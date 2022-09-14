Валерия Калачева и Пьер Нарцисс Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Безобразным скандалом обернулся вечер памяти по умершему летом 2022 года Пьеру Нарциссу. Вдова и любовница певца подрались на глазах звездных гостей в одном из ресторанов Москвы.

Концерт памяти Пьера Нарцисса завершился дракой в пьяном угаре. Михаил Гребенщиков, Катя Лель и Ирина Ортман стали свидетелями безобразных разборок вдовы певца Валерии Калачевой с его любовницей Ксенией Грин. Почивший артист, наверное, уже в гробу перевернулся, от произошедшего.

Калачева незадолго до начала концерта объявила, что выступит с песней, которую она написала после смерти "шоколадного зайца". Внезапно на мероприятие без приглашения заявилась Грин, представившись женой Пьера.

Ксения Грин Фото: Иван МАКЕЕВ

Сначала дерзкой любовнице певца вежливо указали на дверь, но она отказалась покидать ресторан. В итоге Калачева с кулаками набросилась на соперницу. Она жестко оттаскала за волосы и отпинала Ксению. Вдове не помешало ни концертное платье, ни присутствие звездных гостей.

Разнимать подравшихся дам приехал наряд полиции. Валерия написала заявление, Грин обвинила женщину в нанесении побоев.

"Лера не выдержала и пошла разбираться. Сначала все было на словах, потом завязалась драка. Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она ее чуть не убила! Мы и гости были в шоке. Все было в пьяном бреду", - рассказал свидетель происшествия, который лично оттаскивал разъяренных женщин друг от друга.