Ксения Собчак: Сунгоркин старался вводить в газету «неудобных» персонажей - таких, как я

Ксения Собчак Фото: REUTERS

… - Вообще, Сунгоркин, конечно, был выдающейся личностью. Его по праву можно считать мастодонтом.

Очевидно, что его фамилия должна стоять в одном ряду с Венедиктовым, с прочими большими журналистами.

Все говорили – народная газета, ничего серьезного. И даже мы с Константином вели рубрику, когда мы читали «Комсомолку» в самолете и как-то дико прикалывались над рубриками – «Анекдот дня», какими новостями, статьи про инопланетян рядом с Пугачевой.

И при этом тут же политика. Как-то дико стебались.

И каждый полет «Аэрофлота» записывали такое смешное видео.

И что меня поразило? В этом, на самом деле, весь Сунгоркин.

Человек - *** бы на это обиделся. Какую-нибудь еще кляузную статью про Собчак написал. Нет, они сделали очень стебный материал с нашими обнаженными фото. Потому что мы что-то там постебали их на тему обнаженного календаря с девушками. Где очень, надо сказать, с юмором отнеслись к нашему юмору и к нашей иронии. Это было очень по-человечески, классно. И, честно говоря, от народной газеты такого ответа вроде как не ожидаешь.

Но помимо вот этой народной славы, безумных тиражей, Сунгоркин, в отличие от многих старался, где он мог, вводить персонажей, которых в другой ситуации, может, ему не разрешили бы. И находил для них правильную возможность и место. Мы помним, что и на радио у него Кашин вел, и меня даже иногда приглашали. И людей довольно оппозиционных взглядов тоже все равно в том или ином виде приглашали.

Как пример могу привести... Единственные, кто позвонили мне уже вот в сегодняшней ситуации и взяли интервью к годовщине смерти папы моего, это «Комсомолка». Журналист Александр Гамов позвонил, сделал огромное со мной интервью, которое вышло. Да, то есть вот это умение найти тему, на которую можно пригласить вроде как даже неудобного героя. В этом был весь Сунгоркин. И поэтому он сохранял и свои позиции столько лет. Я была приятно удивлена. Единственное СМИ в итоге, которое сделало со мной большой достойный материал о той важной дате.

Умение соединить событие, человека и логику того, что можно, что нельзя в современной журналистике…

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