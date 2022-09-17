Что скрывает миллиардер Дмитрий Рыболовлев: поместье Трампа, громкий развод с женой и слежка за любовницей

Поместье Maison de L`Amitie в Палм-Бич олигарх приобрел у Трампа за рекордные $95 млн, чтобы через несколько лет снести дом, а землю, разделенную на три участка, выгодно продать. Фото: Greg LOVETT/Global Look Press

В конце лета по свету разнеслась сенсация: миллиардер Дмитрий Рыболовлев нанял агентство следить за его возлюбленной, элитной моделью Дарьей Строкоус. За миллион долларов в месяц! Целых полгода сыщики контролировали каждый шаг блондинки, тайно преследуя и фотографируя ее по всем городам и штатам Америки.

Шесть «лимонов» зелени для слежки за молодой зазнобой?! А что? Это вполне в духе самого загадочного и экстравагантного олигарха из завсегдатаев списка «Форбс», сколотивших состояние в лихие 90-е на распиле сырьевой советской экономики. Дмитрий Евгеньевич и не такие коленца выкидывал.

Новая пассия Рыболовлева, модель Дарья Строкоус, моложе его на 24 года. Фото: dpa /Global Look Press

Причуды миллиардера

В Америке он прославился тем, что в 2008 году за рекордные $95 млн приобрел у Трампа поместье Maison de L’Amitie в Палм-Бич на берегу Атлантического океана. Сам Трамп четырьмя годами ранее выложил за него всего $41,35 млн. Когда же стал президентом, спецпрокурор Мюллер с 40 агентами ФБР два года искал «русский след» в его победе. Под подозрение попала и сделка с Рыболовлевым. Как Трампу удалось в канун мирового кризиса продать поместье вдвое дороже? Наверняка Кремль так подкупал будущего президента…

Тщательное расследование политического криминала не выявило. Продажу поместья посчитали обычной коммерческой сделкой, списав огромную переплату на причуды российских олигархов.

Старшей дочери Екатерине Рыболовлев купил роскошный пентхаус на Манхэттене. Фото: ZUMAPRESS.com

Дочери Екатерине Рыболовлев приобрел в 2011 году пентхаус на Манхэттене за $88 млн (на тот момент самая дорогая сделка в Нью-Йорке в сфере недвижимости). Среди покупок также вилла голливудской звезды Уилла Смита на Гавайях ($20 млн). Острова Скорпиос и Спарти в Греции ($100 млн), принадлежавшие ранее легендарному миллиардеру Аристотелю Онассису. Рыболовлев планирует сотворить из Скорпиоса, прозванного «раем на земле», ВИП-курорт для мировой элиты. Власти Греции одобрили проект стоимостью 165 млн евро.

А еще в 2011 году наш олигарх приобрел загибавшийся футбольный клуб «Монако». За символическую сумму 1 евро. Став президентом клуба, инвестировал в команду более 300 млн евро, сделал чемпионом Франции. И заодно подружился с князем Монако Альбером II. Вместе ходят на матчи. Недаром главный редактор еженедельника L'Express Рено Ревель в книге «Загадочный мистер Рыболовлев» назвал его «королем Монако без короны». Сам «король» живет здесь в пентхаусе за $335 млн.

110-метровая яхта названа в честь младшей дочери олигарха - Anna. Фото: Peter SEYFFERTH/Global Look Press

Ну и какой же российский нувориш без яхты?! Их есть у него. 110-метровая Anna, названная в честь младшей дочери. Построена в Голландии. Оценочная стоимость - $300 млн. И 43-метровая гоночная Skorpios за $20 млн. Миллиардер увлекается парусным спортом. В 2019 году его команда Skorpios стала чемпионом мира.

Младшая дочь Анна. Фото: СОЦСЕТИ

Живописная жертва

А еще на счету нашего героя два мировых рекорда в сфере живописи. Он вложил в коллекцию картин аж 2 миллиарда баксов! Поскольку сам в арт-бизнесе особо не разбирался, нанял дилера, швейцарца Ива Бувье. Тот обаял олигарха знанием искусства, обширными связями. И стал покупать Дмитрию Евгеньевичу полотна, получая с каждого 2% комиссии. Идиллия длилась целых десять лет. В 2014 году Рыболовлев случайно познакомился на званом обеде с американским дилером Сэнди Хеллером. У которого Бувье ранее приобрел для него картину Модильяни «Обнаженная на голубой подушке» за $118,5 млн. Сэнди проговорился, что продал шедевр за $93,3 млн. Олигарх был в шоке. Быстро выяснил, что ушлый швейцарец все эти годы покупал полотна якобы для себя, а потом впаривал русскому простофиле с огромной накруткой. Не забывая слупить с клиента комиссию. Например, Климта купил за 126 млн баксов, а клиенту всучил за 183. Родена приобрел за $13,2 млн. Перепродал за $48,1 млн. Картину Пикассо «Обнаженная женщина с птицей и флейтист» - за 3,5 млн евро, а продал за 25 млн евро. Всего же нагрел завсегдатая списка «Форбс» на миллиард баксов. Это стало крупнейшим мошенничеством в сфере искусств в истории. (Первый мировой рекорд Рыболовлева. Со знаком минус.)

