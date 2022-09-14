Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В среду, 14 сентября, Владимир Путин по телефону переговорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Как сообщили в Кремле, больше всего времени политики потратили на обсуждение зерновой сделки. Они согласились, что в первую очередь пшеницу надо отправить нуждающимся странам Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

ООН поддерживает снятие санкций с российского хлеба и удобрений. Тогда товары можно будет беспрепятственно отправить бедным государствам. Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума пожаловался, что наше зерно и удобрения застряли в европейских портах. ЕС снял санкции только с тех партий, которые идут в саму Европу. Все остальное банально арестовывается.

«Обсуждена ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, в контексте итогов её посещения 1 сентября делегацией МАГАТЭ. Владимир Путин дал позитивную оценку конструктивному сотрудничеству с агентством», - сообщили в Кремле.

ООН все еще не отказалась от желания посетить изолятор в Еленовке, который 29 июля обстреляли украинцы. Тогда погибло много пленных. Международные эксперты до сих пор собираются провести свое расследование.

«Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. Путин напомнил генсеку о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерреш осудил это преступление», - рассказали в пресс-службе президента.