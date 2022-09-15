«Он забывался и в постели звал меня Максим»: объявилась претендентка на наследство продюсера Юрия Алексеева

На похоронах Светлана выглядела эпатажно. Фото: личный архив Светланы Кузнецовой

В первых числах сентября в музыкальных кругах грохнула новость - умер питерский музыкальный продюсер Юрий Алексеев: 54 года, инсульт. Широко он был известен своей работой с популярной группой «Ласковый май» и не менее известной певицей МакSим (настоящее имя Марина Абросимова). В интервью Алексеев десятки раз рассказывал, мол, это ему простая девчушка из Казани обязана своей карьерой: заметил ее в провинциальном клубе, в 2004-м притащил в Питер, организовал первые большие концерты и сделал персональный сайт. Почти год Алексеев занимался раскруткой МакSим, а потом восходящая звезда упорхнула в Москву и подписала контракт с Gala Records. Алексеев ревновал, причём, как выяснилось позже, не только в профессиональном плане.

Пожалуй, самый грандиозный в карьере певицы скандал случился в 2011 году. Тогда Алексеев стал направо и налево раздавать интервью, рассказывая, что с МакSим у него был бурный роман, да ещё подлил масла в огонь историями про алкоголь, который, по его словам, певица употребляла прямо на концертах. Закончилось все судом о защите чести и достоинства. Иск в интересах МакSим подал Gala Records, но процесс авторитетный продюсерский центр проиграл. В суде Алексеев доказал свою правоту, предъявив совместные фото с артисткой и райдеры, в которых помимо апельсинов, яблок и бутербродов значилась текила для певицы.

Юрий Алексеев сам рассказал о романе с певицей МакSим. Фото: личный архив Светланы Кузнецовой

Уже после смерти Алексеева родня снова заговорила о том скандале, но совсем в другом ключе.

МакSим была главной артисткой в его жизни, а ещё любовью всей его жизни. Он ведь так и не женился, не завёл детей, - посетовала Виктория Алексеева, племянница продюсера.

Сама певица, к слову, на похороны продюсера не пришла. И она, как оказалось, далеко не единственная дива в жизни Алексеева.

ПУТЬ НА СЦЕНУ

Копна завитых в кудри белых волос, до неприличия короткая юбка, яркий макияж, высоченный каблук и чулки в сетку: в таком не по-кладбищенски пестром образе на похоронах появилась мало кому известная певица Светлана Кузнецова (сценический псевдоним Кутузова), солистка группы «Симпатика». О том, что она - самая яркая звезда продюсера, кричал сначала наряд, а потом и сама Светлана. Прямо на похоронах она заявила, что это она любовь всей жизни продюсера, да еще и мать его единственного сына, о котором даже родня ни сном, ни духом. В эксклюзивном интервью KP.RU Светлана рассказала свою историю любви.

Фото: личный архив Светланы Кузнецовой

В 2010 году, когда я была молодой, начинающей певицей, коллеги рассказали мне о сильном продюсере, который когда-то помог взлететь самой МакSим. Я нашла сайт Юрия, потом его страницы в социальных сетях и написала, что хочу с ним работать,- рассказала Светлана.

Но Алексеева больше заинтересовала внешность Светланы, а не ее вокальные данные.

- Я ему отправила записи с моими песнями, а он мне в ответ своё фото в трусах, - призналась певица.

- Не смутило? - спрашиваю Светлану.

- Нет, он мне сразу понравился по фото. А эти трусы он очень скоро у меня дома оставил!

В ответ на записи песен Юрий прислал своё фото в трусах. Фото: личный архив Светланы Кузнецовой

По словам Светланы, Алексеев предложил отношения два в одном: любовник - продюсер.

- Я влюбилась по уши. Он много чего обещал: деньги, славу. Но вокруг него всегда было много баб. У него был целый список Казановы из певиц и актрис. Ревновала дико. Да и свою Максим он не забывал. Иногда в постели забывался и называл меня ее именем, - вспоминает женщина.

Через год после начала отношений Светлана забеременела. Но звать ее в ЗАГС продюсер не спешил.

- Я тогда назло ему вышла замуж за другого. Когда родился сын, соврала, мужу, что это его ребёнок. Но прожили мы недолго, свекровь сразу начала подозревать обман. Стала говорить об этом мужу, и меньше чем через год мы развелись, - вспоминает Светлана.

Сына Алексеев своим официально так и не признал.

- После моего развода мы с Юрой снова сошлись. Были вместе до дня его смерти. Он долго не верил, что это его сын. Все сомневался, хотя они похожи как две капли воды. А за месяц до смерти он сказал что готов сына признать. Сказал, что даже тест ДНК ему не нужен. Но то у него были дела, то у меня: так и не успели все оформить.

Светлана уверяет, сын похож на Юрия. Фото: личный архив Светланы Кузнецовой

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Светлана решила довести дело до конца уже без участия Юрия. Женщина в день похорон наняла адвоката и планирует в суде установить родство сына с покойным продюсером. Сопоставить своё ДНК с ДНК мальчика уже согласилась племянница Юрия Алексеева.

- Если он действительно наш, родной, то я хочу это знать достоверно. Хочу общаться с сыном любимого дяди, - объяснила своё решение Виктория.

Светлану же волнует не только возможность обрести новых родственников.

- Я не буду скрывать, что планирую после установления отцовства претендовать на наследство. Юра вёл двойную жизнь. В публичной он был человеком очень скромным. Свои доходы от людей прятал: прибеднялся, чтобы своим сотрудникам платить маленькие зарплаты. А в личной жизни был человеком богатым: были у него и квартиры, и машины, даже спорткары и счета в банке, - провела калькуляцию певица.

Все это, по мнению женщины, должно достаться ее сыну. Судебный иск уже готов.

- Для установления отцовства физическое присутствие отца не является обязательным условием. Мы будем ходатайствовать о проведении экспертизы ДНК с племянницей предполагаемого отца мальчика. В случае установления родства ребёнок сможет претендовать на наследство и пособие по потере кормильца. Помимо экспертизы, в суд мы представим переписку Алексеева с мамой ребёнка. В ней он признаёт себя отцом. С мальчиком он общался: водил его на концерты, дарил подарки, - прокомментировал Равиль Искандаров, адвокат.

Светлане он обещал золотые горы и славу. Фото: личный архив Светланы Кузнецовой

Кто обчистил квартиру продюсера?

В день похорон из квартиры Юрия в небольшом поселке под Выборгом в Ленинградской области пропали все ценности. Из Питера в родительскую квартиру он перебрался незадолго до смерти, чтобы сделать ремонт. По словам родных продюсера, исчезли мобильный телефон, компьютер, музыкальное оборудование и другие вещи. Пропажу спустя несколько дней обнаружила племянница Алексеева. Женщина уже обратилась в полицию. Грешит на коллег музыканта, которые занимались организацией похорон.

- Я была в больнице с ребёнком и все хлопоты взяли на себя музыканты, которых Юра продюсировал. На похоронах они выставили мне счёт. Таких денег у меня не было. Думаю, воровством они решили компенсировать свои расходы, - рассказала Виктоия Алексеева.

Это событие стало настоящим шоком и для Светланы Кузнецовой.

- В этом компьютере были мои интимные фото, записи моих песен и другая ценная информация. Я боюсь, что все это где-то опубликуют и используют эту информацию против меня и сына, - призналась Светлана.