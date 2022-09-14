Владимиру Николаевичу было 68 лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

14 сентября скоропостижно скончался главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимиру Николаевичу было 68 лет.

БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА СУНГОРКИНА

Дата и место рождения: 16 июня 1954 года, г. Хабаровск

Образование: высшее, окончил Дальневосточный государственный университет в 1976 году.

Трудовую деятельность начинал в 1976 году собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1981 года работал собственным корреспондентом газеты «Советская Россия». В 1985 году вернулся в газету «Комсомольская правда» на должность заместителя редактора отдела. Позднее был избран членом редколлегии, затем заместителем главного редактора. В 1992 году общим собранием акционеров избран Главным исполнительным директором Акционерного общества «Комсомольская правда». В 1994 году избран Председателем Совета акционеров АОЗТ «Комсомольская правда». В мае 1997 года общим собранием акционеров избран на должность главного редактора газеты «Комсомольская правда» – Председателем Совета директоров. С 1998 года – Председатель Совета директоров АО «Комсомольская правда». С 29 апреля 1999 года – Главный редактор газеты «Комсомольская правда». Член Международной ассоциации издателей (WAN) с 1996 года. Владеет английским языком. Женат, пятеро детей.

Награды: 1981 г. – медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали», 1981 г. – медаль – «За трудовое отличие», 1985 г. – орден «Знак Почета», 1986 г. – лауреат Премии «Ленинского комсомола», 2003 г. - "Медиаменеджер России" в номинации "Печатные СМИ", 2018 г. - Заслуженный журналист России, 2021 г. - лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" в категории "Легенда российской журналистики".