Скончался постановщик «Приключений Шерлока Холмса» и «Зимней вишни» Игорь Масленников

Режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни Фото: фотохроника ТАСС.

Да, конечно, в биографии Игоря Масленникова, очень крепкого, замечательного профессионала, было множество картин. «Гонщики» с неожиданным дуэтом Евгения Леонова и совсем молодого Олега Янковского. «Под каменным небом», где он позволил тому же Леонову сыграть одну из немногих в его карьере драматических ролей. «Сентиментальный роман», сильно изрезанный, но все же получивший спецприз жюри на фестивале в Западном Берлине. «Ярославна, королева Франции». «Пиковая дама». Но в глазах большинства людей Масленников был и останется прежде всего автором советской экранизации «Шерлока Холмса», с идеальным Василием Ливановым в заглавной роли. И миллионы женщин вспомнят, как сочувствовали героине Елены Сафоновой, которая никак не могла найти свое тихое счастье в «Зимней вишне».

«Сентиментальный роман», сильно изрезанный, но все же получивший спецприз жюри на фестивале в Западном Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игорь Федорович родился в Нижнем Новгороде, но большую часть сознательной жизни провел в Ленинграде. Он совершенно не собирался заниматься кино. «Смолоду я не помышлял стать кинодеятелем, не поступал после школы во ВГИК, редко-редко ходил по пригласительному билету в ленинградский Дом кино на Невском проспекте. Но когда попадал туда, то с интересом слушал рассказы режиссеров…» - писал он в своих мемуарах. Он поступил на газетное отделение филфака Ленинградского университета (шапочно, кстати, познакомился в ту пору с Довлатовым). А потом так закрутилась судьба, что Игорь не стал газетчиком, а попал на телевидение.

Миллионы женщин вспомнят, как сочувствовали героине Елены Сафоновой, которая никак не могла найти свое тихое счастье в «Зимней вишне» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это была пора, когда энтузиасты всерьез говорили: «Скоро и театр отомрет, и кино отомрет - будет одно сплошное телевидение» - Владимир Меньшов не из головы выдумал эту фразу для фильма «Москва слезам не верит», Масленников слышал подобные возгласы собственными ушами. Он начал экспериментировать с камерами для ленинградского тележурнала, потом поехал снимать поездку каких-то комсомольцев в Англию и в воспоминаниях гордился тем, что вживую увидел еще никому не известных «битлов» (увы, это была ошибка, когда Игорь побывал в Великобритании, «Битлз» еще не выступали). Конечно, он в тот момент и не думал, что именно с Британией будет связано его высшее достижение в кино. Догадался и увидел руку судьбы потом. («Прочитав в одиннадцатилетнем возрасте в эвакуации всего Диккенса, я теперь считаю, что английская тема всю жизнь неотступно преследует меня. Будучи студентом Ленинградского университета, я познакомился там со своей будущей женой, которая училась на английском отделении. Невестка моя оказалась английским лингвистом, доктором филологических наук. Сын знает четыре языка…»).

Режиссер Игорь Масленников, актеры Алексей Гуськов и Юрий Гальцев во время работы над картиной "Волки и овцы" по пьесе Александра Островского в музее-усадьбе драматурга в селе Щелыково. Фото ТАСС/ Владимир Смирнов

От телевидения до кинематографа не такая уж долгая дорога. После нескольких телеспектаклей Масленников снял «Личную жизнь Кузяева Валентина», а затем фильм «Завтра, третьего апреля». И то, и другое - о старшеклассниках. Эти картины сегодня не так уж часто вспоминают или показывают по телевизору, но в свое время они произвели впечатление на зрителей. Среди которых были Юлий Дунский и Валерий Фрид, выдающиеся кинодраматурги, которые пришли к режиссеру со сценарием, написанным по мотивам «Этюда в багровых тонах» Конан Дойла.

«Колесо Судьбы заскрипело снова… Я взялся за эту работу. Мне к этому времени стукнуло сорок восемь лет» - писал Масленников в мемуарах с интонацией человека, подчинившегося року. Он слушал по радио «голоса», записал на магнитофон позывные Би-би-си и по телефону дал послушать композитору Владимиру Дашкевичу - тот мгновенно создал знаменитую музыкальную тему. Еще Игорь Федорович мгновенно понял, что Шерлока должен играть Василий Ливанов, с которым он раньше работал на «Ярославне». («Для очистки совести я познакомился с Александром Кайдановским, сделал фотопробы — вот уж кто полностью соответствовал литературному образу! Сух, высок, педантичен и бесстрастен. Но мне нужен был Холмс, не совпадающий с первоисточником»). А Виталия Соломина на роль доктора Ватсона (выписанную в сценарии подробнее и с большей любовью, чем в рассказах Конан Дойла) нашел почти случайно - увидел фотокарточку, давно сделанную для проб к какому-то другому фильму, и вдруг понял, что Виталий Мефодьевич смахивает на молодого Конан Дойла… Его не хотели утверждать на роль в объединении «Экран» («Какой это Ватсон?! У него же русская курносая физиономия!»), но Масленников настоял на своем, и оказался прав. А с актером подружился.

В глазах большинства людей Масленников был и останется прежде всего автором советской экранизации «Шерлока Холмса», с идеальным Василием Ливановым в заглавной роли

Соломин потом сыграл и в масленниковской «Пиковой даме», и в «Зимней вишне». В последнем случае он выступил в качестве «палочки-выручалочки». Главные роли в этой мелодраме должны были играть Сергей Шакуров и Наталья Андрейченко, но, как бывает в кинопроизводстве, все развалилось за считанные дни. Андрейченко не явилась на съемки (по версии Масленникова, закрутила бурный роман с Максимилианом Шеллом и обо всем остальном позабыла), но это было не так уж и важно: Шакуров все равно отказался с нею сниматься, заявив «Не мой человек». Оказалось, что «химия» между двумя артистами существовала только в голове режиссера. Героиней стала Елена Сафонова, а главную роль отдали Соломину. Правда, в эпоху, когда еще не было ни мобильных, ни соцсетей, его никак не могли найти полтора месяца. Но когда нашли, он встал перед камерой сразу, мгновенно, еще толком не дочитав сценарий, просто полностью доверяя своему режиссеру.