства. Он же десять лет его ждал. Твердил, что у него тогда будет работа хорошая, машину купит, чтобы на ней зарабатывать. Я поверила, что человек думает о детях, о жизни дальнейшей. А что в реальности увидела?! Сколько раз ему твердила: хоть бы на море съездили с детьми. Я ж вообще ни разу нигде не была, кроме Таджикистана.

Он как гражданство получил, стал кредиты брать, а их отдавать надо! Еще и меня подзуживал взять. Отказалась. У него два кредита по сто тысяч рублей. И еще один на 600 тысяч рублей. Он отдавал за кредит 25 тысяч в месяц, от его зарплаты ничего практически не оставалось. А я детское пособие не получаю с апреля, поскольку Хабиб взял кредит, и его учли как доход. Поэтому пособие отменили. В сентябре попытаюсь переоформить выплату детских. До этого два раза отказывали.

- А на что вы 600 тысяч кредита потратили?

- На эти деньги полетели в Таджикистан к его родне. Мы отдали в общей сложности сто тысяч рублей за билеты туда и сто обратно. Но и там же нужно обязательно маме дать, братьям, не без этого! За съемную квартиру там за шесть месяцев оплатили. Плюс на продукты. Он маме столько денег давал, столько там ей купил лекарств… На четыре месяца меня там хватило. Потом сказала, что хочу домой. Так он и там начал себя злобно вести по отношению к нашему старшему сыну. Ударил его по лицу за то, что тот вовремя не отложил мобильный… Улетели сюда домой, слава богу. Но и здесь - то же самое... Сколько раз он с дочкой ругался, говорил, мол, ты такая же, как мать. Какая «такая»?! Я что, гулящая разве, пьющая? Бывало, начинаем с ним ругаться, он ударит меня. Конечно, дочка бежит меня защищать. У них не очень хорошие отношения с дочкой.

Вы понимаете, работать человек не хочет. Он постоянно где-то ищет одну работу, она ему не понравится - другую, третью, пятую. Жили на то, что детские пособия получали. Я за него и кредиты платила, чтобы у него просрочек не было, из этих детских денег. Была задолженность за квартплату за три с половиной года около ста тысяч. Бабуля нам не говорила о ней. А после ее смерти задолженность выползла. Я ей давала деньги на квартплату - по 3 - 4 тысячи, не знаю, что она с ними делала. Говорю ему: «Ты не хочешь хотя бы немного денег дать, чтобы задолженность оплатить? Ты же здесь прописан». Он, мол, ну я еще здесь не освоился. «В смысле?! Ты тут 19 лет живешь!» В итоге задолженность по квартплате я погасила, заняв у соседки.

«Денег только на еду»

- Детьми он вообще не занимался, - возмущается Валя. - Амине, нашему первому ребенку, 17 лет. Старшему сыну Амиру девять лет, он идет в третий класс. Дамир в садик ходит. Юсуф, когда ему исполнится два года, начнет по несколько часов посещать детсад. Амина должна была пойти с сентября в 11-й класс, но мы забрали документы из школы. Потому что если мне сейчас выходить на работу, то за младшими детьми некому смотреть. У нее аттестат за 9 классов, на следующий год будет в колледж поступать. Дочка видит, что у нас сложная ситуация, говорит: «Я тебе помогу, мам». Сама она девочка скромная очень, домашняя.

Я недавно ходила в суд, узнавала, какие документы нужны для развода. Секретарь посмотрела на меня выразительно: дескать, у вас четверо детей и вы хотите разводиться? «А муж ваш придет, он хочет разводиться? Если в одностороннем порядке, тогда нанимайте себе юриста хорошего».

- Сейчас вы без денег?

- Да. И не стыжусь этого. Не могу отправить ребенка в школу со спокойной душой - нет возможности купить канцелярию, обувь новую. Денег впритык на еду. Уж про малышей молчу - ладно, они вещички друг друга поносят пока. Конечно, ходят все дети чистенькие, опрятные, слежу. Но все равно и новая одежда нужна. Объявлять сбор средств - не хочется выглядеть попрошайкой. Конечно, помощь - хорошо. Но я рассчитываю на себя. Сейчас в поиске работы. Ищу, езжу на собеседования.

- А теоретически, если Хабиб скажет, что берется за ум, простите?

- Нет. Это было уже неоднократно. Мы это проходили.

В 11 лет Валя забеременела от Хабиба, который снимал комнату у ее бабушки. Фото: Личный архив

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Поменяла имя»

- Я бесповоротно решила разводиться. Даже 16 августа имя себе поменяла. Чтобы меня уже как Валю никто не знал, - заявила Исаева. - Нету Вали, не существует. Правда, пока формальности не улажены, еще паспорт на новое имя не получила. И тогда уже смогу нормально подать на развод.

- А имя для чего поменять решили?

- Для успокоения души. Имя поменяю - может быть, что-то изменится в жизни. За 28 лет имя Валя мне приелось, никогда не любила его. Теперь меня Муслима зовут.

- Это на таджикский манер?

- Нет, просто мусульманское имя. Многие думали, что я русская. Писали, что я мусульманство ради Хабиба приняла. Нет, я от рождения мусульманка. Бабушка мне же неродная, она меня в детстве взяла под опеку и растила. И перед смертью впервые мне рассказала, что мои родители ингуши и родилась я в Ингушетии. Сказала, чтобы отца я не искала, не надо… Я спросила только: почему же я Валя? Она ответила, что так назвали, чтобы без претензий к кому-либо было…