Кадыров сообщил о провале наступления ВСУ у села Берестовое в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины провалили попытку наступления у села Берестовое в Донецкой народной республики, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков. Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа «Ахмат». Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как заверил Кадыров, попавший в плен украинский солдат «находится в надежных руках». По словам главы Чечни, его не бьют и отношение к нему гуманное.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман в ДНР.