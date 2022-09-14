Владимир Николаевич, спасибо вам за всё Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимиру Николаевичу наша семья обязана многим. Он выдернул меня из Тулы и позвал работать в родную «Комсомолку». В 2016-м написал небольшое расследование про то, как либералы устраивают провокации на Бессмертном полку. Опубликовали в газете сразу на полосу. Открылись двери в какой-то другой мир. Будто через бабушкин чулан шагнули в Нарнию.

В начале лета приехали в Москву. Сняли квартиру. Не прошло и месяца, как случился мой легендарный фейл с новым министром образования - плохая телефонная связь. Была лучшая прививка от самоуверенности.

Сунгоркин всегда прикрывал своих журналистов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Грозились уволить. Но решение не принимали, пока Владимир Николаевич был в отпуске - бродил по тайге.

Когда Сунгоркин вернулся в Москву, на планёрке сказал:

— А чо, было прикольно! Цитируемость подняли.

Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции Фото: Леонид ЗАХАРОВ

И незамедлительно зачислил в штат. Владимир Николаевич всегда прикрывал своих журналистов. В публицистическом угаре могло выбросить за флажки. Особенно, когда нет опыта, только начинаешь прощупывать радийный эфир.

Больше года Роман Голованов и Владимир Сунгоркин вели его программу «Что будет» Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше года вместе вели его программу «Что будет». Азартное казино, где Владимир Николаевич, как он сам говорил, гадал на политической кофейной гуще. Кстати, многое сбывалось. Мишустина мы угадали за полгода до назначения.

Какое тёплое было это время. Даже от самих воспоминаний тепло. И отступает прочь дурная скрипучая московская осень.

Последнее фото Владимира Сунгоркина Фото: Архив "КП"

Владимир Николаевич, спасибо вам за всё. Помню наш последний разговор в вашем кабине перед тем, как ушёл из КП.

Никогда не забываю, кому и за что обязан. Царствие Небесное. Молимся за вас.