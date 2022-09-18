Военная спецоперация на Украине 18 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 сентября 2022 года.

Российские силовики нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, которые оказали сопротивление. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. В настоящее время стрельба в городе прекращена.

Вооруженные силы Украины провалили попытку наступления у села Берестовое в Донецкой народной республики, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Как заверил Кадыров, попавший в плен украинский солдат «находится в надежных руках». По словам главы Чечни, его не бьют и отношение к нему гуманное.

Росгвардия задержала 52 пособников Вооруженных сил и Службы безопасности Украины в Херсонской и Запорожской областях. При задержании были обнаружены два тайника с вооружением и боеприпасами.

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили 25 украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и HIMARS.