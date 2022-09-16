Директор Сергей Дворцов и вдова Пьера Нарцисса Валерия Фото: Иван МАКЕЕВ

В ресторане «Дорффман» вдова покойного участника «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса Валерия и его директор Сергей Дворцов организовали вечер памяти артиста. Вспомнить Пьера пришли Катя Лель, Анна Калашникова, Михаил Гребенщиков, Ирина Ортман и другие певцы.

- Семью Пьера сейчас, как могут, поддерживают его близкие друзья: Миша Гребенщиков, Саша Бердников, Ира Ортман, - рассказал в интервью KP.RU директор артиста Сергей Дворцов.

Анна Калашникова и Валерия Фото: Иван МАКЕЕВ

Явилась на вечер памяти и некая дама Ксения Грин, которая отрекомендовалась любовницей Нарцисса.

- Любовница? Этой женщины никогда не было рядом с Пьером. Она распускает про Пьера какие-то безумные слухи, - возмущается Дворцов. - Она заявляла, что Пьер алкоголик, бабник.

Но я знаю, что любовницы у Пьера не было и внебрачных детей тоже.

По словам Сергея Дворцова, все наследие музыканта достанется его бывшей жене Валерии и их общей дочери.

- Авторские права на песни Пьера достанутся его жене Валерии и его дочери Каролине,-рассказывает директор покойного певца. - Пьер 20 лет отработал в шоу-бизнесе, но после смерти ничего не оставил, поскольку все свои небольшие гонорары тратил на семью. Он очень любил свою единственную дочь. И квартиры у него своей не было. Да, у него была квартира, в которой он жил с женой и дочкой, но после развода они ее продали. И потом Пьер снимал жилье.

Катя Лель Фото: Иван МАКЕЕВ

Дворцов удивляется, мол, кончина артиста породила много странных слухов.

- Говорили, что в Камеруне похоронили пустой гроб. Это миф. Пустого гроба быть не может, тело Нарцисса в Камеруне встречала его мать. Однако и там в течение 20 дней тело Пьера не было погребено, поскольку его мать считала, что Нарцисса убили, отравили. Она отправляла его три раза на вскрытие. Третья экспертиза была уже в Камеруне. И только после этого мать Пьера поняла, что Пьер умер от почечной недостаточности, - объяснил «Комсомолке» директор артиста.