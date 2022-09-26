Слабительное может быть вкусным! Узнайте секрет «идеального» послабляющего первым

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Скорее всего, вас намного больше интересует, как максимально быстро и комфортно решить эту проблему, а в идеале – как избавиться от нее навсегда.

Оговоримся сразу: мы говорим о так называемых функциональных запорах, вызванных неправильным питанием и низкой физической активностью. Запоры, являющиеся следствием различных заболеваний – это предмет специального медицинского обследования, и о них здесь речь не идет.

Вода, клетчатка, физические нагрузки

Что необходимо для профилактики запоров?

Во-первых, выпивать не менее 2 литров жидкости в день. Это полезно по разным причинам, в том числе и для нормальной работы кишечника.

Во-вторых, пища должна содержать достаточное количество клетчатки, или пищевых волокон, которые не перевариваются в пищеварительном тракте и нормализуют моторику гладкой мускулатуры кишечника. И это не фаст-фуд! Крупы, овощи, фрукты и ягоды должны присутствовать в вашем рационе каждый день.

И в-третьих – регулярная физическая активность. Бегаете, плаваете, танцуете, играете в теннис или волейбол, ходите в спортзал? Прекрасно! Но даже если нет – проходить 2 километра энергичным шагом в день по силам каждому.

Клизмам — нет!

- Это все понятно, - скажете вы, - но что делать прямо сейчас, если запор уже случился?

Хотим сразу предостеречь приверженцев «традиционных» клизм: стенка кишечника выстлана биопленкой, содержащей микробиоту, в состав которой входят лактобактерии и бифидобактерии. Её влияние на наше здоровье огромно, а манипуляции с клизмой эту биопленку разрушают. В результате развивается дисбактериоз, что, в свою очередь, провоцирует новые запоры (и не только!).

«Идеальное слабительное»

Что такое «идеальное слабительное» в представлениях покупателей? Как показывают опросы, большинство ставит на первое место такие качества, как безопасность (отсутствие или минимум побочных эффектов), мягкость и быстрота действия, а также натуральный состав. А если мы добавим ко всему перечисленному привлекательный вид и приятный вкус, то получим Фитолакс Мармеладные ягоды - единственное послабляющее средство в форме мармеладных ягод.

Полезное лакомство

Сладкое при запорах категорически не рекомендуется – но не в этом случае! Полезное лакомство пришлось по вкусу уже многим покупателям, ведь Фитолакс Мармеладные ягоды соответствует всем критериям «идеального слабительного», и даже больше:

• Уникальная [1] форма выпуска – мармеладные ягоды с приятным вкусом, которые не требуют запивания

• Натуральный состав*: абрикосовый мусс с экстрактами целебных трав способствуют мягкому послабляющему действию и улучшению моторной функции кишечника.

• Мягкое комфортное послабляющее действие без спазмов, болей и вздутия

• Средство 2 в 1: способствует не только избавлению от запора, но и снижению газообразования, облегчению состояния при вздутии живота – благодаря высокому содержанию симетикона (80 мг в 1 пастилке)

• Предсказуемость действия и удобство применения - всего 1 мармеладная ягода на ночь– и комфортное освобождение утром!

• Без побочных эффектов [2]

• Экономичная упаковка – 30 мармеладных ягод. Так как запор случается не каждый день, упаковки может хватить на несколько месяцев – для решения проблемы в момент необходимости

Все продукты серии Фитолакс – это 100% натуральные средства со слабительным эффектом. Фитолакс – это разнообразие форм выпуска для любых предпочтений: мармеладные ягоды, жевательные таблетки, чай, жидкий концентрат и батончик. Произведено в соответствии с американским стандартом GMP.

Если в туалет никак – прими Фитолакс мармелад!

Где купить:

Официальный маркетплейс «Эвалар» — Фитомаркет.ру;

Напрямую с завода «Эвалар»;

У партнера – Аптека.ру.

*Определение натуральности дается по действующим компонентам.

1 Среди средств с сенной, по данным реестра БАД

2 Имеются противопоказания: беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость компонентов продукта

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