Он подал в суд на проходимца и вчинил иск аукционному дому Sotheby’s на $380 млн за содействие махинатору.

Бувье арестовали, потом выпустили. Он утверждает, что это всего лишь бизнес: «Купи-продай!» Тяжба продолжается.

Но нет худа без добра. Бувье купил за $80,6 млн картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Клиенту впарил за $127,5 млн. В ноябре 2017 года Рыболовлев продал ее на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $450 млн! «Спаситель» стал самой дорогой картиной в истории. (Второй мировой рекорд нашего олигарха. Со знаком плюс.)

Впрочем, многие искусствоведы считают, что «Спасителя» нарисовали ученики Леонардо. Н-да…

Роковые блондинки

Главной страстью олигарха с некоторых пор считаются модели-блондинки, годящиеся ему в дочери. Из-за них он потерял семью.

Женился Дмитрий еще студентом в 1987 году на однокурснице Елене. В 2008 м Елена неожиданно подала на развод, обвинив мужа в многочисленных изменах. Процесс длился семь лет. Елена регулярно писала заявы в суд, требуя наложить арест на активы мужа, картины, элитную недвижимость.

С бывшей женой Еленой Рыболовлев познакомился еще в студенчестве. Многолетний брак закончился громким разводом и дележом имущества. Фото: СОЦСЕТИ

Рыболовлев в ответ обвинил жену в краже кольца за 25 миллионов баксов. «Воровку» задержала полиция Кипра. Но вскоре отпустила. Поскольку она предъявила документы: кольцо муж сам ей подарил. И смех и грех...

В 2014 году суд в Женеве развел наконец супругов, обязав Дмитрия Евгеньевича передать Елене $4,5 млрд плюс недвижимость в Швейцарии, украшения и другое имущество на $560 млн. Однако адвокаты Рыболовлева добились пересмотра дела. По решению суда высшей инстанции Елена получила 604 млн баксов и две виллы в Швейцарии.

Рыболовлев ничуть не стеснялся появляться на матчах принадлежащего ему клуба «Монако» с князем Альбером II (на фото - справа) и своей любовницей Анной Барсуковой (слева). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Освободившись от семейных уз, олигарх заодно дал отставку экс-модели и бизнес-леди Анне Барсуковой (на 22 года моложе). И положил глаз на очередную голубоглазую блондинку - Дарью Строкоус, которая моложе его на 24 года. На Западе выпускница журфака МГУ и дочь известного бизнесмена Владимира Строкоуса считается супермоделью. Постоянная участница модных шоу дефилирует на показах всех именитых дизайнеров и домов мод планеты. Лицо множества рекламных кампаний: Chanel, D&G, Dior, Gucci, H&M, Lanvin, Louis Vuitton, Prada… Рост блондинки - 180 см, грудь - 84 см, талия - 64 см, бедра - 89 см. Все как надо!

Свой среди чужих…

Дарья и стала героиней разгоревшегося в минувшем августе вселенского скандала. Источник сенсации - расследование американского издания Forensic News («Новости криминалистики»): там утверждают, что олигарх использовал офшорную фирму для оплаты услуг частной разведывательной компании Arcanum - более 1 млн баксов ежемесячно.

Я не поленился, внимательно изучил полный отчет о спецоперации по контролю за Дашей. Разочарую любителей клубнички. Ничего фривольного там нет. Одни загадки. Контракт заключен в середине 2015 года. Первая платежка на 1,06 млн баксов ушла в августе. А задание наблюдать за Дашей Arcanum получил лишь в конце октября. Только имя, фамилия, телефон «объекта T1» (так детективы обозначили модель). Сам отчет занимает всего 46 страниц. В основном невинные фото скрытой камерой: модель в самолете, магазине, подъезде, на улице и т. д. Детективы следовали за объектом по пятам в магазины, модельное агентство, маникюрный салон, слетали в одном самолете в Лас-Вегас. Оттуда - в Лос-Анджелес. Вывод: «У T1 было минимальное взаимодействие с кем-либо, кроме группы друзей (преимущественно девушки-модели). В Лас-Вегасе T1 проводила большую часть времени в своем гостиничном номере, в Лос-Анджелесе - с двумя подругами. В Западном Голливуде редко покидала резиденцию, разве что по делам». Насторожились детективы лишь в VIP-зоне казино Mandalay Bay, когда за полночь к играющим подругам присоединились два молодых человека. Но это оказались светские персонажи: сын Рода Стюарта Шон и сын Клинта Иствуда Скотт. «Привязанности к ним объект не выразил…»

Первая платежка от олигарха агентству Arcanum на $1,06 млн. Фото: © Forensic News, LLC

Не обнаружили детективы сомнительных контактов и в соцсетях модели, которые прошерстили за несколько лет.

