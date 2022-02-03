Решение Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса потрясло поклонников

Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Фото: EAST NEWS

Анна Курникова и Энрике Иглесиас должны были прилететь в Москву на концерт 14 февраля 2022 года. Однако звезды от этой затеи отказались, чем немало огорчили своих преданных поклонников.

Энрике Иглесиас уже несколько раз переносил свои выступления в Москве. В последний раз он сообщал, что обязательно порадует россиян своим вокалом 14 февраля 2022 года. Ну а по случаю Дня влюбленных прилетит не один, а с давней возлюбленной Анной Курниковой, с которой растит троих чудесных ребятишек. Однако этим планам артиста не суждено сбыться.

"Внимание! Перенос концерта Энрике Иглесиаса! Долгожданная встреча с кумиром миллионов состоится уже этой осенью! Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты", - объявил звездный промоутер Максим Берин.

Потрясенные фанаты сожалеют о том, что нескоро увидят своего кумира. Кроме того, многие хотели бы лицезреть и красавицу Анну. Ведь в последние годы она почти не появляется на публике, занимаясь воспитанием детей - Люси, Николаса и Маши.

Отметим, продюсер давно знаком с семьей Иглесиаса и Курниковой. "Мы познакомились с Иглесиасами, когда я организовывал Хулио тур по России. Энрике - очень своеобразный парень. Я долго не мог понять, как человек столько лет мега востребован. До сих пор эти девочки, уже не первое поколение, визжат и орут, по-прежнему в шикарной физической форме", - начал свой рассказ мужчина.

У Иглесиаса давно не было мирового тура, так как он категорически отказывался из-за детей. "Ему это просто не надо. У него с Анной все замечательно: огромнейший дом в Майами, трое прекрасных детей. Несмотря на все внимание женского пола, Энрике оказался образцовым семьянином. Стал уже наполовину русским, хотя язык так и не выучил, только отдельные, не лучшие, слова", - отмечал продюсер.