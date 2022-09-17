Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 сентября 2022 18:23

Кадыров сообщил о провале наступления ВСУ у села Берестовое в ДНР

Уничтожено большое количество живой силы и техники противника, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кадыров сообщил о провале наступления ВСУ у села Берестовое в ДНР

Кадыров сообщил о провале наступления ВСУ у села Берестовое в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины провалили попытку наступления у села Берестовое в Донецкой народной республики, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков. Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа «Ахмат». Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как заверил Кадыров, попавший в плен украинский солдат «находится в надежных руках». По словам главы Чечни, его не бьют и отношение к нему гуманное.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман в ДНР.