Получается, журналисты клюнули на фривольный заголовок расследования Forensic News о бдительном российском олигархе и решили, что речь исключительно о Дарье. На самом деле, пишет ниже Forensic News, олигарх потратил миллионы, чтобы тайно собирать разведданные в своем окружении: о друзьях и врагах. Следить за романтическим увлечением моделью Дарьей Строкоус было лишь «одним из многочисленных указаний Рыболовлева для Arcanum». Что ж, вполне разумный поступок, учитывая, что перед этим лишь один швейцарец обул Дмитрия Евгеньевича на миллиард баксов.

Вся закавыка в том, что Arcanum - не шарашкина контора доморощенных пинкертонов, коих немало повсюду. Это очень серьезная разведструктура, основанная богатым американцем бангладешского происхождения Рони Вахидом. Сеть филиалов разбросана по миру. Вахид нанял очень серьезных отставников спецслужб Запада. Вот лишь несколько фигур: Меир Даган, бывший глава Моссада, генерал израильской армии; адмирал Деннис Блэр, бывший директор национальной разведки США; Роберт П. Эшли, бывший директор разведывательного управления Пентагона (DIA) и бывший замначальника штаба армии США; Джон Ханна, бывший советник по национальной безопасности вице-президента США Дика Чейни…

Ежу понятно, что Рыболовлев обратился в Arcanum в первую очередь для того, чтобы наладить контакты с этими и другими подобными фигурами, продолжающими влиять на мировую политику. А слежка за пассией и прочим окружением - лишь повод. Недаром первым его контактом в конторе стал исполнительный директор Arcanum Бернар Скуарчини, бывший глава французского агентства по борьбе с терроризмом и разведке (DCRI).

Деньги потрачены зря: результаты слежки за моделью не впечатляют - вот она заходит в гостиницу (слева), вот смотрит в иллюминатор в самолете (справа)... Фото: © Forensic News, LLC

Кремль уже присоединил Крым, на Западе начались санкции против российских олигархов. И Рыболовлев решил «подстелить соломки». 6 миллионов, возможно, были частью скрытого контракта с этими людьми. В Монако его уже обвиняли в «коррумпировании» министра юстиции княжества и ряда высоких полицейских чинов. Те вынуждены были уйти в отставку. Хотя «коррумпирование» заключалось в том, что олигарх вручал им бесплатные билеты на матчи «Монако» в ВИП-зоны, приглашал погостить в свои имения.

Кстати, крыша Arcanum работает до сих пор. Иначе чем объяснить, что Рыболовлев - единственный из наших крупных олигархов (кроме живущего в Израиле Михаила Прохорова) избежал западных санкций. Никто не арестовывает его роскошную яхту, не вынуждает продавать «Монако».

Хотя еще в 2018 году он попал в так называемый список Путина министерства финансов США в числе 96 олигархов, якобы связанных с Кремлем. В январе 2022 года, еще до начала спецоперации России на Украине, в конгресс США внесли законопроект HR 6422 о новых санкциях, где под номером 5 после Президента РФ и членов правительства персонально выделен «Дмитрий Рыболовлев, бывший глава «Уралкалия», а в настоящее время владелец футбольного клуба «Монако» и множества других активов на Западе». И опять тишина.

Видно, кому-то за океаном это очень не нравится. И этот «кто-то» именно сейчас, спустя 7 лет после слежки, передал журналистам тысячи страниц документов: счета-фактуры, выписки о банковских переводах, декларации, секретные корпоративные бумаги и отчеты… А Дарья послужила приманкой для раздувания вселенского скандала. Тем не менее, по слухам, их роман продолжается.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Рыболовлев, 55 лет, 19-е место в российском списке «Форбс-2022» ($6,6 млрд). Родился в Перми в семье врачей. После школы поступил в местный мединститут, окончил его с отличием. На третьем курсе женился. На пару с отцом создал малое предприятие «Магнетикс», чтобы лечить земляков с помощью магнитного поля. Затем занялся торговлей, где и заработал первый миллион долларов. Был брокером, банкиром. Активно скупал ваучеры. В середине 90-х вывез семью в Швейцарию, опасаясь за безопасность жены и дочки. Сам на родине провел 11 месяцев под арестом - якобы заказал убийство крупного бизнесмена. Вышел под залог в миллиард рублей. Позже президиум Верховного суда РФ полностью оправдал Рыболовлева.

Переключился на химическую промышленность и добычу минерального сырья. К 2000 году стал фактическим хозяином «Уралкалия», контролировавшего 30 процентов мирового экспорта калийных удобрений. В 2010-м продал пакет акций «Уралкалия» миллиардеру Керимову и его коллегам. Сам переехал в Монако. Гражданин Кипра. Последний свой актив в России продал еще в 2017 г. - здание Военторга в Москве на ул. Воздвиженка. Зато, по данным Forensic News, вложил почти миллиард долларов в американские бизнес-предприятия. Из них более 500 млн долларов в биотехнологические и фармацевтические компании.