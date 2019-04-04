Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз

В 2005 году это известие вызвало шок: 11-летняя школьница из московского промышленного района Капотня Валя Исаева оказалась беременна от 19-летнего гастарбайтера из Таджикистана. Сирота Валя жила с бабушкой, 50-летней Антониной Зенкиной (бабушка, впрочем, неродная, это мать отчима Вали). Хабиб Патахонов, приехавший в Москву на заработки, снимал комнату в квартире Зенкиной и завязал взрослые отношения с малолеткой.

Потом Хабиб и Валя ходили по телепередачам и доказывали, что у них любовь и они хотят пожениться. Общественность спорила: надо ли посадить Хабиба в тюрьму за сексуальную связь с несовершеннолетней или все-таки дать молодым шанс стать настоящей семьей?

В итоге Хабиб получил условный срок и встречал Валю из роддома. Новорожденную дочку назвали Аминой.

Таджикский Ромео и Джульетта из промзоны зарегистрировали свой брак. Валя окончила девятый класс, пошла в колледж, получила специальность менеджера. В 2013 году родила второго ребенка - сына Амира.

Валентина признается, что устала от лжи на ток-шоу. Фото: Первый канал

Потом началась какая-то санта-барбара. Соседи супругов жаловались журналистам, что Хабиб Валю бьет. Сама девушка то отрицала побои мужа, то подтверждала, но каждый раз подчеркивала, что любит его и прощает.

В 2017 году Валентина на телевидении объявила, что разводится с супругом из-за другого мужчины. Отношения бурно выясняли в эфире ток-шоу. Однако позже в интервью «Комсомолке» Исаева призналась, что все это было постановкой, за которую ей заплатили. Никакого любовника на самом деле нет, напротив, у них с Хабибом все хорошо: они ждут третьего ребенка.

На днях мы позвонили Вале, чтобы узнать новости, и не просчитались. Валя призналась, что в ее семье долгожданное пополнение.

«Детей ни в чем не обделяем»

- Неделю назад родила. У нас мальчик, назвали Дамир, - сообщила Валя.

- Какие похожие имена у ваших сыновей: младший сын Амир, новорожденный - Дамир.

- Да, так Хабиб решил. Он, когда я еще беременной ходила, придумал имя, но говорил: «Родится - скажу!»

Хабиб сам придумал имена детям. Фото: Первый канал

- Богатырь родился?

- Нет. У меня все дети маленького веса рождаются.

- Рожали сами?

- Нет, у меня кесарево. У меня же первое кесарево было (врачи тогда не позволили Вале рожать самостоятельно из-за ее юного возраста - 11 лет. - Ред.).

- Коляска по наследству от брата досталась?

- Нет. Мы все новое покупали - и кроватку, и коляску. И у старших детей все новое было.

- Это затратно финансово...

- Мы детей ни в чем не обделяем. Что надо - всегда им покупаем.

- Будете сидеть в декрете?

- Конечно. А чего мне? С работы я ушла. Хабиб деньги зарабатывает (частным извозом. - Ред.), все нормально.

«Боимся, что наведут порчу»

- Пока еще мы с Хабибом держим в тайне наше событие и не показываем ребенка, чтобы не сглазили, - говорит Валя. - Поэтому подробностей вам сейчас не скажу.

- Родителям мужа в Таджикистан сообщили о рождении ребенка?

- Пока нет. Узнают, будут беспокоить (после телешоу родные Хабиба сердились на Валю из-за мнимого любовника). Мама Хабиба ему невесту нашла в Таджикистане. А он предпочел меня. Мы о ребенке не говорим, чтобы она не знала. Мало ли какую порчу могут навести. С телевидения мне всю беременность звонили, предлагали пройти ДНК-экспертизу: дескать, давайте проверим, от Хабиба ли ребенок. Обещали: «Мы большие деньги вам заплатим, сценарий придумаем». Я отказалась. Я знаю, что это ребенок Хабиба, и мне не надо никому ничего доказывать! Они не хотят рассказывать так, как есть, им надо закрутить какую-то дутую сенсацию ради рейтинга. А нам потом с этим жить, и не знаешь, как от этой придуманной чернухи отмазаться. Поэтому мы не соглашаемся на ток-шоу. Нам это не надо.

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