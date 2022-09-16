Арестована женщина, оставившая чемодан с двумя детскими трупами в аэропорту

Южнокорейская полиция задержала 42-летнюю женщину, которой предъявлено обвинение в убийстве двух детей. Фото: REUTERS

Южнокорейская полиция задержала 42-летнюю женщину, которой предъявлено обвинение в убийстве двух детей. Как пишет «Гардиан», речь идет о нашумевшей трагедии, связанной с таинственным «трупным чемоданом» в Новой Зеландии.

Эта история началась еще в августе, когда семья из новозеландского Южного Окленда купила на аукционе трейлер с вещами у складской компании, которая таким образом очищала свою территорию от невостребованных единиц хранения. Как правило, участники подобных распродаж не имеют возможности ознакомиться с содержимым выставленных лотов и нередко делают ставки в надежде на неожиданное сокровище, например, предметы антиквариата. Но в этот раз среди барахла оказалась ужасная находка - чемодан с расчлененным трупом.

В трейлере обнаружили чемодан с расчлененным трупом. Фото: REUTERS

В итоге после проведенной медицинской экспертизы полицейские выяснили, что в саквояже были останки не одного, а двух человек, да еще и детей – 5 и 10 лет. Трупы пролежали среди хлама в течение нескольких лет, поэтому практически полностью разложились, однако властям все-таки удалось установить их личности.

И тут выяснилось, что сами дети пропали несколько лет назад назад, а их родственница, подозреваемая в убийстве, уехала из страны в Южную Корею еще в 2018 году и с тех пор не возвращалась в Новую Зеландию. Ее объявили в розыск и вот: в Сеуле объявили об аресте дамы в городе Ульсан. Теперь, скорее всего, подозреваемую перевезут в Новую Зеландию, так как Веллингтон уже подал документы на экстрадицию. В корейской полиции считают, что это может произойти в течение двух месяцев.