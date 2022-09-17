Дело Сабины Новиковой: литовские ювенальщики украли у семьи русскую девочку

Сабина и Иван Новиков ещё не знаю, что семью ждут новые испытания Фото: Личный архив

Нынешняя Литва — страна многоэтничная: 15% населения — русские, поляки и белорусы. Что не мешает республике позиционировать себя как «национальное государство литовцев». Например, устраивая суды против стариков, на момент распада СССР служивших в вильнюсском ОМОНе (согласно местной мифологии, это «главные враги демократии»).

Но когда беда грозит гражданам с литовским паспортом — официальный Вильнюс, несмотря на многочисленные обращения пострадавших и публикации в СМИ, ничего не предпринимает.

Ярчайший пример — нашумевшее дело Луции Романовской и её мужа Ивана Новикова. Она — гражданка Литвы польского происхождения, он — гражданин Украины. В 2019 году в их семье появилась дочка по имени Сабина. Девочка — плод суррогатного материнства, родилась в Саратове, имеет свидетельство о рождении РФ. Жители западных стран, по разным причинам не имеющие возможности завести биологического ребёнка, часто обращаются за подобными услугами в Россию — тут дешевле.

Но маленькой Сабине так и не довелось ощутить семейное тепло. В начале 2020 года отец и мать приехали погостить к родственникам в немецкий городок Халле. Там, по одной из версий, у супругов произошёл бытовой конфликт со взрослой дочерью Ивана Новикова от первого брака — и та написала донос в органы опеки: будто бы родители «привезли Сабину в ФРГ, намереваясь продать её за 70 тысяч евро».

Несмотря на очевидную абсурдность подобной кляузы, «Югенд-амт» (служба по делам молодёжи) немедленно изъял Сабину Новикову из семьи.

Об этой дикой истории сайт KP.RU уже писал — но сейчас она получила продолжение.

Летом 2022 года, опасаясь, что Сабину передадут «на удочерение» гей-семье (у таких пар по понятным причинам собственных детей нет — но «Югенд-амт» всегда придёт на помощь), Луция и Иван вырвали девочку из лап ювенальщиков и все вместе удрали из Германии.

Каким образом это произошло — уточнять не будем, дабы не давать немецким прокурорам возможности засудить супругов «за похищение». Да-да, вдумайся, читатель: нахождение ребёнка в собственной семье — это, с точки зрения европейских чиновников, преступление. Но сдаваться ювенальщики не собирались, объявив семью Новиковых, включая Сабину, во всеевропейский розыск.

Поэтому Луция и Иван вместе с трёхлетней девочкой, отключив телефоны, отправились домой — в Литву. Вероятно, надеясь, что государство, которое «героически» задирает Россию и перекрывает калининградский транзит, будет столь же бескомпромиссно отстаивать права своих граждан в схватке с немецкими ювенальщиками.

Но всё вышло с точностью до наоборот. Вероятно, в какой-то момент Иван и Луция засветились — для этого было достаточно активировать симку или снять деньги в банкомате, ведь они по-прежнему пребывали в общеевропейском розыске с подачи немецких органов.

15 сентября 2022 года литовские силовики взяли штурмом квартиру Новиковых — точно каких-нибудь террористов — избили Ивана и забрали Сабину.

Законное требование представиться или предъявить документы, на основании которых происходит изъятие малолетней из семьи, «гости» проигнорировали.

Сейчас готовится экстрадиция трёхлетней девочки «законным хозяевам» — немецким органам опеки.

А что же литовские чиновники? Они показывают несчастной матери, Луции Романовской, мастер-класс «национал-куколдизма». Таким популярным в соцсетях словом обозначается государство, которое сочетает притеснение слабых (наподобие уже упомянутых экс-офицеров вильнюсского ОМОНа) и рабскую угодливость по отношению к сильным. Германию в нынешней Литве фактически запрещено критиковать, её указания немедленно исполняются — так же, как раньше директивы ЦК КПСС из Москвы.